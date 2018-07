Indignación por el nuevo retraso en la A-11 ante la complacencia del PSOE

Decepción profunda tanto en Soria como en el resto de la Comunidad Autónoma tras el anuncio del ministro de Fomento, Jose Luis Ábalos, de retrasar la puesta en servicio de dos tramos de la A-11 a su paso por Soria (La Mallona-Venta Nueva y Santiuste-El Burgo) al año 2019. Las palabras suponen un jarro de agua fría después de que el anterior Ejecutivo anunciara el pasado diciembre, y ratificara en marzo, que los dos tramos se abrirían este año. Frente a la indignación de la oposición que ve en el movimiento del PSOE un intento de sacar rédito electoral, los principales líderes socialistas quitan hierro al retraso y defienden la labor de Ábalos.



LUIS TUDANCA



«Las obras no se paran o aceleran en un mes»



El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, se mostró irónico al recordar que el Gobierno del PP marcó 2018 como fecha de entrada en servicio de dos tramos de la A-11 a su paso por Soria ya que «también dijeron que iba a ser en 2017 o en 2016». «Llevan siete años con todas las obras paralizadas», lamentó.



Tudanca explicó que no pudo acudir a la visita del ministro Ábalos pero considera que «todo el mundo» puede entender que «las obras no se pueden acelerar o parar en cuestión de un mes». El líder socialista achaca el nuevo plazo de apertura de los tramos dado por el ministro a que «se ha visto el estado real de desarrollo de esos proyectos». «Hasta donde yo se, la fecha que ha dado el ministro se debe a las perspectivas que hay tras ver el estado del proyecto», insiste.



En su opinión la fecha que anteriormente había dado el PP «no vale» y justifica su afirmación en los avances registrados en la construcción de la Autovía del Duero en los últimos siete años. Asimismo, reiteró que en su primer encuentro con el ministro Ábalos la petición expresa que se realizó desde la ejecutiva socialista de Castilla y León era el desarrollo de la A-11. Tudanca indicó también que se instó a realizar una «auditoría» para conocer el estado real de los proyectos de la Comunidad. «Con el PP estamos acostumbrados a oír fechas y fechas, que se oculten paralizaciones y que no se diga la verdad», afirma.



Tudanca concluyó asegurando que la conclusión de las obras en los citados tramos es una «prioridad» para el Gobierno. «Eso es indiscutible», subrayó. El máximo responsable del PSCyL reitera que en los primeros encuentros con el ministro una de las prioridades que se ha marcado desde la Comunidad es «acelerar» los tramos en obras de la Autovía del Duero. Tudanca recuerda que es una infraestructura que lleva más de 20 años proyectada por lo que su estancamiento se debe a que «ni unos ni otros hemos hecho todo lo que deberíamos».



YOLANDA DE GREGORIO



«La estimación de 2018 estaba avalada por los técnicos»



La presidenta del PP de Soria y exsubdelegada del Gobierno en la provincia, Yolanda de Gregorio, se mostró tremendamente enfadada con las declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos y del actual subdelegado, Miguel Latorre sobre la nueva fecha de apertura de los dos tramos de la A-11. «Sus afirmaciones no son correctas y me duele», apuntó. De Gregorio, quien a finales de 2017 anunció que los dos tramos se abrirá en 2018 aseguró que «no era una cuestión de la subdelegada, sino una información que nos facilita el jefe de la demarcación de Carreteras que es la persona que mejor conoce el estado de las obras».



La presidenta popular indicó que la Subdelegación del Gobierno recibe cada semana un cronograma en el que se detallan los avances de las obras y las estimaciones. «Me sorprende que el subdelegado hable de una intención cuando el anuncio estaba basado en la programación», insiste.



De Gregorio considera que desde el PSOE se deberían explicar los motivos del retraso. «La planificación decía que abrirán en 2018 por lo que tiene que explicar los motivos y decir si se debe a una cuestión política o electoral», manifestó. La presidenta del PP también respondió a la alusión de Miguel Latorre a lo sucedido en las obras de un tramo de la A-15 que se tuvo que cerrar al poco de abrirse por desperfectos. «El Radona-Sauquillo lo inauguró el PSOE t fue el PP el que tuvo que poner cuatro millones para las obras», recordó.



Desde el PP recalcan que la planificación sostenía que el tramo Santiuste-El Burgo estaría acabado en 2018 que el La Mallona-Venta nueva «tenía posibilidades de terminarse de acuerdo con las conversaciones mantenidas con la empresa». «Cuando dejé la Subdelegación esa previsión no había variado», asegura De Gregorio. La presidenta del PP incide de nuevo que las fechas desveladas por el anterior ejecutivo estaba avaladas por la información facilitadas por los técnicos. «La labor del PSOE ahora es decir la verdad, el retraso tiene carácter electoralista y lo que la gente quiere son realidades», señala.



PABLO FERNÁNDEZ



«Una muestra de que el PSOE dice una cosa y hace otra»



El secretario regional de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, se mostró muy crítico con el cambio de fechas en la inauguración de dos tramos de la A.-11 a su paso por Soria. «Lamentar una vez más el olvido y el desprecio del PSOE con la provincia de Soria, que una vez más se convierte en la provincia más olvidada de Castilla y León», explicó. Fernández apuntó que la provincia ha tenido que sufrir el «desdén» del PP y que ahora se encuentra con un PSOE que persiste en el «olvido sistemático» de las necesidades de la provincia.



«Es una jarro de agua fría y una decepción, no cabe duda y además es una muestra más de que el PSOE dice una cosa cuando está en la posición y que cuando llega la Gobierno hace otra», afirmó. El líder de la formación morada considera que Soria «merece un importante esfuerzo en materia de infraestructuras» con el objetivo de colocar a la provincia «en el lugar que se merece» y mejorar la accesibilidad y la vertebración de la provincia. Además, volvió a lamentar una «demora» que se suma a las que ya ha sufrido la infraestructura bajo el Gobierno del PP.



Desde Podemos también consideran que el retraso de la apertura a 2019 tiene tintes electoralistas. «Creo que el PSOE ya configuró un gobierno con tintes electoralistas y vemos que las decisiones mollares no se toman pensando en los ciudadanos sino en lograr rédito electoral». En este sentido recordó que el anuncio de Ábalos se materializó en la apertura de un tramo de la autovía A-60 en León que, según Fernández, el ministro aprovechó para «hacerse la foto». «Mal asunto si privilegian los intereses electorales», recalca.



Fernández reiteró que Soria «no puede esperar más» y que urgen «inversiones» que reviertan la situación de la provincia. Ante esta situación, desde Podemos exigen al PSOE que «cumplan con lo prometido» y que «no dilaten más» las obras de la A-11. «Exigimos al PSOE que rectifiquen y que den a Soria lo que se merece», concluyó.



PABLO YÁÑEZ



«Ni un soriano puede confiar en el PP ni en el PSOE»



El secretario de Comunicación de Ciudadanos Castilla y León, Pablo Yáñez, calificó el anuncio de Ábalos como «una decepción» aunque advirtió que «no es un sorpresa». El representante de la formación naranja apunta a que ni uno solo de los usuarios de la N-122 ni los sorianos «pueden confiar en el bipartidismo para sacar adelante la A-11». Yáñez recordó que esta infraestructura que es «importantísima para la Comunidad» lleva muchos años acumulando retrasos y cambios de trazado. «Podemos hablar de decepción, de incumplimientos y de mentiras, porque no hablamos de que el anterior plazo se diera hace muchos años, se anunció hace solo unos meses», explicó en relación a la fecha de apertura fijada para 2018 el pasado marzo.



Desde Cs considera que a esta situación se suma el «agravante» de que el anuncio sobre el retraso en la A-11 se hizo público «en un acto político en el que PP y PSOE aprovecharon para hacerse una foto de un tramo de otra autovía que llega con 15 años de retraso y que debe servir para unir otras dos capitales de la Comunidad como León y Valladolid». «Es el circo del bipartidismo, una inauguración a bombo y platillo con 15 años de retraso y un anuncio de una nueva demora para la A-11, que seguramente es la autovía que más necesita la Comunidad».



Yáñez comprende que muchos vean en el retraso un enfoque electoral y confía en que llegado el momento «no se atrevan a venir a la inauguración». En este sentido reiteró que «ni un soriano» puede confirmar en PP o PSOE como «instrumentos para mejorar las vías de comunicación» y espera que los vecinos de la provincia «tengan memoria» de cara a la cita con las urnas de 2019.

LUIS REY



«Nadie ha hecho nada diferente a lo que ya había»



El secretario provincial del PSOE de Soria, Luis Rey, se manifestó en una línea similar a su secretario regional y defendió la labor del ministro de Fomento, José Luis Ábalos y del subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre. «No ha existido ningún cambio, la infraestructura sigue igual en mes y medio no ha habido ningún cambio», remarcó.



En opinión de Rey el cambio de fechas de la apertura de los dos primeros tramos de la A-11 a su paso por Soria se deben a que «igual nos habían contado una milonga». «Nadie ha hecho nada diferente a lo que había y quizás alguien nos había contado algo que no era correcto», insistió. «Siempre sospechamos que sería en 2019», indicó Rey que no obstante explicó que «si lo que nos contaron no era una milonga, se ejecutará, y si era una milonga se lo explicaremos a todos los ciudadanos». El líder de PSOE soriano defiende que «nadie puede pensar» que ha existido una «reprogramación de las obras». «Ha pasado un mes, es algo imposible», recalca. Rey también puso en duda la «credibilidad» de las fechas dadas por el PP recordando que durante la visita de Íñigo de la Serna a Soria en marzo ocurrió algo «insólito». «Normalmente cuando viene un ministro inaugura algo, lo que no sea había visto es que viniera a ver unas obras», apuntó.



El secretario provincial desveló que esta prevista una reunión con las empresas que están ejecutando las obras para conocer la evolución de las actuaciones. «Las obras siguen en el mismo punto que marcó la planificación del PP y ahora queda determinar si nos mintieron o no», declaró.

SANTIAGO APARICIO

«Por desgracia, vivimos estas decepciones día tras día»



El presidente de Cecale y de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES), Santiago Aparicio, considera que el nuevo retraso en la A-11 es «una vez más» un «jarro de agua fría» para la provincia. «Esto ni es nuevo ni nos coge por sorpresa, por desgracia y lamentablemente los sorianos vivimos estas decepciones día tras día, año tras año y promesa tras promesa», indicó.

El presidente de la patronal considera que «el ostracismo institucional queda, tristemente una vez más, latente y demuestra el abandono total de Soria por parte de las administraciones y de los políticos que nos gobiernan, sean del color que sean». Los empresarios insisten en que el anuncio de Ábalos «supone demorar aún más una autovía que arrastra ya de por sí unos plazos desfasados pues hay que recordar que la A-11 es una infraestructura que se adjudicó hace más de 10 años, lo que demuestra por enésima vez que Soria es de nuevo la cenicienta a la hora de invertir en infraestructuras».