Guirao garantiza fondos para el nuevo centro de Numancia

El ministro de Cultura, José Guirao, se comprometió ayer en Soria a que el Gobierno ejecutará la construcción del nuevo Centro de Recepción de Visitantes del yacimiento de Numancia en cuanto el Ayuntamiento de Garray ponga a disposición del ministerio los terrenos para su construcción. Guirao, además, mostró su disposición para que el edificio esté terminado en el año 2020, coincidiendo con la celebración del centenario del Numantino que además servirá para reflotar la Comisión Nacional de Numancia 2017.



«No hay ningún problema para poner en marcha el Centro de Interpretación, el único problema es que el Ayuntamiento no ha puesto a disposición los terrenos y sin terrenos, no hay edificación», resumió el ministro. Guirao advirtió que la falta de partida presupuestaria en el proyecto de presupuestos de 2019 no será obstáculo ya que «el ministerio tiene otros recursos». «Mi compromiso es que en cuanto estén los terrenos, el ministerio estará, primero porque es un viejo proyecto y segundo porque en 2020 tendremos un aniversario y el centro de interpretación debería de estar para 2020», expuso.



Guirao insistió en que para hacer realidad el proyecto es necesario primero la puesta a disposición de los terrenos y segundo, adaptar el proyecto que se realizó hace ya una década. «Nosotros, inmediatamente tengamos el solar, adaptaremos el proyecto y lo pondremos en marcha, el que no esté pintado en los presupuestos no quiere decir que no se pueda hacer», recalcó. El ministro repitió su afirmación para «tranquilizar» a la opinión pública. «En cuanto tengamos el terreno, el ministerio se compromete a rehacer el proyecto en el plazo de unos meses y sacarlo a contratación».



Cuestionado por el futuro de la fallida Comisión Nacional de Numancia 2017, el titular de Cultura aclaró que aunque ese organismo terminó su labor «con la idea del centenario del Museo Numantino (que se inicia en 2019), la idea es mantenerla y que llegue a 2020 y siga trabajando». Asimismo, Guirao mostró su apoyo a la candidatura de Numancia a Patrimonio de la Humanidad, aunque advirtió que el proceso es complejo. «Cada país presenta una candidatura anual y quién la fija es el Consejo de Patrimonio, ni siquiera el ministerio, donde están todas las autonomías», explicó,. «Cuando una candidatura sale un año a lo mejor ya lleva 4 o 5 años moviéndose y pasando una serie de trámites», aclaró. Bajo el punto de vista del ministro, Numancia «tiene todo lo que hay que tener». «En la medida que la candidatura madure, entrará en le circuito sin problemas, para todos los españoles tiene una resonancia física, el yacimiento, y una resonancia simbólica, con lo que creo que no será una candidatura que tenga problemas en el Consejo de Patrimonio», subrayó.



Banco de España



Con respecto al futuro del uso cultual del edificio del Banco de España, José Guirao indicó que a los 2,3 millones consignados este año para la rehabilitación se sumarán otros dos en la próxima anualidad para concluir las obras. En cuanto a su futuro uso comentó que «estamos trabajando para que en ese lugar, no solo, pero se trabaja en la idea de un centro de Cultura y Territorio». Este espacio «intentaría dar soluciones, debates, alrededor de las zonas de España que se están despoblando». Guirao recordó que el Gobierno tiene en marcha una estrategia transversal, liderada por el ministerio de Política Territorial, pero que implica también a carteras como Agricultura, Transición Ecológica o Cultura. «Nos parece que Soria, por estar en esa problemática, sería el lugar ideal para este centro, estamos trabajando en la ida de buscar soluciones, proyectar, debatir para este problema tan grave que hay en España como es la despoblación de zonas rurales cada vez más grandes».



Además, según pudo saber este medio, la idea es alcanzar un acuerdo para que la Asociación Cultural Española dote la sala expositiva con la que contará el recinto. Asimismo, a través de esa misma entidad, el edificio acogerá un laboratorio cultural donde se generarán iniciativas culturales adecuadas a la representación en municipios y localidades que no dispongan de recintos con grandes aforos.