Iberaval permite a Aleia respirar en espera de los bancos suizos

Aleia Roses respira. La comisión ejecutiva de Iberaval aprobó en la mañana de ayer la operación que permitirá a la empresa ubicada en Garray dar respuesta a sus necesidades financieras más inmediatas y, tal y como garantizó la propia firma, abonar hoy la nómina de los más de 300 trabajadores de la planta. Sin embargo, es solo un primer paso para garantizar la viabilidad de Aleia. La cita clave es el día 12 cuando la empresa debe suscribir una operación financiera en Suiza que supondría la inyección de unos 10 millones de euros.



Ayer fue un día importante en la corta vida de Aleia. A las 12.00 horas se celebró la reunión semanas de la comisión ejecutiva de Iberaval. Este órgano «se reúne todas las semanas y analiza a partir de los criterios de Riesgos y Comercial de la entidad proyectos. En concreto, se abordan todos los proyectos susceptibles de concesión de aval, y en particular aquellos que superan los 150.000 euros», según explican desde Iberaval. Esa comisión está presidida por el soriano Santiago Aparicio en representación de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE).



Antes de que se produjera esa reunión, el presidente de Iberaval, César Pontvianne confirmaba que se iba a abordar el caso de Aleia. «Es un operación que se va a presentar hoy a la comisión ejecutiva. Se va a estudiar con los mismo criterios de riesgo con la que estudiamos cualquier otra operación, teniendo la singularidad de la propia empresa, pero la vamos a estudiar, la vamos a evaluar y la vamos a condicionar a que cumplan ciertas condiciones, como todas las empresas que presentamos», explicaba añadiendo que «una vez que la comisión ejecutiva dictamine si es correcta o no es correcta y va para adelante, pues la estudiaremos y la aprobaremos y si es aprobada, se desembolsará con el condicionado que tenga que tener».



Según pudo saber este medio, tras estudiar todos los condicionantes de la propuesta, Iberaval dio luz verde a la operación, aunque desde la citada entidad no quisieron desvelar la cuantía a la que accede Aleia Roses. Fuentes consultadas por este medio aseguran que se trata de una cifra «muy por debajo» de los cinco millones de euros y que se trata de una operación «a muy corto plazo». Estas mismas fuentes señalaron que la cantidad permitirá al menos abonar los pagos comprometidos con los más de 300 empleados, es decir, la extra de verano y la nómina correspondiente al mes de julio. No obstante, la cifra no cubriría el total del resto de deudas que acumula la empresa tanto con la Seguridad Social como con las empresas suministradoras de luz o gas.



El dinero logrado a través de Iberaval, y gracias al apoyo de la Junta que ha facilitado la operación, permitirá a Aleia Roses ganar tiempo de cara a la cita clave donde debe resolverse su futuro, al menos a corto plazo. Según pudo saber este medio, Aleia tiene previsto firmar una operación financiera con bancos suizos el próximo días 12 de agosto. Fuentes consultadas por este medio apuntan que la Aleia accederá a una inyección del entre 10 y 12 millones de euros que permitirá a la compañía mirar con más optimismo al futuro y gozar de la liquidez necesaria para satisfacer sus deudas.



La propia alcaldesa de Garray, María José Jiménez, confirmó ayer la hoja de ruta marcada por la empresas. «Nos dijeron que los trabajadores iban a poder cobrar sus nóminas y que la semana del día 12 de agosto se iba a firmar convenio con los bancos suizos, con lo cual esperamos que sea así y que al empresa no vuelva a tener estos problemas de liquidez y que los trabajadores puedan estar tranquilos», explicó. Jiménez, también vicepresidenta de la Diputación, apuntó también que hasta la fecha no se había propuesto que la institución provincial apoyara económicamente a Aleia. «No nos pidieron ningún tipo de ayuda, nos pidieron un corto espacio de tiempo y nos dijeron que estaba la situación controlada, pero desde la Diputación siempre se les ha brindado apoyo», destacó.



Este medio contactó ayer con Aleia y desde la empresa se remitieron al comunicado remitido en la víspera. En este sentido ratificaron su compromiso en que «mañana (por hoy) se pagarán las nóminas», subrayan. Sobre la cuantía de la operación con Iberaval se limitaron a asegurar que la información se ofrecerá cuando la operación esté cerrada de forma oficial. En el citado comunicado la empresa simplemente reconoció que había sufrido «tensiones de tesorería» aunque «la situación de la compañía responde al plan de negocio diseñado y validado por la dirección desde el inicio mismo del proyecto».

Por su parte, desde el sindicato CCOO emitieron ayer un comunicado en el que valoran de forma «positiva» el «compromiso adquirido por Aleia de hacer frente a las nóminas de los trabajadores. «Desde CCOO de Industria de Castilla y León nos congratulamos por este anuncio. Ahora solo falta que se lleve a cabo en tiempo y forma. Nuestro sindicato estará vigilante y alerta para que la Dirección de esta multinacional cumpla con lo pactado, pues de lo contrario tomaremos todas aquella medidas necesarias encaminadas a que todas estas personas vean devengados los honorarios adeudados», remarcan Juan Manuel Ramos García, responsable de Política Sindical de la Federación, y Miguel Ángel Brezmes, responsable de Política Industrial.



CCOO también considera que la empresa, a tenor de los «serios problemas de funcionamiento» debe contar con apoyo externo a través de la Fundación Anclaje. «Desde CCOO tenemos claro que Aleia Roses se encuentra en crisis, pero tiene solución. De ahí que consideremos necesario la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Fundación Anclaje de la Junta de Castilla y León con la intención de ayudar a esta mercantil a salir del bache por el que están pasando en los últimos meses», apuntaron. Asimismo, recordaron que en la actualidad la empresa, «además del débito de dos nóminas para con sus operarios, también tiene deudas contraídas con la Seguridad Social, con el Servicio de Agua del Ayuntamiento y con Iberdrola por el impago del consumo de la electricidad. Tanto es así que les han cortado el suministro, y ya llevan varios días funcionando con un generador independiente».