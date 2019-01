Huerta: «Buena parte de la atención rural tendría que volcarse en los centros de salud»

La convocatoria de una manifestación en Valladolid este sábado evidencia las críticas hacia una sanidad que sufre desajustes. Son las consecuencias de años de crisis y de falta de planificación.

Pregunta.-¿Qué le está pasando a la sanidad de esta provincia y de toda Castilla y León para que haya críticas generalizadas y manifestaciones convocadas?

Respuesta.-Creo que no le pasa nada especial en relación al resto de España, son las consecuencias de la crisis, cuando se hicieron unos ajustes demasiado estrictos que afectaron a la inversión y esto ha impactado en la calidad de la asistencia sanitaria. Los ciudadanos lo están notando y están protestando. Ahora no se ha añadido ningún recurso más económico ni de ningún tipo. Es un tema de recursos y de voluntad de priorizar en función de las demandas que tiene la sociedad sobre la sanidad. No se está dando la respuesta adecuada.

P.-¿La solución pasa por que la Consejería de Sanidad invierta más en profesionales y en medios?

R.-Creo que sí estaría en esa línea, pero también manda Hacienda y el Estado que no ha hecho las transferencias adecuadas para que la sanidad con la que estamos comprometidos siga respondiendo en la misma forma que lo hacía antes. A pesar de todo, tenemos una buena sanidad, pero tiene demasiados baches producidos en estos últimos años y hay que restañarlos, y eso va a costar bastante, no es fácil. El no mantener ciertas constantes de calidad, inversión, cuidados, etc, se está pagando. Además Soria tiene unas características especiales, la dispersión tiene un costo y está todo demasiado ajustado. La población está muy envejecida y eso supone que ha habido un cambio del patrón de las enfermedades que han pasado de las agudas que eran las dominantes a un patrón de enfermedades crónicas que requieren también más recursos para su control y tratamiento. Todo unido sobre todo a la falta de médicos, que en el caso de Soria ha golpeado estos últimos años especialmente, con un aumento en las esperas en todo tipo de especialidades, en problemas laborales de sobrecargas de trabajo…, que quizá sucedían en otras épocas pero no con la dimensión actual, y que repercuten en la calidad asistencial. Y luego hay un sistema de competencia de profesionales, entre hospitales, entre provincias, comunidades, a ver quién se los quita, y nosotros estamos en la peor de las situaciones. Los incentivos que se tienen en Soria son escasos. Incluso los sorianos que se forman fuera no vuelven. Hay estímulos profesionales en ciudades con hospitales universitarios que se acomodan a la formación que ha tenido el médico, y en Soria no lo encuentras, tampoco existe una clínica privada que también sería un estímulo para algunos profesionales, todo eso lo necesitamos y como no lo tenemos nos pone en una situación de inferioridad. No se puede cargar todo sobre la administración, que está haciendo un esfuerzo. Sí que en su momento se equivocaron tomando alguna decisión sobre la crisis porque buscaban soluciones de tipo económico inmediatas que se están pagando ahora.

P.-El principal argumento de los gestores es que no hay médicos, es el caso muy claro de Soria y los anestesistas, ¿por qué se ha dejado llegar a este extremo?

R.-Es un problema nacional. No se ha planificado ni se han tenido en cuenta las posibles necesidades, ha habido un aumento de la demanda no previsible, tanto en el sector público como en el privado en mutuas… Hay una demanda importante en sectores alternativos de médicos y de sanitarios en general y esto ha tenido repercusiones. Y decisiones como el adelanto de las jubilaciones –antes era hasta los 70- han sido muy negativas. Tendríamos el 5% más de médicos si no se hubiera producido esto, porque la gente ya había hecho sus previsiones hacia los 70 años y por otro en el marco de una situación nada gratificante en lo profesional y en el económico para el médico. En ese marco, muchos se han jubilado acentuando el problema y restando tiempo para reponer todos los médicos que hemos perdido. Y en el caso concreto de los anestesistas, es algo mundial. El presidente de los médicos argentinos me decía que se había hecho una planificación internacional de asociaciones de anestesistas favoreciendo la falta de profesionales para que al haber menos oferta mejoraran sus condiciones. Pero aquí se está buscando anestesistas fuera de España. El problema es que pueden venir pero se enteran de que por ejemplo en Zaragoza necesitan anestesistas, con mejores condiciones, porque además de hacer guardias tienen la privada que ganan más dinero y se acaban marchando. Uno de los problemas es que no se puede formar lo que se quiere porque hay una capacidad de formación en función de unas normas. La norma europea exige la especialidad y unas determinadas condiciones como un número de quirófanos, incluso tampoco puedes formar a los médicos de familia que quieras sino a los que puedas formar en virtud de la capacidad docente.

P.-¿Existe posibilidad de ampliar las plazas de Médicos Internos Residentes, MIR?

R.-Sí, pero limitado, porque no es una cuestión de voluntad sino de la capacidad que se tenga en cada especialidad de formar, porque algunas no tienen las condiciones, hay unas exigencias legales de formación, de prácticas, de tutores, de casuística que no existen. Tienen que ver un determinado número por ejemplo de partos o cesáreas y no las hay en Soria, ya no se llega. En función de eso puedes formar a la gente. Si tuviéramos un hospital mucho más grande, con más pacientes y especialidades y capacidad de formación estaría solucionado en parte el problema de los médicos. Es uno de los handicaps, las limitaciones de la formación en Soria, en los sitios más grandes tienen más oportunidades. Ahí estamos en desventaja. Soria está al máximo cumpliendo las normas de formación, que son una garantía para el que se forma, para el sistema y para la sociedad. En situaciones excepcionales habría que buscar fórmulas excepcionales, es complicado. Ahí el Ministerio de Sanidad también tiene mucho que decir.

P.-¿Qué incentivos son importantes para atraer médicos?

R.-Una de las condiciones más importantes que pedimos para la fijación de médicos es que se creen incentivos como que no se hagan contratos limitados sino que se les dé la condición de interinos, una puerta para permanecer y tener un puesto fijo en el sistema de salud de Castilla y León. La gestión de recursos humanos en los años de bonanza se hacía con contratos por meses, había ahorro pero fue nefasto y se tenía que haber cuidado mucho. A eso se suman incentivos económicos, de promoción profesional y puntuación. Eso no es fácil. Se lleva muchos años hablando de incentivos y discriminación positiva pero no se ha hecho nada por parte de la Administración de Castilla y León. También se corre el riesgo de generar una guerra entre comunidades.

P.-¿Qué posibilidades hay de crear un hospital universitario en Soria?

R.-Es posible aunque hay dificultades. Se está haciendo poco a poco porque hay unas exigencias, quizá haya algunos temores porque requería un mayor número de médicos en algunas especialidades, eso tiene un coste económico y hay miedo. Pero creo que eso se puede soslayar. La Gerencia, la Universidad de Valladolid y el propio Colegio de Médicos estamos trabajando ya en ese sentido, con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Salud. La mayor objeción es por la Consejería que no quiere que suponga un gasto adicional. Se está moviendo.

P.-Los médicos rurales pasan casi más horas conduciendo que atendiendo a pacientes, ¿qué solución cabe?

R.- Creemos que en una atención primaria del siglo XXI debe haber cambios hacia la calidad y ser todavía más resolutivos. Hay una cercanía con el médico que no debe de perderse pero al mismo tiempo así no se pueden resolver muchas cosas, porque necesitas acceder a medios diagnósticos, análisis, ecografías, a todos los medios que hay ahora de sistemas de monitorización, que no se pueden llevar a los consultorios de un pueblo. Buena parte de la atención tendría que volcarse sobre los centros de salud que son los que tienen los medios adecuados y sobre consultorios que por su relevancia y población se pueden poner esos medios. Hay que ser resolutivos, no sólo ir a los consultorios. Tenemos una buena atención primaria, no estoy de acuerdo en que se diga que la sanidad es una mierda o está en crisis, eso no es cierto. Se ha resentido por la crisis pero tenemos una buena sanidad. Pero no se puede tener la misma atención que en el siglo XX que ha marcado a Soria por la despoblación. De lo que se trata es de buscar un modelo que en vez de ir el médico, aunque siga yendo en muchos casos de urgencias o a los domicilios, los pacientes vayan a los centros de salud.

P.-Pero no todos pueden hacerlo.

R.-Habría que mejorar el transporte a la demanda que de forma accesible y fácil les permita ir en las condiciones que quieran, que si vienen a un centro de salud de Soria, que se le hagan los análisis y exploraciones en horarios que le permitan que no tenga que volver. El hecho de que el médico vaya de pueblo en pueblo simplemente no va a mejorar la atención primaria. Habrá algunos pacientes que no puedan ir y habrá que seguir atendiéndoles en su domicilio pero otros sí, facilitándoles el transporte para ir a los sitios donde hay recursos y ellos mismos se convencerán de que merece la pena. Es bueno para el médico y para el paciente.

P.-¿Apuestan por ir reduciendo el número de consultorios rurales?

R.-Es que hay algunos que no tienen sentido. Los hay de pueblos de seis habitantes cuando la normativa autonómica dice que por debajo de 50 no deberían existir. El problema es la despoblación. La propuesta no es dejar de prestar el servicio sino hacer ajustes para mejorar. Quizá en vez de ir todas las semanas, ir una vez al mes en estos tan pequeños.

P.-Una de las críticas de las plataformas convocantes de la manifestación de este sábado es la tendencia de la Consejería de Sanidad hacia la privatización de servicios, ¿cree que es así?

R.-No en Soria. La Consejería ha buscado alternativas cuando las listas de espera eran muy altas, pero yo nunca le he visto esa tendencia.