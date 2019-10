Grupo Molinero cuantifica pérdidas de 300.000 euros por la crisis catalana

La situación en Cataluña a raíz de la sentencia del procés ya está repercutiendo en la economía soriana. Es el caso del grupo Molinero Logística cuya flota de camiones lleva toda la semana con muchos problemas para acceder a sus clientes por los cortes que se realizan en las carreteras. Y ayer se anularon la mayor parte de los viajes, en previsión de una mayor movilización. Javier Jiménez Omeñaca, consejero delegado del grupo empresarial Molinero Logística, ya calcula pérdidas que superarán los 300.000 euros no sólo por tener inmovilizados sus vehículos, sino por no haber llegado a tiempo los pedidos a su destino. La situación de incertidumbre deja a empresas como la soriana en un parón impotente, porque todos los días entran y salen a industrias catalanas alrededor de 200 camiones del grupo, de modo que de seguir la revuelta social, va a tener sus consecuencias económicas para todo el país.

Patricio De Pedro, director gerente de Transportes De Pedro, puso de manifiesto la experiencia que están viviendo sus camioneros en Cataluña, que se ven parados por quienes causan los altercados a raíz de la sentencia del procés hecha pública esta semana y no pueden acceder a sus clientes. Señaló al respecto por ejemplo el caso de Seat, donde ayer no descargó ningún camión. No obstante, en previsión a la revuelta que se temía, De Pedro adelantó sus pedidos de Fico Mirrors o Huf al jueves para evitar que durante la jornada del viernes se quedaran parados en los lineales por falta de piezas. Y es que desde el lunes los camiones se quedan bloqueados entre dos y tres horas porque no les dejan circular por las carreteras catalanas ni llegar hasta los polígonos industriales.

Precisamente de Soria salen todos los días entre 30 y 50 camiones de todo el grupo con destino la Comunidad catalana, lo que supone el 25% de toda su flota diaria a Cataluña. El resto, principalmente de Madrid, Bilbao, Burgos, e incluso de Francia.

Pero el problema no es sólo allí, sino que hay muchas empresas de otros puntos del país e incluso de fuera de España que están anulando los portes a Cataluña a raíz de la situación en las calles para evitar que se pierdan los pedidos. Sobre todo en el caso de los productos refrigerados de empresas con las que trabaja el grupo Molinero Logística. Sin olvidar el lastre que tienen los camiones con el cumplimiento de la legislación en carretera. «Estamos totalmente supeditados a un control muy estricto en la circulación de nuestros vehículos y tenemos que cumplir con los paros que nos obligan por los tacógrafos», recuerda Javier Jiménez.

Pero De Pedro constató que a muchos de sus camioneros después de estar parados, les obligan las fuerzas de seguridad a continuar, porque tampoco se pueden quedar en las carreteras, lo que les puede repercutir en sanciones económicas y administrativas a posteriori, una vez revisen sus tacógrafos. «¿Y luego cómo lo justificamos nosotros?», se lamentaba.

Pero el roto en su economía día tras día va a más. «El parón de ayer nos puede costar que no facturemos más de 30.000 euros, que en todo el grupo alcanzará los 150.000 euros perfectamente. Porque tenemos que seguir pagando a nuestros empleados y manteniendo los camiones». De este modo, el acumulado en pérdidas desde el lunes superaría incluso los 300.000 euros, calculó el consejero delegado del grupo Molinero Logística.

Desabastecimiento

A este respecto, Jiménez recordó que un vehículo parado le viene a costar al grupo «unos 500 euros al día», a lo que hay que sumar los costes por las pérdidas de no enviar los pedidos. «En caso de devolución la empresa nos paga el retorno, pero el gasto está hecho ya». Y precisamente con todos los inconvenientes que han tenido los camiones del grupo De Pedro durante toda la semana, sobre todo los que llevan productos refrigerados, Jiménez cree que este fin de semana la mayoría de las superficies catalanas estarán desabastecidas de muchos de los alimentos perecederos.

Por todo ello, ambos coincidieron en que confían en que la situación se resuelva lo antes posible. Sobre todo porque están convencidos de que los primeros perjudicados son los propios catalanes. «Esto es un problema que llevamos mucho tiempo arrastrando, si bien el bajón registrado en las empresas catalanas lo estamos compensando a favor de otros territorios como Aragón o la Comunidad Valenciana», añadió De Pedro.