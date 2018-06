«Hay un acuerdo firmado y Sánchez debe cumplir»

El sindicato Csif no quiere que el cambio de Gobierno suponga algún tipo de obstáculo al acuerdo alcanzado con el PP que conlleva la subida salarial de los empleados públicos y la convocatoria de oferta de empleo que acabe con el déficit de plantilla. Según el presidente nacional de Csif, Miguel Borra, que ayer se reunió en Soria con delegados y afiliados, «los acuerdos se firman con los gobiernos, no con los partidos, y el que hemos firmado marca una subida para este año del 1,75% y del 2,25% desde el 1 de enero de 2019». Borra destacó que «haya o no presupuestos, le hemos exigido por escrito a la ministra que eso se tiene que cumplir», si no hay presupuesto, que sea vía real decreto, concretó.

Este año estaba fijado en el calendario como el primero después de muchos en el que no se iba a perder empleo público en España, gracias a las convocatorias de oposición, que Csif reclama que se respeten. «Los acuerdos siguen siendo totalmente válidos y vamos a exigir que los cumplan», insistió. Reconoció Borra que sí ve en el nuevo Gobierno esa disposición, «por la cuenta que le trae», dijo, pero prefieren recordárselo «para que no tengan tentaciones de prolongar lo que es de los empleados públicos, pues desde enero nos adeudan retrasos», matizó.

Esperan que la respuesta a su carta -conjunta de los sindicatos mayoritarios- se concrete en una reunión con la ministra Magdalena Valerio «para poner en marcha todo esto».

Borra, que estuvo acompañado por el presidente autonómico, Carlos Hernández, y la provincial, Reyes Martínez, quiso puntualizar que la subida de un punto para los empleados públicos, unos 2,5 millones de personas, «nuestros médicos, policías, profesores, etcétera», supone 10.000 millones de euros pero el rescate de las autopistas radiales de Madrid ya han supuesto un 0,6% de esa subida, sin olvidar el desembolso para el rescate de las cajas de ahorro, añadió. «Como siempre, en este país ha habido dinero para lo que interesa», concluyó.

La gran queja del sindicato Csif es que la crisis se ha llevado por delante los puestos de trabajo de personas que atendían a los ciudadanos, «no los de las decenas de miles de asesores que siguen estando en todas las administraciones». De hecho, comentó, con el cambio de Gobierno se prevé que más de 2.000 puestos vinculados directamente a la Administración General del Estado se vayan, «y no solamente secretarios de Estado o directores generales, es que se contratan como puestos de libre designación hasta conductores».

Agencia de colocación

Según Borra, «muchas veces la administración se ha convertido para los políticos en una agencia de colocación, y nosotros lo que defendemos es igualdad, mérito, capacidad y publicidad». Reconoció no comprender por qué «cuando la economía va bien se tiene que aumentar el número de personas en la administración, y cuando va mal tienen que disminuir ese número. Tendremos siempre la misma necesidad, vaya la economía bien o mal».

Por otro lado, el presidente destacó que los trabajadores de prisiones llevan encerrados 11 días en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en la calle Alcalá de Madrid, «porque se encuentran en una situación precaria y reclaman algo que es de justicia, igual trabajo, igual salario, y no es de recibo que los funcionarios de prisiones que dependen del Gobierno catalán cobren bastante más que los que cobran del central. No vamos a levantar nuestro encierro hasta que el ministro del Interior nos reciba y se comprometa a solucionar esta situación».