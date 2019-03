Hacienda aflora 17.289 inmuebles ilegales en los últimos cinco años

El Ministerio de Hacienda ha sacado a la luz un total de 17.289 inmuebles en la provincia que en los últimos cinco años no han cumplido con la obligación de declarar de forma completa y correcta su circunstancia catastral, después de un proceso de regularización que ha llevado a cabo la Dirección General del Catastro por todo el país desde 2013. El 90% de las propiedades ‘ilegales’ para Hacienda son urbanos, un total de 15.504, y el resto, 1.785, rústicos. No obstante, los inmuebles no declarados debidamente ante Catastro suponen apenas un 1,78% de la totalidad de los registrados en los 183 municipios de Soria, 966.313, señalan desde la Dirección General.

Así, a relación de estos bienes no declarados, que facilita el Ministerio de Hacienda, constata que más de la mitad, un 50,082%, son reformas y cambios de uso, 8.659 inmuebles; y otros 4.876 son nuevas construcciones, es decir, un 28,206%; 3.696 inmuebles son ampliaciones y rehabilitaciones de casas ya existentes; y apenas un 0,32%, de piscinas, un total de 55.

El año pasado el proceso, que se inició en 2013, se realizó en los 27 municipios que quedaban: Abejar, Aldealices, Aldealseñor, Aliud, Almazán, Almazul, Castilfrío de la Sierra, Castillejo de Robledo, Cirujales del Río, Espejón, Estepa de San Juan, Fuentes de Magaña, Gormaz, Liceras, Miño de San Esteban, Monteagudo de las Vicarías, Muriel de la Fuente, Narros, Ólvega, Quintana Redonda, Quintanas de Gormaz, Salduero, Valdenebro, Valdeprado, Vizmanos, Yanguas y Yelo.

Casi dos inmuebles de cada cien han visto actualizado su recibo por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con un incremento medio de 174 euros, lo que conlleva que las arcas públicas ingresarán anualmente tres millones de euros más. Y es que han sido 17.289 propiedades regularizados de un total de 966.313 que hay en la provincia. Pero llama más la atención que de éstos el 90% son urbanos, 15.504, lo que supone casi el 9% de todos los inmuebles urbanos registrados en Soria, 177.615, tal y como reflejan los datos de la Dirección General del Catastro. Pero además, por cada inmueble regularizado, los atrasos del IBI no pagado ascienden a 462 euros, de modo que ha repercutido en Hacienda en otros ocho millones de euros, según explican a este periódico fuentes del Ministerio.

La Dirección General de Catastro asegura que «los inmuebles se han valorado de forma coherente con el resto de inmuebles del municipio» en un procedimiento que ha consistido en asignar valor a la parte o característica de la construcción que no estaba incluida en el Catastro por no haber sido declarada, sin asignar nuevos valores catastrales a los inmuebles que no han sido afectados por el procedimiento. «Lógicamente, el incremento de valor de cada inmueble regularizado se consolida en el padrón del impuesto en años posteriores al de la regularización», que conlleva que el Ministerio de Hacienda ingresará anualmente tres millones de euros más debido al aumento medio del recibo del IBI de cada bien inmueble regularizado de 174 euros. Además, por cada inmueble regularizado, los atrasos del IBI no pagado ascienden a 462 euros, de modo que las arcas públicas han recibido ocho millones de euros por actualizar los recibos de estos 17.289 inmuebles.

Este proceso ha generado 275 reclamaciones en Soria «mostrando su disconformidad con la información notificada, bien con la superficie o características constructivas que no habían sido declaradas al Catastro y por lo tanto ahora regularizadas, bien con cualquier otra información catastral de inmueble, como titularidad o superficie de suelo, que no haya sido regularizada pero que igualmente se notifica al interesado con ocasión del expediente».

El primer año la regularización se llevó a cabo en Ausejo de la Sierra, Fuentelsaz de Soria, Las Aldehuelas, Nafría de Ucero, Navaleno, Oncala y Vinuesa. En 2014 el proceso se extendió, ya que en un principio debía finalizar en 2016, pero dado el volumen que se encontró la Dirección General de Catastro se amplió hasta el 31 de diciembr de 2018: Adradas, Ágreda, Alconaba, Alcubilla de Avellaneda, Alentisque, Almajano, Arcos de Jalón, Arenillas, Ausejo de la Sierra, Barahona, Barcones, Berlanga de Duero, Borobia, Calatañazor, Caltojar, Caracena, Carrascosa de Abajo, Carrascosa de la Sierra, Cañamaque, Centenera de Andaluz, Ciria, Cerbón, Coscurita, Covaleda, Cueva de Ágreda, Dévanos, Deza, Duruelo de la Sierra, Espeja de San Marcelino, Frechilla de Almazán, Fresno de Caracena, Fuentearmegil, Fuentecambrón, Fuentelmonge, Fuentelsaz de Soria, Fuentepinilla, Golmayo, La Póveda de Soria, La Quiñonería, La Riba de Escalote, Langa de Duero, Las Aldehuelas, Los Villares de Soria, Losilla, Magaña, Maján, Matalebreras, Matamala de Almazán, Medinaceli, Molinos de Duero, Momblona, Montejo de Tiermes, Montenegro de Cameros, Nafría de Ucero, Navaleno, Oncala, Pozalmuro, Rebollar, Recuerda, Rello, Retortillo de Soria, Reznos, Rollamienta, San Esteban de Gormaz, San Felices, San Pedro Manrique, Santa Cruz de Yanguas, Santa María de Huerta, Serón de Nágima, Sotillo del Rincón, Tajahuerce, Tajueco, Tardelcuende, Taroda, Torlengua, Trévago, Ucero, Valdelagua del Cerro, Valdemaluque, Valderrodilla, Valtajeros, Velilla de los Ajos, Villanueva de Gormaz, Villar del Ala, Villar del Campo, Villar del Río y Vinuesa.