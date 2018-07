La huelga en atención primaria ya está en marcha

El proceso de estatutarización que persigue la Junta de Castilla y León y que pretende cambiar el régimen laboral por el que se rigen actualmente los médicos funcionarios interinos de atención primaria en la región ha colmado la paciencia de estos profesionales que ven tanto un ataque a sus puestos de trabajo como al modelo asistencial en el medio rural con la pretensión, aseguran, de desmantelar consultorios locales. El nulo resultado obtenido en la negociación entablada con la Consejería de Sanidad ha llevado finalmente al Sindicato Médico de Castilla y León, Simecal, a recurrir a la huelga.

La convocatoria de paro indefinido fue presentada ayer en la Junta con la pretensión de comenzar ya el 1 de agosto, al objeto de hacer reaccionar al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, con quien no ha sido posible llegar a un acuerdo en siete meses, según indica el sindicato convocante. «Lo que quieren hacer es un desastre, quieren tener mano de obra barata y desmantelar la sanidad en el medio rural. Pretenden relegarnos a ser sustitutos y a estar cada día en un pueblo, sin poder tener un control y un seguimiento sobre el paciente», lamenta uno de los coordinadores del comité de huelga, Roberto Aguilar, también coordinador autonómico de los médicos interinos funcionarios en Castilla y León, donde son unos 700 los profesionales en esta situación, una treintena de ellos en Soria.

El proceso de estatutarización supondría que estos facultativos, la mayoría con más de 20 años de experiencia, dejen de tener asignados determinados consultorios y por lo tanto pacientes para convertirse en médicos de área que cubren las necesidades específicas.

«La gota que colma el vaso es la pretensión de Sacyl de cambiar el régimen jurídico de los médicos funcionarios, haciendo desaparecer esta figura que es la que ha prestado tradicionalmente la asistencia sanitaria y con exclusividad en el medio rural», sostiene el sindicato, que hace extensiva la huelga a todo el personal médico de familia que ejercen con cualquier tipo de vínculo administrativo o contrato laboral en atención primaria de la Administración Autonómica de la Junta de Castilla y León en los centros de salud y puntos de atención continuada.

El sindicato recurre al paro para denunciar que la Junta «lleva años vulnerando el derecho fundamental de los médicos interinos funcionarios y estatutarios recogido en la Constitución Española de acceso a la función pública, al no aprobar las ofertas de empleo público correspondientes a las tasas de reposición anuales de dichos puestos de trabajo». La última oferta de empleo público para este colectivo fue la de 2005, con lo que Simecal entiende que se ha hurtado a estos facultativos 13 convocatorias de procesos selectivos.

En este sentido y ante lo que califican de «problema de carácter excepcional», desde Simecal exigen que se contemple en una ley de las Cortes de Castilla y León el acceso por concurso de méritos.

Además, el sindicato acusa a la Gerencia Regional de Salud de estar «vulnerando» el derecho a la promoción profesional de los médicos, «ya que está denegando las certificaciones que acrediten los distintos apartados que conforman la carrera profesional (formación, investigación, docencia...) necesarios para acceder a los distintos grados, aduciendo la falta de archivos documentales..., lo que pone en evidencia la nefasta gestión que llevamos padeciendo durante décadas».

En esa línea insiste Aguilar, quien culpa al actual consejero, a quien recrimina la cerrazón a la hora de negociar. «Ha perdido el norte», asegura el coordinador autonómico de los médicos interinos funcionarios, quien a su vez es alcalde del PP en un pueblo de Zamora, por lo tanto, destaca, no le mueve ningún afán político. «En la consejería piensan solo en las ratios y estadísticas», critica.

Respecto al apoyo que la Consejería asegura tener por parte del resto de sindicatos para llevar a cabo la estatutarización, desde Simecal defienden que «han comprado voluntades», refiriéndose a sindicalistas liberados a los que se pagan slas guardias sin realizarlas. «Se genera mucho gasto pero porque está mal gestionado», insiste Aguilar, muy crítico con la gestión de Sáez Aguado al frente de Sanidad.