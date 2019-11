Huerta se beneficia de la lotería para pagar las fiestas y el belén

La pasión por la Lotería de Navidad está presente en casi todos los rincones de la provincia. En estas semanas la práctica totalidad de los bares de Soria venden décimos. En Santa María de Huerta también. El teleclub del pueblo, propiedad del Ayuntamiento, comercializada décimos, pero los cobra con un recargo de 3 euros. El sobrecoste llamó la atención del concejal del PP en la localidad, Jesús Carazo, que cuestionó al alcalde, Juan Pascual Ballano –PSOE– por el destino de ese dinero. La respuesta del regidor fue clara. El dinero generado por la venta de lotería acaba en las arcas municipales a través de una «donación» y se utiliza para «capítulos de gastos corrientes del Ayuntamiento que pueden ser fiestas populares, material de limpieza, adquisición de materiales para el belén de Navidad u otros gastos similares», como puede verse en el documento adjunto.



El concejal del PP en el Ayuntamiento de Santa María de Huerta, Jesús Carazo, explicó que descubrió que en el teleclub del pueblo se estaban vendiendo décimos de El Gordo al precio de 23 euros, es decir, con un sobrecargo de tres euros. Según explicó, los décimos los deposita en el teleclub el propio alcalde del municipio, Juan Pascual Ballano, y cuando se vende la sábana con 10 décimos se repone de forma casi inmediata a la vez que se retira el dinero recaudado. Además, en el reverso de los décimos aparece un sello: «Pro fiestas de la Virgen del Destierro –patrona de la localidad–. Santa María de Huerta». En ese momento, siempre según la versión de Carazo, el concejal popular pregunta al alcalde por la venta de los décimos y el dinero recaudado. Carazo asegura que el alcalde le transmitió que el dinero se entregaba a las mujeres del pueblo para colaborar en la colocación del belén navideño.



El edil del PP no quedó contento con la respuesta del regidor por lo que «registré una pregunta» en el Ayuntamiento. La pregunta se registró oficialmente el pasado 7 de octubre, como puede verse en el documento adjunto. El concejal solicita información sobre «la Lotería de Navidad pro fiestas del Destierro que se vende en el establecimiento conocido como teleclub en Santa María de Huerta, propiedad del Ayuntamiento». Carazo incide en que «nos preguntan dónde se ha comprado este año la Lotería que vende el Ayuntamiento a través del teleclub, si se vende con recargo y qué destino tiene el dinero recaudado con ese recargo». Además se pregunta por la naturaleza administrativa de «pro fiestas del Destierro».



Días después llegaba la contestación oficial del Ayuntamiento, como también puede verse en los documentos reproducidos en esta página. El alcalde responde a dos cuestiones. En primer lugar afirma que «el Ayuntamiento no ha comprado ninguna lotería de Navidad sino que únicamente se han donado los beneficios de su venta al Ayuntamiento». En segundo lugar expone que «los ingresos generados por los donativos se destinan a capítulos de gastos corrientes del Ayuntamiento que pueden ser festejos populares material de limpieza, adquisición de materiales para el belén de Navidad u otros gastos similares».



El concejal Carazo señaló que la respuesta del alcalde no resuelve todas las dudas sobre la lotería ya que ni se ha aclarado nada con respecto al sello ‘Pro fiestas Virgen del Destierro’ ni se han entregado documentación acreditativa de las donaciones realizadas en favor del Ayuntamiento. «Hay que esperar para ver si esa asociación existe o no, quién la forma y sobre todo saber cuánto dinero ha recibido el Ayuntamiento», comentó el edil.



El origen de la asociación o el colectivo ‘Pro fiestas Virgen del Destierro’ que aparece en el sello del décimo es una de las cuestiones que generan más dudas. Según el registro de asociaciones de la Junta de Castilla y León, en Santa María de Huerta no hay ninguna asociación registrada bajo esa nomenclatura. Concretamente, el citado registro reconoce hasta siete colectivos en Santa María de Huerta, entre ellos, una asociación deportiva de cazadores, una asociación sociocultural, una asociación de vecinos del pueblo y una asociación de jubilados y pensionistas. No hay rastro de colectivos bajo la denominación Virgen del Destierro. En la web del municipio tampoco se aprecia referencia a alguna a una asociación bajo esa denominación, aunque sí aparece en el directorio de otros servicios la asociación de jubilados y pensionistas.



Otra de las cuestiones siempre polémicas vinculadas a la lotería es la imposición de un recargo por la venta de un décimo. Carazo explica que en Santa María se cobran tres euros. El alcalde, en su respuesta, no detalla la cantidad aunque sí admite que se recibe un donativo de los beneficios de la venta de los décimos. La normativa sobre la Lotería Nacional, según recoge la propia sociedad estatal en su página web, es bastante clara en este sentido. En su artículo dos expone que «considerada la Lotería Nacional como un servicio explotado por la Administración, y sus billetes como efectos estancados, se declara prohibida la reventa de los mismos con sobreprecio, castigándose esta reventa con arreglo a la legislación vigente en materia de contrabando y defraudación». Este medio contactó con la sociedad estatal de Loterías para saber si la imposición de un recargo estaba permitida bajo fórmulas recogida en alguna disposición anexa, pero, de momento, no ha obtenido respuesta alguna sobre este particular.



La normativa de Loterías si hace referencia a las participaciones. «Podrán expedirlas, siempre bajo su exclusiva responsabilidad, los jugadores entre sí y los particulares, Empresas entidades que ejerzan actividades sometidas a pago de la tributación correspondiente o estén legalmente constituidas. Cuando la entrega de participaciones implique un motivo de publicidad quedarán sujetas a los impuestos que corresponda. Sobre el valor de dichas participaciones no podrá ser exigido sobreprecio ni premio alguno, ni aún con el carácter de donativo», además añade que «la Asociación Nacional de Inválidos Civiles, entidades protectoras de la infancia y aquéllas otras benéficas o de pública utilidad podrán ser autorizadas por el Ministerio de Hacienda para la expedición de participaciones durante el plazo, en las condiciones y con las garantías que se determinen, pudiendo autorizarse como sobreprecio por estas participaciones un recargo no superior al 20% del importe de las mismas». En el caso de Santa María, el 20% de 20 euros son cuatro euros, no obstante, en el teleclub del pueblo no se venden participaciones sino el décimo entero.