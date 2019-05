«Hay una oportunidad histórica de generar la misma línea política en todas las administraciones»

Después de 12 años al frente del Ayuntamiento de la capital, Carlos Martínez lidera un nuevo proyecto con el objetivo de continuar el proceso de transformación de la ciudad. Con las ideas claras y la vista larga, la experiencia acumulada le ha servido para presentar un programa en el que cada iniciativa forma parte de un proyecto más completo y para saber que las alianzas serán claves para mejorar el futuro de la provincia. Consiguió que Soria fuera la ‘aldea gala’ del socialismo en los peores años del partido y ahora ve cercano que el resto de las administraciones estén ocupadas por compañeros del PSOE.



Pregunta.-Vuelve a optar a la Alcaldía cuando desde la oposición ya se le había colocado en otras responsabilidades...



Respuesta.-Tienen muchas ganas de que me vaya. En el último debate con la candidata del PP me planteó lo mismo. Parece que hay necesidad de que me vaya. Lo he dicho siempre, estoy donde quiero estar y mientras la ciudadanía de Soria me siga prestando su confianza. Que me acuse de ello quién precisamente ha venido a la fuerza a asumir la candidatura a la Alcaldía no deja de sorprender. Ojalá que podamos tener un buen resultado que nos permitan seguir desarrollando este proyecto con la misma estabilidad política.



P.- ¿Se ha instalado la idea de que no hay rival para Carlos Martínez?



R.- Hay que combatir esa idea. No se puede caer nunca en la autocomplacencia ni minusvalorar a los rivales políticos. El PP sigue siendo un partido con mucha fortaleza. Es verdad que llevan años sin un proyecto político claro para Soria y además, con una crisis interna que hace que se estén deshaciendo como un azucarillo. Eso, pudiera aparentar que nosotros no tenemos rivalidad, pero hoy por hoy, hay dos opciones, no digo alternativas, digo opciones, que gobierne el PSOE o que haya una suma de derechas que aún estando en minoría pudiera llevar las riendas del Ayuntamiento. Vemos como cada vez más ganar las elecciones no significa gobernar. Por tanto, nosotros no podemos caer en la relajación o en la confianza, tenemos que seguir marcando el rumbo fijo de ese proyecto de cambio. Sin confianza, sin relajaciones e intentando que ese proyecto esté en constante dinamismo, necesitamos seguir introduciendo proyectos, más en esta etapa con el PSOE al frente del Gobierno de España. Tiene que ser una de los mejores incentivos para el trabajo de los próximos años. Debe ser el tren al que nos debemos de enganchar. Es el único partido que ha reconocido la situación de desequilibrio y solo cuando se reconoce un problema se puede resolver.



P.-El PSOE de la capital fue una isla en los peores tiempos del PSOE a nivel nacional o autonómico, ¿podría caer ese respaldo ahora?



R.- Quiero creer que lógicamente cuando la marca suma es un aportación en positivo. Ahora mismo sopla viento de cola, tenemos el viento a favor para poder conseguir unos buenos resultados, pero incluso en estas circunstancias creo que la ciudadanía de Soria ha sabido diferenciar en cada etapa qué es lo que votaba y qué proyecto. De la misma forma que no queríamos asimilar el reflejo del resultado electoral cuando nos venía mal, tampoco extrapolamos cuando nos venga mejor. Estaríamos cayendo en un autoengaño. La ciudadanía es lo suficientemente inteligente para saber que vota en cada momento. Está claro que hay una oportunidad histórica de generar una misma línea política, con el mismo partido, en todas administraciones, capital, provincial, autonómica y Gobierno de España.



P.- Con ese viento de cola, ¿el peor enemigo ha sido el alcalde de Valladolid?



R.- En la primera ocasión no quise ni siquiera poder interpretar sus palabras, pero la segunda ocasión ya no es que se equivoca, sino que lo está pensando y es peor. No es que no ayude, es que no se entiende en ninguno de los territorios de Castilla y León esas declaraciones. La seña de identidad del PSOE tiene que ser precisamente solidaridad, la igualdad de oportunidades entre personas y territorios. La solidaridad debe trascender incluso los límites geográficos. Eso es, históricamente, lo que es para mí el socialismo, igualdad de oportunidades, libertad y fraternidad y ha fallado en estas tres líneas.



P.-Este año ha introducido cambios significativos en la lista



R.- Hay que tener en cuenta de que también el asumir mayor responsabilidad de Gobierno y la expectativa de aumentarla obliga, necesariamente, a incrementar la base sólida del equipo de trabajo institucional sobre el que asientas el desarrollo del proyecto. Siempre se ha tenido la creencia de que el PSOE no tenía equipo, que era Carlos Martínez y poco más. Bueno, hemos tenido que adaptarnos y enseñar que no solo es que tengamos banquillo, sino que detrás hay más gente respaldando el proyecto socialista. Ahora, con expectativas de revalidar la Diputación y conseguir, después de 32 años , la Comunidad, necesitamos incrementar esa base sólida. Creo que es un equipo de trabajo muy sólido y que ofrece garantías, que es lo importante para lograr la confianza de la ciudadanía.



P.-Ha presentado un programa con 225 medidas, ¿lo asume como un contrato?



R.- Ese compromiso hay que entenderlo como un contrato social. Tienes la obligación de al menos intentarlo, y si no lo consigues, poder explicar al detalle las razones de si has llegado al 50, al 60 o al 70%. La base para la confianza, es precisamente eso, el cumplimiento de la palabra, decir lo que se hace y hacer lo que se dice. Hemos intentado hacer un programa participado, recogiendo propuestas de muchos colectivos y de vecinos, para plasmarlas en este documento que encaja dentro estrategia de modelo de ciudad.



En los debates lo he expuesto. Hemos escuchado oposición, pero no hemos escuchado alternativas. Lo que escucho por parte del resto de grupos no es una decisión de gobernar el Ayuntamiento, sino es una cuestión de hacer oposición. No se confronta en buena lid con dos programas de Gobierno. Donde único se visualiza es en el tema de la fiscalidad. Hay quién quiere adelgazar la administración para que el libre mercado, la ley de la selva, determine que quién más tiene, tenga más oportunidades. En ese modelo están ubicados la derecha y algún perdido de la izquierda. No lo entiendo y no lo comparto. Nosotros entendemos que la administración debe ser fuerte para garantizar la igualdad en la prestación de servicios públicos y que sirva de motor de desarrollo económico y social.



P.-Una de las medidas estrellas es el Conecta Duero, la creación de un parque en la antigua fábricas de harinas, ¿qué persigue?



R.- El Duero, al que se le ha dado la espalda históricamente en esta ciudad, es uno de los entornos que mayor atractivo turístico tiene y mayor atractivo para la propia ciudadanía. Tenemos que intentar seguir haciendo esas inversiones y aprovechar ese potencial que todavía queda por explotar. Además, debería conseguirse que bascule el desarrollo del día a día de la ciudad. La ciudad ha crecido con el límite urbanístico del río Duero y los espacios públicos de convivencia se han polarizado hacia la zona norte de la ciudad con respecto al centro. Con la recuperación para el ocio y el esparcimiento del Duero se ha basculado algo. Con el Conecta Duero lo que haremos es multiplicar lo que es el espacio de esparcimiento y zona verde del río recuperando una zona degrada. A eso, hay que sumarle la recuperación de la muralla que dará un mayor atractivo desde el punto de patrimonio histórico y si le sumamos a eso la nueva plaza y el desarrollo de los 10 millones del Edusi y la adquisición que pretendemos de solares para dar equipamientos que el Casco no tiene, lo que tendremos es un lugar atractivo para vivir y, por tanto, se generará la vitalidad que hoy puede faltarle al centro. Ese es el objetivo. Hay que ver la perspectiva integral de la ciudad. No son propuestas aisladas, son piezas de un gran puzzle.



P.-¿Es necesaria una concejalía de Igualdad?



R.- La lucha feminista tiene mucho que ver con la lucha de Soria. Es decir, la lucha feminista es siempre la lucha del débil frente al fuerte, de quién históricamente no ha sido reconocido y por tanto no se han resuelto sus problemas, y sobre todo es una lucha en la que, como decía Simone de Beauvoir, cualquier excusa ha servido para recortar derechos. La lucha del feminismo y la de Soria corren trayectorias paralelas. Además, en momentos en los que por ciertos sectores ideológicos se está regresando a un discurso que algunos entendíamos sobrepasado, teníamos que hacer más hincapié en la necesidad de avanzar. Necesitamos una concejalía propia en la que consigamos que esa lucha esté en todos los departamentos y en cada una de las acciones de Gobierno.



P.-Una frase de campaña es el cambiar el vamos a hacer por el estamos haciendo, sin embargo, hay cuestiones que siguen atascadas después de una década.



R.- La única forma de convencer es con hechos. La palabra del equipo de Gobierno tiene el aval de lo conseguido hasta la fecha. También hay que saber discernir cuándo, porqué y por quién se gobiernan las administraciones. Hemos estado siete años en el congelador, nos han negado pan y sal con la depuradora, el centro penitenciario, el Banco de España, la intermodal, Valcorba quedaba un 5%....Hay que saber cuándo y quién gobierna cuando se avanza y cuando se retrocede.



P.-De los grandes proyectos, da la impresión de que la depuradora se ha vuelto a parar



R.- Hay proyectos que después de los siete meses de Gobierno socialista sí conseguimos desbloquear. La cárcel era un objetivo fundamental y la depuradora también. En estos meses no se ha parado, la tramitación administrativa es ardua. Es un proyecto que no tiene marcha atrás, veremos como se licita la ejecución del túnel. Hay otros que podremos tener que empujar más o menos, sobre todo habrá que empujar en uno fundamental, que es la Soria-Castejón. Con todas las dificultades que pueda haber, el centro penitenciario, la depuradora, la comisaría, el centro referencia o las travesías, ahora mismo, van como un tiro. No hay problema. El que más nos va a costar, y creo que tenemos que poner el punto de mira, es la apertura de la Soria-Castejón.



P.-De este mandato, ha quedado pendiente la remunicipalización de las basuras y los jardines, ¿qué perspectiva hay?



R.- Estamos pendientes todavía de la definición del informe y del impacto. Hay que analizar la cuestión económica y la cobertura de los trabajadores. Además, ver si jurídicamente se puede o no se puede. Veremos si la Ley Montoro nos permite hacer una remunicipalización, con una contrata finalizada, que es el as en la manga. También hay que ver si económicamente, en el capítulo de Personal, se nos permite asumir ese coste por la Ley de Estabilidad. Lo primero, siempre, es plantear con rigor y seriedad lo que vamos a hacer y no lanzar una remunicipalización de todos los servicios o la gratuidad del transporte público. Algunos pueden intentar engañar a la ciudadanía con grandes titulares y falta de rigor, pero nosotros preferimos trabajar con más certezas y los pies en el suelo.



P.-¿Ha sido la política de Personal el gran lunar del último mandato?



R.- Tenemos que reconducir y restablecer algunos de los puentes rotos de la relación con la parte social de la casa. También siendo conscientes de algunos puntos que para mí son claves. Hoy por hoy, el mejor convenio de todas las administraciones es el del Ayuntamiento de la ciudad. Entiendo la legítima aspiración que tiene cualquier trabajador a mejorar sus condiciones. Esta semana leía en titulares que estamos más cerca de conseguir las 35 horas en la Junta. Pues aquí llevan implantadas desde hace 5 años...



P.-También se ha criticado el «rodillo» socialista...



R.- Sí, porque de la deuda ya no se habla... Los medios habéis sido testigo de que en torno al 70% de los posicionamientos en los Plenos han sido unánimes. Ha habido comisiones de 11 miembros para que en el grupo mixto, que estaba constituido por tres partidos, estuvieran al menos dos de esos partidos. Se ha visto la flexibilidad en los Plenos y lo mismo en la Junta de Portavoces. Han presidido la comisión de Vigilancia de la Contratación toda la legislatura...Han tenido herramientas para trabajar y participar, se ha aprobado una nuevo ordenanza de Transparencia, Transparencia Internacional nos da 10 sobre 10 en todas las áreas... Han sido críticas sin sustento, pero que lógicamente, a base de repetición, han hecho que por aburrimiento lleguen hasta los medios. Yo lo achaco mucho más a una falta de trabajo.



P.-Otra crítica ha sido su presencia en foros nacionales e internacionales



R.- Podemos ligarlo con la primera pregunta. Tienen tantas ganas de que me vaya que cuando me voy a trabajar te reprochan que te quieres ir. Cuando hablamos de pilares de la ciudad hemos incorporado la necesidad de trabajar en alianzas y en red. Los problemas que tiene Soria, ciudad y provincia, no se resolverán jamás encerrado en el despacho. Nadie vendrá a darte financiación y nadie hablará de tus problemas. Necesitas ocupar ciertos espacios donde se toman decisiones. Si solo de estos viajes hubiéramos conseguido los 10 millones del Edusi, rebajar la financiación de la depuradora o el 5% de la política de cohesión que hemos arrancado con un informe elaborado desde aquí, si lo cuantificamos económicamente, nos hubiéramos ganado por méritos propios los pluses, el esfuerzo y las horas de trabajo empleadas.



P.-Del Edusi poco se ha visto hasta ahora



R.- Las tres elecciones generales seguidas han provocado una parálisis del desarrollo proyecto ligados a Fondos Europeos, no solo en Soria sino en el resto de ciudades, imposibilitando las autorizaciones para poder licitar. Estamos más que a tiempo. Hay que meter un impulso importante en los 2 o 3 años y culminar los 10 millones. En los próximos dos años se va a visualizar mucho Edusi y lo que era, multiplicar por varios dígitos las inversiones.



P.-¿Cuáles serán las primeras decisiones si logra retener la Alcaldía?



R.- De forma inmediata, deberíamos tener una reunión con el ministerio de Fomento para comenzar a hablar de la Soria-Castejón. Hay que constituir la plataforma para no ir solos y, en paralelo, continuar con la relación con otros ministerio y ojalá con consejerías. Trabajamos con un presupuesto prorrogado y por tanto, la elaboración de los próximos presupuestos, si no es para 2019, serán para 2020, se tiene que estar trabajando desde ya, en cuanto se constituya el Gobierno. Esto va a ser todo en junio, será de lo primero que tengamos que hacer.



A nivel del Ayuntamiento, hay que organizar la estructura municipal, ver cómo están los proyectos y ponernos a trabajar desde el minuto uno.