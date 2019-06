Los hosteleros auguran que la hora de cierre en San Juan traerá conflictos

La Asociación Soriana de Hostelería y Turismo, Asohtur, considera que el cierre limitado de los establecimientos puede derivar en «conflictos» durante las fiestas de San Juan, precisamente lo que la Junta de Castilla y León quiere evitar con un horario más restrictivo que hasta ahora con la Orden que marca como horario máximo de cierre de los locales en las fiestas de San Juan las 4.30 horas para los bares y las 6.30 para los discobares.

«Los bares hacemos una labor de contención de la gente, si cerramos se va a ir pero va a estar en otro sitio, en la calle, en la Dehesa..., en esos días no se va a ir a casa porque muchos optan por ir directamente al monte o a los actos de la mañana», detalló el vicepresidente de Asohtur, Pablo Cabezón. «Con esta Orden lo que se propicia es que la gente esté en la calle armando bulla, con botellón o sin él, les guste o no a los vecinos», consideró. «Si no hay bares abiertos se puede generar el conflicto», reiteró.

Por eso estiman desde Asohtur que la decisión de la Junta de Castilla y León de modificar la Orden sobre los horarios de espectáculos y establecimientos públicos es contraproducente.

Cabezón lamentó que en Soria, donde no se producen los altercados de otras capitales durante las fiestas –lo que ha llevado a la Junta a limitar los horarios de cierre en la nueva norma– puedan generarse problemas precisamente por obligar a echar el candado a una hora determinada, las 4.30 en el caso de los bares y las 6.30 en el de los pubs, cuando hasta ahora la ampliación de horario era ilimitado en las fiestas y no se producían situaciones conflictivas.

En cualquier caso, «la ley es firme y hay que acatarla», resumió el vicepresidente de Asohtur, a la salida de la reunión mantenida con el delegado territorial de la Junta, Manuel López Represa, en la que trataron sobre la nueva normativa que también afecta a las verbenas, que pueden extenderse hasta las 5.00 horas como tope.

El encuentro fue «cordial», indicó López Represa, pero lo único que pudo trasladarles a los hosteleros es la opción de plasmar por escrito sus pretensiones y remitirlas al director de la Agencia de Protección Civil. «La Consejería de Fomento y Medio Ambiente –de quien depende la Orden– está dispuesta a escuchar», añadió el delegado.

Sin embargo, desde el sector no ven otra alternativa que no sea «cumplir». Remitirán el escrito a Valladolid para pedir que se modifique y la intención es hacerlo en conjunción con otras asociaciones de hosteleros de la comunidad, pues no hay que olvidar que la ley es autonómica. Precisamente es ese matiz el que habría perjudicado a la hostelería soriana, que hasta la Orden disponía de la posibilidad de ampliar horario sin límite durante las fiestas de San Juan. «Nos han dicho que se ha homogeneizado la ley y como en otras provincias tienen problemas de altercados y de orden público, aunque en Soria eso no ocurre, han optado por poner la misma limitación de hora para todos», resumió Cabezón, consciente de que «ya no hay margen de maniobra para San Juan, en el caso de que decidieran cambiar algo, que no es previsible», matizó.

No obstante, desde Asohtur plantean presentar alegaciones a la Orden y de hecho hoy se reunirán con el Ayuntamiento de la capital por si decide hacer lo mismo, ya que la nueva normativa también fija un límite para el horario de la verbena, para presentar «alegaciones conjuntas», indicó el vicepresidente de Asohtur.

El delegado de la Junta insistió en que desde la Agencia de Protección Civil «están dispuestos a escuchar y ver propuestas», pero también quiso dejar claro que en esta situación «hay diversos intereses en juego» que la Junta ha tratado de conjugar, por un lado la actividad económica del sector hostelero, por otro el derecho de los vecinos al descanso y también al ocio de quienes así lo deciden durante las fiestas. «Hay que conjugar los intereses de los empresarios con el descanso y con la seguridad pública», concluyó.

La Orden es de la Junta pero quien se tiene que encargar de hacerla cumplir es la Policía Local en la capital y la Guardia Civil en los pueblos.