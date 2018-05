Impasibilidad de los díscolos ante las «puertas abiertas» del PP

El relevo en la presidencia del PP de Soria ha dejado, en teoría, impasibles a los diputados díscolos que decidieron abandonar el partido por discrepancias con la anterior dirección de Mar Angulo. «Estamos súper a gusto» como diputados no adscritos, confesó Ascensión Pérez, cuyo cambio de portavocía en la Diputación provincial desencadenó la crisis. No obstante, optó por no opinar sobre el relevo en el PP, por lo que de momento no hay previsto ningún movimiento. «Cuando tengamos algo que contar ya lo diremos», recalcó.

Tampoco en el caso del alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, que ha revitalizado el partido Plataforma del Pueblo Soriano, constituido con los afiliados del PP que se marcharon del partido con él en 2011. «La Plataforma está en la calle, se va a presentar a las próximas elecciones», aseguró, no obstante, afirmó que la decisión de una hipotética vuelta al seno popular tendría que ser «adoptada por la mayoría», de modo que «si se decide volver, el que quiera que lo haga».

No obstante, De Miguel se mostró muy crítico con las declaraciones del secretario regional del PP, Francisco Vázquez, que el pasado martes manifestó que las puertas estaban cerradas para aquellos que habían optado por abandonar las filas populares. Un mensaje totalmente contradictorio al lanzado por el presidente de PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que un día más tarde dio carta blanca a la dirección provincial precisamente para abrir esas puertas del partido. «Que se pongan de acuerdo, porque están confundiendo a todo el mundo», indicó el alcalde de Almazán, que insistió en quedarse con las declaraciones de Vázquez, las últimas de las que tenía conocimiento por estar inmerso en las fiestas de la localidad.

Poco efecto causó igualmente la noticia al concejal de El Burgo de Osma Elías Alonso que a pesar de dejar el partido sigue teniendo la confianza de su alcalde, del PP, Jesús Alonso. «Ahora no tengo ninguna idea clara, falta un año para las elecciones y además yo sigo con la confianza de mi alcalde, que es al que tengo que ser leal, es a quien tengo que ayudar», expresó el concejal, sin querer valorar el cambio al frente de la presidencia provincial, «no la tengo madurada», dijo.

Alonso quiso ser cauto y «ver hacia dónde va» la nueva dirección provincial, «hay que dejarles trabajar para comprobar si va a haber cambios», recalcó.

Igualmente fue crítico con las dos versiones del PP de Castilla y León, recriminando que Vázquez hablara de un regreso «imposible por la deslealtad», mientras al día siguiente Fernández Mañueco dijo «lo contrario». Aseguró que los diputados díscolos no han hablado del tema, pero sí tienen que hacerlo, apuntó. El concejal burgense reconoció que la noticia de la dimisión de la hasta ahora presidenta del PP de Soria ha «sorprendido a toda la provincia» y aunque valoró «el gran trabajo de Angulo, no tenía el perfil para ser presidenta y aunar todas las inercias». Según Alonso, lo que le faltaba era «mano izquierda, la del temple en el toreo».

El diputado Fidel Soria tampoco dio visos de querer regresar al PP, quedándose con las declaraciones de Vázquez en lugar de las de Fernández Mañueco. Se consideró «contento y orgulloso» de ser diputado no adscrito, sin querer valorar más aspectos de los cambios en el PP soriano ni sobre las posibilidades de la reincorporación.

Asimismo, el alcalde de Langa de Duero, Constantino de Pablo, que el próximo año cumplirá ya 31 años en la política, apuesta por la retirada con lo que no se plantea ningún regreso. «Estoy ya cansado y es el momento de tomarme unas vacaciones, a partir del año que viene la política pasará a un segundo plano, porque ya he cumplido», manifestó De Pablo, quien, por otro lado, no descartó que pudiera volver al PP pero únicamente como afiliado de base.

En cuanto al que fuera secretario provincial y presidente de la Diputación, Antonio Pardo, optó por no opinar sobre el relevo de Yolanda de Gregorio por Mar Angulo.