Un informe evaluará el impacto socioeconómico de la reapertura

Unidad de acción por encima de los colores políticos con el objetivo de poner en marcha una plataforma que impulse la modernización y reapertura de la línea férrea que discurre entre Torralba y Castejón (Navarra) que permita la conexión estos territorios –ubicados en Castilla y León, Aragón, Navarra y La Rioja– con los grandes ejes transeuropeos de transporte ferroviario. Esa fue la principal conclusión de la reunión mantenida ayer entre una docena de municipios impulsada por el Ayuntamiento de Soria. La hoja de ruta está clara y una vez constituida oficialmente la plataforma se encargará un estudio socioeconómico «de lo que supone el desarrollo de esta línea y el no desarrollo», según explicó el alcalde de Soria, Carlos Martínez.



El regidor detalló que no se trata de un estudio de viabilidad al uso «que le corresponde a los profesionales del sector» sino un análisis desde el aspecto socioeconómico «sobre lo que supone la existencia de esta línea». «El argumento sólido no puede ser si tenemos que quitar 10 curvas o si el coste económico son 80 o 200 millones, tenemos que trasladar una visión más allá de la rentabilidad económica de la inversión pública», indicó. Martínez destacó que el estudio pretende «cuantificar lo que significa de subdesarrollo para estos territorios la no planificación de esta infraestructura».



«El estudio debe contemplar una parte de rentabilidad económica, pero sobre todo la rentabilidad social de la misma y además argumentando lo mismo en lo que hemos trabajado estos meses, no podemos hablar de mitigar el cambio climático, de preservar la biodiversidad o luchar contra la despoblación y seguir abandonando a estos territorios», subrayó Martínez. El alcalde insistió ese planteamiento «ya nos lo marca Europa» con el futuro de lo fondos de cohesión por lo que «no podemos decir un cosa y hacer la contraria».



«Creo que el trabajo es claro, intentar generar un estudio de impacto socioeconómico real de lo que supone el desarrollo de la línea y el no desarrollo», remarcó añadiendo que «la brecha de desigualdad territorial se agudizará aún más en este entorno si no somos capaces de plantear y argumentar en positivo con los mismos argumentos con los que se está planificando la red transeuropea para otros territorios».

En paralelo a la confección de ese informe, desde la plataforma se buscará tejer una red de alianzas. «Necesitamos seguir sumando voluntades», reiteró el alcalde capitalino. Martínez señaló que una de las cuestiones que se abordó en la reunión de ayer es la importancia de «no levantar grandes expectativas» ya que «sabemos que el reto es muy complicado». «Solamente se consiguen los objetivos si se comienza a andar, es una utopía posible y la merecemos, hoy hemos dado un paso y veremos si somos capaces de consolidar un buen ritmo», apuntó.



El máximo responsable del Ayuntamiento de Soria recordó que el proyecto afecta «a todos los niveles de la administración». «Son las Comunidades quienes están coordinando el desarrollo de las redes transeuropeas, pactando con el Gobierno central y la propia Europa». «Estamos viendo como al corredor atlántico le ha salido una vía en el noroeste que conecta las cinco ciudades más importantes de Galicia, por tanto, si hay posibilidad de eso no costará tanto un apertura de esa red con la conexión de Torralba con Castejón», afirmó. «Es un pelea que deben incluir en sus agentes las Comunidades Autónomas, y en este caso quienes hemos intentado abanderar y dar voz a este silencio que perpetuaba más el desequilibrio territorial somos los ayuntamientos que vemos como se escapa una vez más el agua del desarrollo», manifestó. «Conlleva sumar la voluntad política de las cuatro Comunidades a las que afecta y también sumar la voluntad ciudadana a través de los agentes económicos y la sociedad civil», aseveró.

El objetivo central de la plataforma es «juntarnos primero nosotros» para «alzar la voz» y «visualizar el problema». «Desde ahí habrá que buscar alianzas, tejer red para resolver el problema con las Diputaciones, las Comunidades el Gobierno y Europa, esos son los escalones que tenemos que subir para conseguir esta utopía», resaltó.