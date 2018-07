Los impagos de tributos en la Diputación se elevan a 4,3 millones de euros

Los contribuyentes que residen en el medio rural son cumplidores y pagan en plazo sus impuestos. Así lo acreditan los datos de recaudación de la Diputación Provincial de Soria.

La Institución Provincial recaudó el año pasado 22.116.369, 85 euros en concepto de tributos y tasas municipales en periodo voluntario. Esto es un 91,32% de los padrones de ingresos que pasó al cobro a través de recibos a los titulares. Es decir, nueve de cada 10 euros se abonan dentro del plazo establecido por la Administración, mientras que el euro restante pasa al periodo de ejecutiva, en que se vuelve a emitir la deuda, pero ya con el recargo y los intereses de demora.

Durante 2017 quedó sin cobrar en voluntaria una cantidad de 2,1 millones de euros y pasó a ejecutiva. Esta cuantía sumada a la deuda pendiente de anualidades anteriores, que superaba los cuatro millones de euros, alcanzó una deuda bruta de 6.424.084 euros. Esta cuantía se quedó en los 6.011.310 euros, una vez que se restaron las bajas de recaudación (412.774 euros) y se sumó el recargo, las costas y los intereses (327.277 euros). De los seis millones de euros pendientes de cobro, la Diputación logró recaudar 1.681.324 euros el año pasado, casi una tercera parte del total. Un porcentaje que es aceptable. «Los datos no han sido malos», explicó el presidente de la Diputación y responsable del Área de Hacienda de la Diputación, Luis Rey.

La recaudación tributaria de la Diputación en ejecutiva ha oscilado en el 30% en la última década. Si bien se ha observado que la eficacia fue más elevada en los primeros años (2007/2012) que en la segunda mitad del periodo (2013/2017), siendo el año 2016 el que peor dato registró, donde solo se consiguió recaudar algo más del 20% de la deuda que se tramitó en este periodo.

En la misma década la recaudación durante el periodo voluntario ha sido en torno al 91% de media. En esta ocasión, la anualidad con el porcentaje más bajo 2013, con el 81,78%.

La Diputación Provincial gestiona el cobro de tributos y tasas de la mayor parte de los ayuntamientos. Es decir los pagos relacionados con el IBI, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, o bien las tasas de agua y de basuras.

Únicamente Soria, Almazán y Ólvega realizan toda su recaudación tributaria con medios propios porque tienen capacidad para realizarlo. El resto de los pueblos tienen repartida esta tarea. Es decir, ceden algunos tributos para que los recaude Diputación, mientras que se reservan otros que realizan directamente desde las oficinas municipales.

En concreto, la Institución Provincial gestionará el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2018 de todos los ayuntamientos de la provincia, excepto Soria, Almazán y Ólvega y la tasa de vados lo hace en Golmayo y San Leonardo.

Aunque los ratios de recaudación son buenos, la Diputación pretende mejorarlos en la campaña de 2018, una vez que se ha adherido al Convenio en vigor entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias. A partir de este año al Agencia Tributaria podrá cobrar a los contribuyentes sorianos los recibos impagados que han entrado en vía ejecutiva.

Con la intervención de la Agencia Tributaria en el servicio de recaudación de la Diputación, Rey espera que se facilite el cobro de los recibos impagados. El Servicio de Tesorería de la Diputación tendrá que definir a partir de ahora los recibos no cobrados que se van a remitir a la Agencia Tributaria. Se podrán mandar los recibos que se cobran fuera de la provincia, aunque no tiene que ser todos, según matizó Rey, porque no se obliga a ello, pero incluso se podrán remitir recibos de ejecutiva que se cobren en Soria, «que nosotros entendamos que lo puede hacer mejor desde la Agencia», agregó Rey.

Este convenio se suscribió el 28 de abril de 2011. La Diputación soriana se acoge ahora porque la intervención de la Agencia Tributaria salvaguarda el principio de territorialidad que imposibilita las labores de recaudación de la Diputación de Soria fuera del territorio provincial, con la consiguiente merma de la eficiencia recaudatoria.

El convenio permitirá la gestión recaudatoria en todo el territorio nacional, haciendo uso de los mismos medios de información y procedimientos técnicos que los utilizados para la recaudación ejecutiva de los derechos del Estado y sus Organismos Autónomos. La Agencia Tributaria asumirá la gestión recaudatoria ejecutiva de los impuestos y tributos municipales impagados cuyo importe principal sea superior a 60 euros, así como la de los recursos de derecho público no tributario que superen 1.500 euros.

Este servicio tendrá un coste. Mensualmente se tendrá que abonar tres euros por cada deuda incorporada en este servicio y una vez concluido el proceso de validación se cobrará el 9% del importe de las cancelaciones que se han ingresado y el 4% del crédito incobrable. A los ingresos correspondientes a intereses de demora se devengará un 9%, ya se deriven de aplazamientos o fraccionamientos o de actuaciones de embargos.

Para que la Agencia Tributaria pueda cobrar los recibos en vía ejecutiva, una vez que se hayan vencido los plazos de ingreso en periodo voluntario, la Diputación expedirá la providencia de apremio y remitirá, una vez al mes, un fichero con las deudas para las que se encomienda la gestión.

La Diputación y el Ayuntamiento de Soria son las únicas corporaciones locales que van a emplear las herramientas que ofrece este convenio para perseguir a los morosos y mejorar los ratios de eficiencia en el servicio de recaudación.