El hábito de fumar engancha a dos de cada diez adultos

La ley antitabaco que entró en vigor hace ahora una docena de años consiguió reducir el consumo de tabaco pero la prevalencia del hábito continúa en cifras elevadas. Más de dos de cada diez adultos en Soria -mayores de 15 años- son fumadores, una de las cifras más altas de toda la comunidad autónoma donde la media está en el 24,6% de toda la población de entre 15 y más de 75 años que cuenta con tarjeta sanitaria individual. En total, en Soria se contabilizan 20.420 fumadores.

En concreto, el porcentaje en la provincia es del 25,6%, sólo superado por Segovia, con un 27,4%, y Palencia, con un 27,3%. En León se encuentra el menor número con un 21,5%, seguida de Zamora con el 22,6%. En Ávila es el 24,7%, en Burgos el 24,9%, en Ponferrada el 23,9%, un 24,3% en Salamanca y un 26,5% en Valladolid Este y 25,5% en Valladolid Oeste.

De los 20.420 sorianos que se estima que fuman, los hombres muestran un mayor hábito de consumo con 12.360 aficionados a los cigarros frente a las 8.250 mujeres, según contempla el estudio realizado por la Consejería de Sanidad de la Junta sobre los riesgos de las enfermedades cardiovasculares en toda la comunidad autónoma, donde compara la incidencia entre los años 2004 y 2014, basándose en una población de 79.704 personas en la provincia de Soria, aquellos mayores de 15 años y tarjeta sanitaria.

El informe recoge una estimación de 18.119 sorianos que han dejado de fumar, exactamente un 22,7%. Se da la circunstancia de que en el colectivo masculino la cifra de quienes han abandonado el hábito, es decir, 13.266 personas, el 33,07%, supera a quienes consumen, que son 12.367 (30,8%). En el de las mujeres ese grado de rechazo todavía no se pronuncia de una manera tan clara ya que se contabilizan 8.254 consumidoras frente a 5.581 exfumadoras.

Uno de los aspectos que más preocupa es el hábito de fumar en edades cada vez más tempranas, como indica el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Soria, Fernando Ligero. «A los 13 años ya se ven consumos habituales y eso nos preocupa mucho, sobre todo porque como no ven los efectos a largo plazo no son conscientes del daño que se están causando, porque el cáncer se va gestando durante años», señala Ligero, que busca maneras de demostrar a los más jóvenes que el tabaco no es inocuo en su salud.

En la horquilla de entre 15 y 34 años se concentra el mayor número de fumadores, hasta 6.388, en porcentaje un 30,4% de todos los estimados en esa franja de edad, sin embargo, los que representan más consumo son los sorianos entre 35 y 39 años (45,8% fumadores), con 3.153, y de los 40 a 44 años son 3.179, hasta un 46,6%.

En el lado contrario, aquellos que no fuman representan el 74,3% de los adultos con tarjeta sanitaria, 59.284.

Atención aparte merece el consumo de cigarrillos con una media de 26 fumadores de cada cien, de ambos sexos, que superan la cajetilla al día, es decir, 5.407 sorianos. Resulta significativo que todos los hombres fumadores de entre 70 y 74 años que mantienen el hábito consumen más de 21 diarios, una circunstancia que afecta a 209 individuos. Aquellos de más de 75 años se dividen ente los que no llegan a los seis cigarrillos (59,5%), que son 254, y los que rozan el paquete cada jornada (40,4%), unos 170 que fuman de 16 a 20 diarios.

En el caso de las mujeres, los datos son bastante menores a medida que se aumenta el consumo. De este modo, 1.149 fumadoras no llegan a seis cigarros al día (el 13,9%); no llegan a la decena otras 2.437 (29,5%); son el 10,2% las que se quedan en menos de 15 diarios (844 consumidoras). Otras 2.605 rozan la cajetilla (31,5%) y 1.219 se fuman más de una al día (14,7%). Se da la circunstancia de que apenas existen mujeres con el hábito del tabaco a partir de los 60 años, únicamente 178 que consumen algo menos de un paquete, el resto es no fumadora o ha dejado el hábito a lo largo de su vida.

En una media de ambos sexos, la mayoría se queda rozando la cajetilla, con un consumo de entre 16 y 20 unidades para el 27,8% de los fumadores, unas 5.679 personas. Otro 21,8% fuma de seis a diez cigarrillos (4.463); otro 12% no llega a la media docena (2.450) y un 11,8% de los fumadores se conforma con entre 11 y 15 al día (2.422%), según el estudio sobre riesgos cardiovasculares elaborado por la Consejería de Sanidad de la Junta, que constata que «en general podemos ver que la disminución en el consumo de tabaco ha sido mayor en los hombres que en las mujeres» en la última década en Castilla y León.

El estudio, que contrasta los datos recabados en 2004 con los de 2014, confirma además que «el consumo de cigarrillos entre los fumadores también ha disminuido en la última década, reduciéndose a más de la mitad la proporción de grandes fumadores», los que consumen más de un paquete al día. En la población estudiada en 2014 había un 2,8% de nuevos fumadores en toda la comunidad, así como un 2,16% de recaídas, es decir, quienes eran exfumadores en el año 2004 y habían vuelto a fumar en 2014, además de un 10,85% que dejó de fumar y un 14,4% que ya eran fumadores conocidos en el año 2004. Por otra parte, un 2,72% de personas iniciaron el hábito tabáquico en esta década en Castilla y León y finalmente lo abandonaron.