Hermandad y ambiente festivo en la segunda edición de Interpeñas

Cerca de un millar de peñistas alegraron ayer las calles de Soria en la jornada de convivencia Interpeñas. Las seis peñas sorianas celebraron un día marcado por la hermandad y la amistad en la plaza de toros de la capital, contagiando a toda la ciudad de su espíritu festivo.

Es el segundo año que se llevaba a cabo esta celebración, destinada a acercar a los miembros de las peñas sorianas entre sí y poder disfrutar de una jornada donde la música y la variedad de colores fueron los principales protagonistas.

El año pasado tuvo lugar la primera edición de Interpeñas a orillas del río Duero, que sustituía al tradicional partido de futbito que se organizaba entre las peñas. En esta ocasión, la organización del evento decidió trasladar la festividad al centro de la ciudad, concretamente al Coso de San Benito, para que los peñistas no tuvieran que desplazarse por toda la ciudad para celebrar su día de convivencia.

Según Herminio Moreno, presidente de la peña El Cuadro, «el río es un enclave digno de admirar, pero esta es la manera de unificar a la gente». Por esta circunstancia, Soria se empapó de la música y el ambiente de celebración que acompañaba a la festividad de las peñas.

La mañana comenzó con el pasacalles hasta la Plaza Mayor para realizar la visita al Ayuntamiento. Allí les esperaba el alcalde de Soria, Carlos Martínez, junto al secretario de festejos, José Luis Ruiz. Los peñistas hicieron entrega de una placa conmemorativa Ruiz, como agradecimiento por su ayuda y servicio durante 25 años.

Después, animados por la música de la charanga, los peñistas se dirigieron a la plaza de toros de la capital para tomar el vermut y disfrutar de la comida de hermandad, acto donde se congregaron cerca de mil peñistas.

Los más pequeños también pudieron disfrutar, ya que en el exterior de la plaza de toros se situaron varios hinchables. De este modo, Interpeñas dio la oportunidad de disfrutar del día a peñistas de todas las edades.

Iván, peñista del Desbarajuste, exponía las ventajas que tiene realizar una jornada de convivencia, «aunque haya gente que sea de tu misma peña siempre se hacen grupos, esto está bien porque te puedes comunicar con muchas más personas que igual no conoces».

José, también del Desbarajuste, asemejó este festejo a San Juan, «es un día diferente y va a continuar más años, es como el Desencajonamiento».

A media tarde se produjo una suelta de vaquillas en el ruedo soriano, para después seguir con la fiesta en los aledaños de la plaza de toros. La jornada la cerraron la cena de hermandad y una verbena.

La fiesta y el buen ambiente reinaron, por lo que las peñas y los sorianos que se acercaron disfrutaron de un día de fiesta con un color muy sanjuanero.

Herminio Moreno destacó el buen ambiente que rodeó al festejo, «esto es una pasada, las cosas como son. El año pasado cuando bajábamos al río parecía el lunes de bailas en pequeño y este año es lo mismo, pero en la plaza de toros».

La meteorología acompañó durante el día en esta edición y, unido al céntrico emplazamiento, acudió más gente que el año pasado. Mercedes, con su chaleco azul del Bullicio, afirmaba que aunque el año pasado el tiempo no era el mismo, las ganas de fiesta fueron más fuertes, «el año pasado cayeron cuatro gotas pero aun así la gente aguantó».

Soria tiene ganas de San Juan y los peñistas también. Según aseguraron las propias peñas, planean que Interpeñas se siga celebrando en los años venideros.