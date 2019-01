Hacienda ingresa en Soria 7,5 millones por los atrasos del IBI no pagado

El 31 de diciembre la Dirección del Catastro dio por finalizado el plan de regularización en la provincia, que se ha llevado a cabo en los 183 municipios desde 2013. El año pasado el proceso se realizó en los 27 que quedaban y a falta de cerrar las cifras de estos pendientes tan sólo un inmeble de cada cien han visto actualizado su recibo por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con un incremento medio de 174 euros, lo que conlleva que las arcas públicas ingresarán anualmente 2,85 millones de euros más. Y es que hasta el momento han salido a la luz 16.398 inmuebles que no cumplían con la obligación de declarar de forma completa y correcta su circunstancia catastral. Pero además, por cada inmueble regularizado, los atrasos del IBI no pagado ascienden a 462 euros, de modo que ha repercutido en Hacienda en otros 7,5 millones de euros, según explican a este periódico fuentes del Ministerio.



Este proceso ha generado 275 reclamaciones en Soria «mostrando su disconformidad con la información notificada, bien con la superficie o características constructivas que no habían sido declaradas al Catastro y por lo tanto ahora regularizadas, bien con cualquier otra información catastral de inmueble, como titularidad o superficie de suelo, que no haya sido regularizada pero que igualmente se notifica al interesado con ocasión del expediente». En estos momentos tan sólo quedan cuatro recursos por tramitar, confirman estas mismas fuentes.



La Dirección General de Catastro asegura que «los inmuebles se han valorado de forma coherente con el resto de inmuebles del municipio» en un procedimiento que ha consistido en asignar valor a la parte o característica de la construcción que no estaba incluida en el Catastro por no haber sido declarada, sin asignar nuevos valores catastrales a los inmuebles que no han sido afectados por el procedimiento. «Lógicamente, el incremento de valor de cada inmueble regularizado se consolida en el padrón del impuesto en años posteriores al de la regularización», que conlleva que Hacienda ingresará anualmente 2,85 millones de euros más debido al aumento medio del recibo del IBI de cada bien inmueble regularizado de 174 euros, tal y como reflejan los datos del Ministerio. Además, por cada inmueble regularizado, los atrasos del IBI no pagado ascienden a 462 euros, de modo que las arcas públicas han recibido 7,5 millones de euros por actualizar los recibos de estos más de 16.000 inmuebles.



Cabe recordar que el procedimiento de regularización catastral, que arrancó en 2013 en todo el territorio nacional, excepto el País Vasco y Navarra, es uno de los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación catastral. Su finalidad es «garantizar la adecuada concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad».

La regularización de la descripción de los bienes inmuebles está sujeta a la tasa de regularización catastral, 60 euros por cada uno de los inmuebles objeto de regularización. Debe ser abonada por quien tenga la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el ejercicio en el que se haya iniciado el procedimiento de regularización catastral, de tal modo que por este concepto los sorianos han tenido que pagar casi 985.000 euros.



La determinación de los municipios afectados y el período de regularización para los mismos se ha ido estableciendo mediante resolución de la Dirección General del Catastro publicada en el Boletín Oficial del Estado. Desde el Ministerio recuerdan que la función del Catastro es mantener una imagen fiel de lo que ocurre y de lo que se ha tratado con esta regularización es de comprobar que si la realidad de los diferentes municipios se corresponde con los datos que tiene el Catastro. Por ejemplo, sería el caso de un particular que posee una vivienda y que en los últimos años ha ampliado su superficie sin comunicarlo al Catastro. Desde el Ministerio indicaron que no se trata de legalizar construcciones y advirtieron que «la regularización catastral no implica una nueva revisión de valores catastrales: los inmuebles regularizados se valoran con los valores vigentes en cada municipio hasta la fecha». Y es que «no se trata de un procedimiento de valoración al uso, sino de un procedimiento de lucha contra el fraude para aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados».



Durante el proceso, cuando Hacienda constataba un bien que no está registrado, la Agencia del Catastro envíaba una notificación al contribuyente, quien tiene un plazo de 15 días para redactar sus alegaciones y documentarlas con imágenes actualizadas. Además, se le pueden añadir los cargos del ayuntamiento correspondiente, que es la autoridad que repercute el recibo del IBI, ya que puede exigirle los recibos no prescritos de los últimos cuatro años, además de los intereses de demora.