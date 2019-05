Fue uno de los primeros en creer en el proyecto de Ciudadanos cuando en el resto del país pasaban de puntillas y solo en Cataluña comenzaban a dar sus primeros pasos. Su indignación fue ‘in crescendo’ cuando se marginaba el castellano y la «falta de libertad», y decidió tomar cartas en el asunto para involucrarse en la política y agarrar al toro por los cuernos, aunque a su manera. No es político profesional ni falta que le hace, pero eso sí, Jesús de Lózar de Grado (14 de agosto de 1952, Villadiego, Burgos) ha protagonizado interesantes polémicas sobre cuestiones tales como el aumento de las tasas en la capital (admitido a trámite por el TSJ) o el IVA del transporte urbano, cuyo pago se cortó de raíz tras la denuncia del representante de Ciudadanos. Con 39 años de estancia en Soria, adonde llegó «con el traje de boda», este economista ha visto desfilar en la capital a políticos de todos los colores.



Pregunta.- El tirón inicial le llevó a conseguir un concejal.



Respuesta.- Sí, pero nosotros nos presentamos a las elecciones de 2011 y conseguimos 500 y pico votos, y en las segundas nos quedamos a 29 votos de lograr un segundo edil, y en las Cortes nos quedamos a 300 y pico votos.



P.- Esas buenas perspectivas se pueden corregir ahora y aumentar.



R.- Sí porque en cada proceso electoral que hemos tenido, en Cataluña, en Andalucía, en las generales, hemos aumentado, salvo el voto útil de 2015 a 2016 que bajamos un poco. La perspectiva de Ciudadanos es ir creciendo.

P.-Objetivos en cuanto a concejales.



R.- El objetivo fundamental es tener la suficiente capacidad para influir en la gobernabilidad del Ayuntamiento. Que no haya un grupo mayoritario, que haya una mayoría alternativa, o gobernar si me apuras. Luego ya veremos lo que se hace. No me atrevo a decir el número pero vamos a multiplicar y a crecer.



P.- No sé si les beneficia esta sopa de siglas con siete candidaturas, nada menos.



R.- Todo depende de qué te den los grupos. Si los pequeños no sacan eso puede beneficiar a los más grandes. Con 800 y pico votos se puede obtener un concejal o igual son necesarios son más de mil. No está nada claro.



P.- Ahora mismo hay dos grandes dudas entre los partidos mayoritarios:si Carlos Martínez Mínguez retiene la mayoría absoluta y el calibre del batacazo del PP. ¿Está de acuerdo?



R.- Sí. Por higiene democrática Carlos Martínez no debería ser el alcalde de esta ciudad, por duración de mandatos. En cuanto al PP, me extraña que no hayan tenido a nadie de la anterior Corporación en la lista. Pero lo mejor es centrarnos en lo nuestro.



P.- En estos cuatro años como concejal. Cuéntenos su experiencia.



R.- Nosotros hemos hecho una política útil, propositiva. En vez de tener como eje la crítica, mejor la proposición, con planteamientos que no se han tenido en cuenta mayoritariamente. Un plan estratégico para la ciudad, El Ayuntamiento funciona mal, por factores, uno de ellos que no hay más funcionarios de carrera expertos en las áreas, mucha interinidad, y una deficiente forma de funcionar. Nosotros planteamos que no se podían subir las tasas, que la ley prohibe subidas generalizadas. En la tasa, tú pides algo, la expedición de un documento, y por eso te cobran. Todas las tasas si las subes debes tener un estudio económico que lo justifique, y no lo hay. Hicimos un recurso de reposición ante el Pleno, no nos escucharon y nos vimos obligados a presentar un recurso ante el TSJque ha admitido a trámite, y en esas estamos. Y el IBIse ha duplicado.



En trasparencia nos pasa lo mismo. El Defensor del Pueblo le dijo al Ayuntamiento que no cumplía con lo que se demandaba. Al final, con el IVA del transporte logramos que en este contrato no se pagara, con 450.000 euros, pero del primero no se recuperó nada. El balance general es que hace falta un cambio que no puede liderar ni el PP ni el PSOE sino una fuerza liberal progresista como Ciudadanos.



P.- ¿Cuáles son sus ejes para la ciudad?



R.- Uno, garantizar el funcionamiento correcto de la institución. Hay un 41% de interinidad, que no se acopla muy bien a una política socialista. Pero lo fundamental es la política de atracción de empresas y que los jóvenes puedan elegir entre quedarse o irse, y la lucha contra la despoblación, con promociones fuertes e incentivos fiscales. También se echa de menos un plan estratégico de la ciudad de Soria. Hay más cosas que nos unen que las que nos desunen. Por ejemplo, llevamos 12 años con el Banco de España. Hay que definir objetivos y discutir lo que tengamos que discutir. Hay que crear ese espíritu de consenso y superar la lucha partidista. Ponerse de acuerdo en lo fundamental.



Por ejemplo, llevamos dos años de prórroga del servicio de basuras. Hay que dar una solución porque el Consejo de Cuentas ya advirtió de la legalidad. Queremos también una ciudad amable y agradable, que no te tropieces en las aceras, por ejemplo. Que se despierte ilusión entre la ciudadanía.



P.- ¿No hay demasiadas verbenas en Soria?



R.- Creo que hay compatibilizar los usos y saber qué queremos ser de mayores. ¿Queremos que Soria sea una ciudad de despedidas de solteros y solteras? Pues deberíamos plantearlo, todo tiene su efecto positivo pero también negativo. Hay cosas que se deben hacer en las dotaciones normales y otras en Granados. Debemos tener un entorno agradable, buena gastronomía, gente amable, un casco que esté bien... no es tan complicado pero hay que priorizar.



P.- ¿Ciudadanos ha moderado el tono de las diputaciones y regímenes forales o me lo parece a mí?

R.- No. nosotros criticamos la red clientelar en que puede convertirse una Diputación.



P.- Y por fin, ¿por qué la gente debe votar a Ciudadanos en la capital?



R.- Por higiene democrática. El PPy el PSOE son el pasado.