El INE prevé que sólo queden 85.000 habitantes para 2033

Soria perderá 4.549 habitantes en los próximos 15 años hasta quedar cerca de los 85.000, concretamente 85.205. Al menos, eso es lo que preludia la proyección de cifras demográficas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que analiza diversas variables y su evolución para calcular cuántos censados quedarán hasta 2033.

De cumplirse estos análisis, la provincia seguiría nadando a contracorriente. El análisis a 15 años vista deja a España con una ganancia de 2,3 millones de habitantes, un 5,1% más de los actuales, que elevaría el censo por encima de los 49 millones de personas. La provincia, sin embargo, lejos de crecer mengua en igual proporción.

La variación también es del 5,1%, pero en el caso soriano en números rojos. Los casi 5.000 habitantes menos previstos con esta metodología supondrían una vez más la pérdida de peso social dentro de España hasta quedar en una situación bastante irrelevante, al menos en este plano.

Así, en la actualidad sólo uno de cada 520 españoles reside en Soria. Para 2033, la proyección del INE señala que sólo uno de cada 575 españoles estará en la provincia. En el inicio de la década de los 50, la proporción era de un residente en Soria por cada 170 españoles, de forma que la importancia poblacional de Soria ya ha caído a una tercera parte de la que tuvo a mediados del siglo XX y la tendencia seguiría a la baja según las estimaciones oficiales.

Desde Estadística se analiza además año por año y en todos ellos se pierde población, sin excepción. Los últimos datos disponibles hacen referencia todavía a 2017 y para conocer el padrón a 1 de enero de 2018 de forma oficial habrá que esperar a finales de año. Sin embargo la proyección es de 89.752 habitantes, coincidente con las cifras provisionales a 1 de enero. En la misma fecha de 2017 se contabilizaron 90.010 personas.

Por otro lado y siempre según las proyecciones del INE, la inmigración en aumento evitará que la despoblación sea todavía más dura. De hecho se espera pasar de los casi 11.000 extranjeros residentes en la actualidad a más de 19.000, y aún así será un crecimiento insuficiente para frenar la sangría demográfica que se plantea en Soria.

Concretamente se calcula que en este 2018 hay 10.924 ciudadanos de origen extranjero en la provincia, una cifra que se recupera paulatinamente tras los años de crisis y unos años en los que el retorno a sus lugares de origen fue bastante habitual. Hasta 2033 se espera una evolución al alza, que dejaría el total en 19.206 personas, con un crecimiento de la población extranjera del 76% en tres quinquenios.

Lógicamente, si a pesar del espectacular crecimiento en la cifra de pobladores extranjeros el total provincial desciende, es porque la evolución de residentes españoles se desplomaría. El cálculo actual indica que hay 78.828 españoles con su residencia declarada en Soria. Dentro de 15 años quedarían 65.997, con una caída del 16,3%.



Esta evolución traería consigo un claro cambio social. En la actualidad, aproximadamente uno de cada ocho residentes en la provincia nació fuera de las fronteras españolas. En la proyección del INE para 2033, la proporción se acerca a uno de cada cinco habitantes nacidos en otros países, con un peso social del 22,5% por el 12,2% actual. Básicamente, se duplicarán las probabilidades de que un vecino de la provincia escogido al azar sea de origen extranjero.

No obstante, todos estos cálculos pueden variar y de hecho en el caso de Soria numerosos actores están intentando que así sea. Las proyecciones se realizan con las tendencias actuales, y eventualidades como una crisis pueden cambiarlas. El propio INE señala que «las proyecciones de población muestran la evolución que seguiría la población de España en el caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales. No constituyen una predicción, en el sentido de que no tienen como objetivo determinar cuál es la evolución más probable».

«En esta nueva edición de las proyecciones», prosigue el INE, «se constituyó un grupo de trabajo con expertos en demografía que propuso diversas mejoras metodológicas. La principal de ellas fue la de dirigir una consulta en forma de encuesta a demógrafos de toda España con el fin de establecer las hipótesis de comportamiento futuro de los parámetros demográficos».

Con estas premisas, el crecimiento anual en España se sitúa en torno al 0,45% anual, si bien irá reduciéndose paulatinamente hasta el 0,22% marcado para 2028. En las últimas dos décadas la población nacional siempre ha ido al alza, con la excepción del período 2012–2015. La reducción del número de inmigrantes, atribuida principalmente a la crisis, hizo que se perdiesen censados aunque ya se están recuperando.

En el caso de Soria hubo un crecimiento sensible entre 2004 y 2010, llegándose a superar los 95.000 habitantes. Desde entonces se encadenan ejercicios a la baja. Ya se han perdido más de 5.000 habitantes en los últimos ocho años y las proyecciones no son mucho más halagüeñas de cara al futuro, al menos sobre el papel.