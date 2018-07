Hacienda pone en jaque la apertura del Centro de Referencia este año

El pasado mes de febrero la por entonces directoral general del Imserso, Carmen Balfagón, anunció durante una visita a Soria que el Centro de Referencia Estatal abriría sus puertas en el segundo semestre del año después de casi una década de espera. Sin embargo, todavía habrá que esperar. El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, desveló ayer que hay un informe del Ministerio de Hacienda fechado el uno de junio, es decir, correspondiente al anterior Ejecutivo, en el que se informa desfavorablemente a la ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) necesaria para abrir el centro. Desde el PP admiten la existencia de las reticencias por parte de Hacienda, pero aseguran que estaba en vías de solución a través de una reestructuración de la plantilla del centro.



El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, explicó que el pasado jueves mantuvo un encuentro con la actual directora del Imserso, Carmen Orte, en el que se abordó la situación del Centro de Referencia Estatal de Soria. El resultado de la reunión no pudo ser más desalentador ya que Latorre conoció la existencia de un informe del Ministerio de Hacienda en el que se informaba desfavorablemente sobre la ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo. El subdelegado incite que aunque existe «mucha voluntad» de abrir el centro por parte del Imserso para abrir el complejo las trabas de Hacienda, de momento, lo impiden.



El representante del Gobierno en la provincia de Soria quiso dejar claro que el informe de Hacienda procede de la etapa del anterior Ejecutivo. «Nosotros lo hemos conocido el pasado jueves y ahora lo que toca es empezar a trabajar desde cero en la tramitación y buscar las soluciones en materia de personal que nos permitan abrir el centro», insistió. Hay que recordar que para la puesta en marcha del Centro de Referencia era necesaria la contratación de 23 personas.



Según comentó Latorre, el informe de Hacienda está fechado el uno de junio y conviene destacar que hasta el día 2 de junio no tomó posesión Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El subdelegado explicó que las reticencias de Hacienda están centradas en que «son desfavorables al incremento del gasto del capítulo uno, el dedicado al personal». Latorre lamentó que en este caso chocan la «voluntad» de abrir el centro con las trabas administrativas procedentes de los departamentos de Hacienda y Función Pública.



A estas alturas del año parece evidente que la apertura del Centro de Referencia no podrá completarse este año y que el gasto que debe asumir el Estado para cubrir los salarios de la plantilla deberá estar reflejado en los próximos presupuestos del Gobierno de Sánchez. Hay que recordar que el anterior ejecutivo aseguró que los Presupuestos de 2018 sí que contemplaban el gasto necesario para cubrir la apertura del centro soriano. Latorre quiso poner fecha a la puesta en marcha del Centro de Referencia y se limitó a afirmar que «vamos a hacer todo lo posible» para que el complejo entre en uso cuanto antes.

A pesar de los problemas para la contratación del personal, el subdelegado incidió en que la idea sigue siendo que el centro se mantenga bajo gestión pública, es decir, que los trabajadores sean funcionarios o personal laboral del Estado. Esta circunstancia no es obstáculo para que haya labores auxiliares que puedan concesionar. «Desde que conocimos esta circunstancia nos hemos puestos a trabajar para intentar acelerar los plazos lo máximo posible, pero repito, no es una cuestión de voluntad», lamentó.



Reestructuración



La anterior subdelegada del Gobierno y actual presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, admitió ayer que ya conocían la opinión de Hacienda, pero asegura que se habían puesto los mimbres necesarios para reconducir la situación y que el centro entrara en servicio este mismo año. «El pasado mes de mayo nos comunican que había un pequeño problema con Hacienda y lo que nos dicen es que sería necesario hacer un reajuste en el personal», explicó De Gregorio.



«Hacienda lo que nos comentó es que haciendo una reestructuración del personal se podría abrir», insiste la presidenta popular. De Gregorio incluso afirma que la reestructuración del personal del centro llegó a definirse y que se remitió a Hacienda, aunque a su marcha de la Subdelegación no había llegado la respuesta. «Estaba pendiente que Hacienda realizara el estudio pertinente», reitera.



Más allá de las reticencias de Hacienda, De Gregorio considera que el problema reside en la falta de voluntad del PSOE. «Ahora que pasa, ¿se van a quedar seis meses sin hacer nada?», cuestionó. La líder popular recordó que el Gobierno de Sánchez no ha tenido problemas para ejecutar la contratación de numeroso personal para los ministerios, por lo que no entiende que el problema sea «contratar a veinte personas para Soria». «Se puede hacer una modificación presupuestaria, hay alternativas, lo que no se entiende es que resulta que ahora hay que esperar al presupuesto de 2019, ¿y si el Gobierno no logra sacar adelante el presupuesto?», declaró De Gregorio. La líder del PP incidió en que incluso la exministra de Sanidad, Dolors Montserrat, durante su visita a Soria, aseguró que las dificultades con Hacienda estaban en vías de solución.