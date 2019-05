«Tudanca está en su zona de confort y pase lo que pase el 26 de mayo ya tiene su puesto en Madrid»

Tiene bien aprendido su discurso, que pasa por presentarse como el candidato de la renovación, que aspira a ganar y a un gobierno monocolor del Partido Popular. Por eso, Alfonso Fenández Mañueco (Salamanca, 1965) no quiere oír hablar de pactos, salvo que se trate de ese oculto que sospecha tienen ya el PSOE y Ciudadanos.

PREGUNTA.- Con el debate usted ha cambiado el ritmo de su campaña, ha salido al ataque y ha hecho algo que está marcando la campaña, desvelar la sospecha de que el PSOE y Cs tienen un pacto oculto.

RESPUESTA.- Más que un pacto oculto como tal es insistir en lo que dije en el debate, Ciudadanos va a ser quien entregue la llave de la Junta a los socialistas. Esa es la realidad. Yo utilicé el símil del Caballo de Troya que abre las puertas de la Junta al socialismo. Bueno, se lo pregunté tres veces y no me contestó. Yo creo que Igea está esperando a las instrucciones de Madrid para que le digan qué tiene que contestar sobre su pacto con el PSOE. Estos dirigentes están esperando siempre las instrucciones de Madrid. Desde el PP de Castilla y León tenemos las ideas claras, somos lo que hemos sido siempre, la garantía solvente y de gobierno frente al socialismo.

P.- ¿No reciben instrucciones de Madrid?

R.- No.

P.- El pacto de Andalucía lo llevó Génova.

R.- Andalucía es Andalucía, Castilla y León somos Castilla y León.

P.- En lo del presunto pacto entre Cs y el PSOE se la ha sumado hasta Podemos…

R.- Eso parece. Parece ser que está recibiendo instrucciones y en los próximos días las pactarán y las negociarán. Ciudadanos, en Madrid dice una cosa y en Castilla y León la contraria. En Madrid dice no al socialismo, en Castilla y León dice sí al socialismo. Nosotros somos lo que hemos sido siempre, la casa común del centro y la derecha. Abrimos las manos, les damos un abrazo a todos aquellos que confiaron en el Partido Popular, hemos aprendido del error. Y desde la humildad pedimos a todos su confianza para que vuelvan con nosotros. Necesitamos a todas las personas en este proyecto renovado del Partido Popular. Soy la novedad de la campaña, como candidato es la primera vez que me presento y necesitamos que todas las personas que apoyaron al PP en el pasado vengan a construir un proyecto de futuro, de oportunidades y de empleo para esta tierra.

P.- ¿Qué conclusiones ha sacado tras el 28-A, donde por primera vez después de 33 años el PP pierde unas generales en Castilla y León?

R.- Tenemos que hacer un esfuerzo para centrarnos en Castilla y León. Tenemos que hacer un esfuerzo para seguir presentando propuestas en Castilla y León. Frente a los insultos y las descalificaciones de otros, propuestas; frente a las dudas y la debilidad ante Madrid, fortaleza y exigencia en Madrid, en Europa y donde haga falta. Nosotros no queremos injerencias de nadie, queremos gobernar nuestro propio destino, siempre con lealtad a la Constitución y a la unidad de España. Somos un modelo de éxito en Castilla y León, hemos gestionado con eficacia los grandes servicios públicos, somos el partido del empleo y lo queremos seguir siendo y tenemos que ser cada día más personas y hacer mejor las cosas.

P.- ¿Qué lectura puede tener el resultado del 28-A, que la gente piense que su voto fue inútil, se lo replanteé y regrese al PP o que esa primera derrota pueda desmovilizar a su electorado?

R.- Yo considero que todos los votos son útiles. Todas las personas tienen la libertad de votar a quien consideren oportuno, incluso no votar. Lo que sí hago es un análisis de insistir, explicar a toda la gente para que se dé cuenta de que la división y la fragmentación del voto en el centro y la derecha lo que beneficia es un gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, de cara a esas elecciones municipales y autonómicas necesitamos concentrar el voto en el PP. Castilla y León tiene que ser el muro de contención frente al separatismo. Tenemos que ser una Comunidad que haga un esfuerzo de solidaridad y de integración por nuestra tierra, exigir lo que nos merecemos, las inversiones que se necesitan y que se han llevado los separatistas catalanes, de la mano de Pedro Sánchez y aplaudiendo el candidato socialista de Castilla y León.

P.- ¿Cree que Tudanca se ha instalado en la zona de confort y espera que la oleada del 20 de abril le traiga la victoria sin más?

R.- Tudanca está en esa zona de confort. Él ya ha ganado, el otro día en el debate se vio, el 28 de abril era lo que le preocupaba. Pase lo que pase el 26 de mayo, él ya tiene su puesto en Madrid como, por cierto, lo tuvieron sus antecesores, Óscar López, Jaime González… Está más preocupado de aplaudir a Pedro Sánchez que de estar en esta tierra. Yo me voy a dejar la piel por esta tierra, me voy a dejar las pestañas por esta tierra. Soy de esta tierra y quemo mis naves por Castilla y León.

P.- El PP está utilizando una estrategia muy plural y hasta contradictoria. Mientras en algunos lugares se ha supeditado la marca, usted aquí la ha resaltado.

R.- Yo nunca he ocultado lo que soy, un militante del Partido Popular desde los 18 años, frente a otros candidatos que parecen saltimbanquis, que van de un partido a otro, yo soy del PP y no lo voy a esconder.

P.- ¿Vamos, usted no cree que este deteriorada la marca del PP en Castilla y León, como piensan otros compañeros suyos?

R.- No. Lo que hay que hacer es estar centrado en lo que ha representado, lo que representa y lo que va a representar esta marca. La apuesta por el progreso, el respeto a las decisiones que se adoptan en Castilla y León y la exigencia de reivindicar las infraestructuras que necesitamos. Yo represento el proyecto renovado del PP, en personas y en ideas. Manteniendo los principios y valores esenciales, pero tenemos una apuesta clara por el compromiso con el mundo rural. No sólo potenciar los servicios públicos, que es una seña de identidad del PP. Las nuevas tecnologías tienen que llegar a todos los rincones, apostamos por la transformación digital del mundo rural, eso es empleo, oportunidades. Podía hablar por lo que apostamos, la educación infantil de 0 a 3 años. Extensión de la tarifa plana 30 meses para aquellos que quieran montar un negocio. Se puede competir desde el mundo rural de Castilla y León en toda España y en todo el mundo.

P.- ¿Y por qué no lo han hecho durante estos 30 años en Castilla y León?

R.- Hay una cosa que se llama crisis económica, generada por los socialistas hace 10 años. ¿Qué ha hecho el PP? Resolver la crisis económica de los socialistas. El PP puso en marcha las políticas económicas de crecimiento y creación de empleo y eso ha permitido garantizar los servicios públicos. Hemos tenido una crisis, la más dura en 50 años, y ahora se nos abre un periodo de oportunidades, de futuro y ahí está el proyecto renovado del Partido Popular.

P.- Dice usted que quema sus naves por Castilla y León, ¿el resultado del 26-M es casi un plebiscito a Mañueco más que al PP?

R.- Estoy hablando de proyecto renovado del PP y que es la primera vez que me presento como candidato en estas elecciones autonómicas. Somos las novedad, soy la novedad. De los cuatro candidatos, dos se han presentado ya hace cuatro años y dos, no. Insisto, tengo la experiencia, estoy en mi mejor momento, rodeado de un equipo nuevo, joven, con experiencia, con ideas claras. Tenemos un objetivo claro, el 26 de mayo ganar las elecciones y gobernar. Tenemos un camino trazado y ni las encuestas ni los caballos de Troya nos van a desviar de ese camino.

P.- En enero, cuando la presentación de candidatos, hizo la oferta para que gobernara la lista más votada. ¿Sigue pensando igual?

R.- Vamos a ver, ese es un planteamiento que hice a título personal. En el panorama actual o modificamos la ley electoral o de eso es mejor no volver a hablar. Y eso que yo estoy convencido que vamos a ganar, que vamos a gobernar. No sólo que vamos a ser la lista más votada, vamos a serlo de largo, pero es una realidad que tenemos que afrontar en otro momento, modificando bien el Estatuto de Autonomía, bien la ley electoral a nivel nacional.

P.- Igea dice que el martes desvelará en el debate con quién va a pactar, ¿usted se lo cree?

R.- Insisto. Nosotros salimos a ganar, que él aclare si va a ser el Caballo de Troya del Partido Socialista o no. Lo digo porque lo ha dicho, que no tendría problema en pactar con el Partido Socialista. Ha debido recibir la llamada del teléfono rojo de la sede de Ciudadanos y está virando poco a poco para que no se note.

P.- ¿Después de todo lo que se ha hablado estaría dispuesto a pactar con Ciudadanos?

R.- De aquí al 26 de mayo aspiro a tener el respaldo mayoritario de las mujeres y hombres de Castilla y León. Vamos a ser una garantía frente al socialismo en Castilla y León y frente al socialismo de Pedro Sánchez.

P.- Después del debate, donde todos iban contra usted, ¿qué le lleva a pensar que va a poder llegar a acuerdos para gobernar?

R.- Yo aspiro a todo, no renuncio a nada, a partir de ahí vamos a ver qué acuerdos y de qué manera.

P.- ¿No le preocupa el que todos los partidos vayan contra el PP?

R.- Hemos sido capaces de dialogar con todas las fuerzas políticas en las Cortes y hemos generado muchísimos proyectos de futuro. A eso aspiro, a conseguir convencer el mayor número de personas y, desde luego, somos el único partido con un proyecto sólido, de propuesta claras, concretas sobre distintos temas. Todos los días estamos hablando con la gente, no para la gente. Otras fuerzas políticas van, sueltan el ‘speech’ y se van. Yo, como representante del PP, y el Partido Popular escuchamos, hablamos con la gente y eso es compromiso de gobierno.

P.- Los más acuciados son usted y Tudanca porque Igea y Pablo Fernández gobiernen o no van a seguir donde están. ¿Cree que el que no gobierne es el fin de su trayectoria política, tanto el de usted como el de Tudanca?

R.- No me preocupa mi situación personal, me preocupa Castilla y León. Me preocupa que la gente sea consciente de que nos jugamos el futuro de Castilla y León el 26 de mayo.

P.- ¿Y cree que Tudanca sí tiene esa angustia?

R.- No, yo creo que él tiene ya su salida personal negociada con Pedro Sánchez.

P.- Si pierde.

R.- Sí, que es lo que le va a ocurrir.

P.- Es decir, ¿si Mañueco pierde se queda en la oposición?

R.- Por supuesto. Yo estoy comprometido e implicado en Castilla y León, pero voy a ganar. Quiero ser el presidente de la Junta de Castilla y León, de todas las personas, de los que me votan y de los que no me votan. Yo voy a estar en Castilla y León, pase lo que pase.

P.- ¿En esa política de pactos si necesita el voto de voto de Vox pactará con ellos?

R.- En esa política de pactos estoy convencido que no vamos a necesitar pactar, que queremos con humildad tener la capacidad de convicción y vamos a hacer el esfuerzo en estos últimos días de campaña para que vuelva a haber un respaldo mayoritario suficiente al Partido Popular en Castilla y León.

P.- También se puede pensar en llegar sólo a acuerdos de investidura.

R.- Yo aspiro a un gobierno monocolor del PP. Con humildad voy a pedir esa confianza a las mujeres y los hombres de Castilla y León. Yo veo dos opciones en Castilla y León, la opción fuerte y seria del PP, somos una garantía frente al socialismo, frente a Madrid y frente al separatismo. La otra opción es la del PSOE.

P.- ¿En esta política de pactos, en la mesa además de la Junta van a estar ayuntamientos y diputaciones?

R.- Nosotros salimos a ganar.

P.- Eso está claro. Usted y todos, hasta Vox.

R.- La diferencia es que nosotros ganamos y gobernamos. Lo que no va a haber aquí es un cambalache de un Ayuntamiento con otro, de una Diputación con otra. Aquí no vamos a jugar a los cromos, eso parece que le gusta más a otras fuerzas políticas, socialistas y Podemos.

P.- En Andalucía tenían el discurso del cambio para echar a un PSOE que llevaba más de 30 años. ¿No cree que ese discurso vale para ustedes aquí, también llevan más de 30 años en el Gobierno?

R.- Vamos a comparar Castilla y León con Andalucía. Sanidad, Andalucía últimos puestos de todos los rankings, las listas de espera en los cajones; Castilla y León, en los puestos de cabeza de la Sanidad, con dificultades, con problemas, para eso vengo yo, para mejorar, para no conformarme. Dependencia, los números uno de España, sobresaliente; en Andalucía, en los últimos lugares. Somos la locomotora de la Educación y una de las regiones más avanzadas en el ámbito educativo, según el informe Pisa. En el crecimiento económico, en la creación de empleo, Castilla y León en 2018 fue la Comunidad donde más bajó el paro de toda España. Eso pone a las claras que no sólo apostamos por la gestión de los servicios públicos, sino por la dinamización de la economía.

P.- En Castilla y León existen unos desequilibrios que la crisis ha agudizado y no son identitarios. No es sostenible que una provincia como Ávila tenga nueve puntos más de paro que otra, como Burgos; ni que la lista de espera sea cuatro veces mayor en un territorio que en otro. ¿Es partidario de aplicar planes que corrijan esos desequilibrios?

R.- Antes de la crisis, Ávila era una de las provincias con mayor empleo y mayor población ocupada. La situación actual es consecuencia de la crisis socialista. El cierre de las minas es una responsabilidad socialista. El de las térmicas, es una responsabilidad socialista. No es suficiente acusarles de traidores, hay que decir al gobierno de España que tiene que parar el cierre de las térmicas y, después, plantear planes alternativos de desarrollo industrial o con otras actividades. Tenemos que ser capaces de atraer empresas ofreciendo suelo público a bajo precio, ofreciendo financiación, agilizando la administración; permitiendo que las empresas que ahí están incrementen su capacidad económica. El automóvil es fundamental en Castilla y León, pero tenemos que diversificar y hay que apostar por la industria agroalimentaria porque el valor añadido de nuestro sector primario se quede en esta tierra.

P.- Dice que Tudanca se dedica a aplaudir a Pedro Sánchez, ¿teme que un gobierno del PSOE deje a Castilla y León sometida a cualquier tipo de políticas sin ánimo de reivindicación ni beligerancia con Madrid?

R.- Totalmente de acuerdo. Los presupuestos del Gobierno, que al final no se aprobaron, eran un entreguismo a los políticos separatistas de Cataluña y se borraron de un plumazo todas las inversiones en autovías, en infraestructuras rurales, tren de Alta Velocidad, los trenes convencionales. Eso ha sido palmario y evidente y venían los dirigentes socialistas, empezando por Tudanca, diciendo ‘¡qué fantásticos han sido los presupuestos generales del Estado!’