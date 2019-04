Guirao reitera su compromiso con el Centro de Visitantes de Numancia

El Centro de Recepción de Visitantes de Numancia se construirá cuando Garray ponga a disposición del ministerio de Cultural los terrenos. Así lo dijo el ministro José Guirao el pasado enero durante la inauguración de los Cines del Mercado y ayer volvió a reiterar durante su visita a las instalaciones del CAEP. «En cuanto dispongamos de los terrenos, contrataremos la obra», reiteró. El ministro, hoy en funciones, también repitió el compromiso con la ejecución de la rehabilitación del Banco de España.



El ministro recordó que el proyecto del Centro de Recepción de Visitantes de Numancia «está desde el año 2010». «No se ejecutó en su momento porque no estaban las parcelas, hay otros terrenos que son de la Junta que ya se pusieron a disposición del ministerio, pero faltan esas tres parcelas que no tienen mucho valor económico, ni siquiera están cultivadas, y en cuanto dispongamos de los terrenos, contrataremos la obra». Guirao recordó que la alcaldesa de Garray, María José Jiménez, aseguró que haría la gestión de forma inmediata. «Supongo que habrá tenido algún problema, pero espero que lo haga y en cuanto estén, contrataremos», remarcó.



Cuestionado por una posible actualización del proyecto, el ministro en funciones de Cultura explicó que «antes de la anterior visita estuve viendo el proyecto y está bastante ordenado, no está desfasado», aseguró. «Por lo que he podido ver y por lo que nos dijeron los técnicos, tal cual esta se puede licitar, lo único es que habrá que actualizar los precios para la contratación, las unidades constructivas, pero eso se hace cuando sale a licitación».



Guirao insistió en que espera que «los terrenos estén pronto». «Numancia es un yacimiento de relevancia nacional, hay que mimarlo y tratarlo lo mejor posible», aseveró. El ministro afirmó que «me gustaría que esto estuviera ya». «No se trata de una polémica política, en este tipo de cosas todos debemos colaborar y dejar de lado las luchas partidistas, lo digo ahora, en periodo electoral, no hay ningún reproche al Ayuntamiento de Garray, si no lo ha hecho es porque no habrá podido, supongo que hay voluntad porque es beneficioso para el pueblo», comentó el ministro. «Lo importante es que salgan las cosas y con Numancia no es conveniente la polémica», aclaró.



De la misma forma, Guirao manifestó de nuevo el compromiso con la rehabilitación del edificio del Banco de España y su uso cultural. La obra, paralizada desde hace años, está pendiente de un estudio encargado por el Ayuntamiento para determinar el «acomodo» interior». El ministro recordó que el borrador de Presupuestos del Estado que rechazó el Congreso contemplaba una partida de 2,9 millones de euros para las obras y aseguró que, en el caso de que el PSOE logre gobernar, una de las primeras medidas será presentar de nuevo los presupuestos.



Durante su visita al CAEP, Guirado también tuvo palabras para destacar el potencial del turismo deportivo, una de las apuestas del Ayuntamiento de la ciudad y recordó que de los más de 80 millones de turistas que visitan nuestro país cada año, hay 10 vinculado a actividades deportivas. «Ahora lo estamos intentando desarrollar más, cada vez se nota más turismo deportivo tanto nacional como internacional», explicó. Guirado indicó que se trata de un turismo «de bajo impacto medioam- biental» que hay que «fomentar» y que es una actividad «que genera riqueza, cohesión, comunidad y es un turismo más activo». «Desde luego es un área de trabajo a desarrollar y un filón», concluyó.