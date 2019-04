El hostigamiento a dos candidatos enturbia la jornada de reflexión

El hostigamiento a dos candidatos para las elecciones municipales en Almarza enturbió la jornada de reflexión en Soria. La aparición de carteles en las viviendas de los números dos del PP, Jorge Morales, y del PSOE, el independiente Fernando Postigo, motivó la intervención de la Guardia Civil y ambas formaciones sopesan denunciar ante la Junta Electoral.

En el caso del candidato popular, en la noche del viernes al sábado alguien colgó de su verja un cartel de ‘Se vende’ con números de teléfono relacionados con los candidatos. En el del socialista, cuya vivienda en el barrio de San Andrés se encuentra en obras, el cartel apreció colgado en un balcón del primer piso y el autor o autores causaron además destrozos en el jardín, por lo que parece evidente que accedieron a propiedad privada.

Morales tildó el episodio de «cobardías» y señaló que lejos de amedrentarle le reafirma. «No nos van a acobardar». Respecto a la posible autoría no quiso entrar en señalamientos hacia nadie y más existiendo una investigación comandada por la Policía Judicial de la Guardia Civil, si bien dejó caer que «igual hay otros intereses creados» de cara a los comicios.

El segundo en la lista del PP apuntó que regresó a su casa entre las 21.45 y las 22.00 horas del viernes acompañado por su perro y no vio nada extraño. En torno a las 7.30 horas de ayer detectó el cartel enganchado con bridas a la valla de su vivienda, por lo que los hechos se tuvieron que producir en este marco temporal.

Residente desde hace 13 años en la localidad, «son las terceras elecciones a las que me presento y nunca había pasado nada igual». No obstante dejó claro que «a mi, amenazas ninguna» e instó a que si se trata de algún asunto o discrepancia personal se resuelva cara a cara y de forma valiente y no con este tipo de acciones.

A pesar de que no figuraba ninguna alusión política, Morales no tuvo ninguna duda sobre la intencionalidad de estos carteles y menos teniendo en cuenta dónde aparecieron. «Él o los que hayan sido no sé que intentaban pero parece una maniobra intimidatoria. Creo que esta situación es algo que escapa de lo normal».

Por otro lado, este medio intentó ponerse en contacto en varias ocasiones con Postigo, si bien no fue posible recabar su versión de los hechos. No obstante, fueron confirmados tanto por la Subdelegación del Gobierno en Soria como por numerosos responsables políticos.

Quienes sí se manifestaron con firmeza fueron los máximos responsables de los respectivos partidos. El secretario general del PSOE, Luis Rey, señaló que «tiene toda la pinta de tener connotaciones políticas, aunque no sé si esto tiene que ver con las elecciones generales o con las municipales». De hecho aunque se trata de candidatos al Ayuntamiento de Almarza los hechos se descubrieron en plena jornada de reflexión nacional.

Desde el partido se sopesaba actuar ante la convicción de que «hay que denunciar siempre las amenazas por concurrir en una lista. Estamos estudiando incluso denunciar ante la Junta Electoral». No obstante por el momento quedaba en una denuncia pública y en «arropar a los candidatos, que se sepa que en este país cualquiera puede presentarse en un proceso democrático». Rey concluyó que no se iban a tolerar «amenazas de ningún tipo» e insistió en que «esto es denunciar un comportamiento reprochable».

Por su parte la presidenta del PP, Yolanda de Gregorio, confirmó que «también estamos pensando en denunciar». No obstante priorízó «el respeto a las personas. Quieren defender sus pueblos y trabajar por ellos» y «no vamos a tolerar ningún acto violento ni intimidatorio».

La responsable de los ‘populares’ sorianos recalcó que ante todo «hay que ser respetuosos con todos los partidos y priorizar a las personas y a la libertad de expresión». Por ello defendió que no se pueden tolerar este tipo de señalamientos «por militar en un partido. Lo más importante es la convivencia» frente a los «actos vandálicos». El llamamiento final fue «a la calma y al respeto por la libertad».

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, quiso «lamentar el incidente y desear que todo discurra con normalidad» hasta la finalización de la jornada electoral de hoy. No obstante apostó por quitar hierro a lo acaecido. «Yo lo enmarcaría en clave de chiquillada, de gracieta, de gamberrada quitando los daños materiales» que se produjeron en el jardín.

Latorre confirmó que «ya ha subido la Guardia Civil para analizarlo y ver si querían poner denuncia», algo que finalmente se materializó. No obstante insistió en que parece más el acto «de un graciosillo» al que no hay que darle mayor publicidad, más aún cuando ha afectado a fuerzas «de todo el arco político» y no se centró en una única tendencia ideológica.

«La Guardia Civil ya ha tomado nota y está realizando las investigaciones oportunas para ver si dan con el graciosillo». Para concluir, insistió en lamentar el incidente y confió en que la autoría de los hechos se pueda esclarecer con brevedad. A ello añadió su confianza en que tanto lo que restaba de jornada de reflexión como las votaciones de hoy discurriesen en un tono de convivencia.

Por su parte la alcaldesa de Almarza y cabeza de lista de la tercera candidatura en liza, Ascensión Pérez de la PPSO, confirmó que en su caso se había librado del señalamiento. Avisada por el subdelegado de los hechos, acudió a los lugares de los hechos para comprobar en primera persona lo ocurrido.

«Hombre, evidentemente tiene connotaciones políticas», señaló. No obstante incidió en la línea de Latorre al explicar que a estas alturas de la democracia «suena a chiste, a gamberrada, a chiquillada». Respecto a la posible autoría «no tengo ni idea». No obstante sí confirmó la aparición de los carteles y la presencia de la Guardia Civil, así como el hecho de que tras el aviso obviamente «he salido a mirar mi casa».

Hasta el momento la Junta Electoral ha recibido al menos dos reclamaciones aunque por episodios bastante menos personalizados. La primera de ellas vino motivada por una denuncia de Soria en Común y derivó en un aviso al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento solicitando que se evitasen actos con componente propagandístico en estas fechas. La segunda fue una queja de Unidas Podemos contra el PP al considerar que la formación popular había colgado carteles en lugares que tenían asignados los morados. Rápidamente se asumió el error y se contactó con la empresa contratada para que todo se desarrollase según lo marcado.