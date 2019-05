Indignación en los bares por el límite de la hora de cierre en San Juan

Indignación general en el sector de la hostelería de la capital ante la nueva normativa de la Junta de Castilla y León, aprobada en marzo de este año, que limita el horario de cierre de los establecimientos durante las fiestas de San Juan a una hora y media más respecto al horario de verano, lo que supone que los bares, cafeterías, tabernas y similares tendrán que echar el candado como máximo a las 4.30 horas. Con esta normativa se suprime la libertad otorgada hasta ahora para que los establecimientos solicitaran ampliación de horario sin límite durante las fiestas locales.

La Orden de la Junta, de la que los locales se han enterado gracias a una circular de la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo, Asohtur, ha sentado como un jarro de agua fría al sector, ya que se trata de los días, los de San Juan, cuando mayor facturación obtienen, según reconoció el vicepresidente de Asohtur, Pablo Casado.

«Siempre ha habido horario libre y este año la ley marca la diferencia, con lo que el malestar, por decirlo suavemente, es general», indicó Casado, quien aseguró que con esta medida «nadie sale beneficiado», sobre la premisa de que se restringe el horario para no molestar a los vecinos con los ruidos y la actividad. La limitación de horarios hasta las 4.30 horas conllevará la paradoja de que la verbena seguirá activa cuando los bares tengan que cerrar. «El ruido seguirá ahí, con lo que las molestias a los vecinos se supone que también», matizó el vicepresidente de la asociación.

La limitación afecta a bares, cafeterías, taberna y similares que los fines de semana y festivos han de cerrar como máximo a las 2.30 horas en invierno y las 3.00 en verano. Pero también a los denominados bares especiales, pub, karaoke y bar musical que cierran en verano a las 5.00 en esos días, con lo que en San Juan sólo podrán alargar hasta las 6.30 horas. «Estos últimos empiezan a trabajar a las 5.00 horas, más o menos, cuando empieza a llegar la gente, con lo que se quedará el horario muy reducido», apuntó Casado.

Desde Asohtur lamentan la decisión de la Junta de Castilla y León, que asumen con «perplejidad y malestar», y consideran que habrá establecimientos que opten por saltarse la normativa, asumiendo que se enfrentan a una multa. «Es que la gente va a estar de fiesta y los establecimientos van a tener que cerrar la puerta y no dejarles entrar... No sería raro que prefieran pagar la sanción que perder la facturación de estos días», reflexionó sobre la situación el vicepresidente de Asohtur, que no descarta que se produzcan insumisiones, al margen de la reacción de los usuarios habituados a la libertad de horarios durante las fiestas de San Juan.

La Orden se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León el 5 de marzo, por la que se modifica la de 2010 que determinaba el horario de los establecimientos públicos y actividades recreativas. En concreto modifica cuatro artículos y varias disposiciones, pero la principal es la que afecta a los horarios. La nueva normativa anula la posibilidad de conseguir ampliaciones de horarios de cierre sin límite con motivo de fiestas locales, dando ya sólo la opción a aumentar un máximo de dos horas sobre el horario ordinario y de una hora y media sobre el de verano, Navidad y Semana Santa.

La medida afectará al sector ya a partir de mañana celebración del Desencajonamiento, así como en el Lavalenguas, La Compra y los días propios de San Juan.

Asohtur ya ha procedido a tramitar la ampliación de horarios para las verbenas tradicionales, tanto de las fiestas presanjuaneras como de San Juan propiamente dicho, ya que la norma establece que tiene que haber una declaración responsable al respecto.

La asociación se muestra contrariada por el hecho de que desde la Junta de Castilla y León no se ha advertido sobre la situación con antelación a la aprobación de la Orden, pues lo habitual es que sea informada, dándole el Gobierno regional la posibilidad de presentar alegaciones si así lo considera conveniente.