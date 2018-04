Los inquilinos morosos dejan una deuda media de 2.000 euros

El volumen de las deudas que dejan los inquilinos a los propietarios de los pisos crece en el último año. El décimo estudio sobre la morosidad en arrendamientos urbanos elaborado por el Fichero de Inquilinos Moroso (FIM) refleja que en la provincia de Soria la deuda media es de 2.039,50 euros al finalizar el 2017, la segunda más baja de la comunidad por delante de Zamora. No obstante, en la provincia la cifra crece un 4,97% con respecto al ejercicio anterior.



Según refleja el informe «la morosidad en el alquiler creció un 3,9% el año pasado en nuestro país, donde un inquilino moroso adeuda de media más de 6.000 euros». El estudio se presentó hace unos días en Madrid. El estudio revela que revela que «la Comunidad de Madrid lidera la clasificación de comunidades con impagos más elevados, registrando una media de 9.717,92 euros, un 59% más que la media nacional. Le siguen otros territorios donde los precios del alquiler también han subido en los últimos meses, como Baleares (8.234,96 euros), País Vasco (6.950,51 euros) y Cataluña (6.599,83 euros)». Por contra «Extremadura (3.307,29 euros), Castilla y León (3.489,24 euros), La Rioja (3.706,43 euros) y Aragón (3.933,27 euros), son las comunidades con impagos más bajos de España debido que poseen mercados del alquiler pequeños y de precios reducidos».



El estudio concluye que la morosidad continúa siendo uno de los grandes problemas del mercado español del alquiler. Según recuerda FIM, un impago de 6.000 euros -la media nacional-, supone que un arrendador se quede sin percibir las mensualidades entre 8 y 10 meses. En casos extremos como el de la Comunidad de Madrid, el tiempo sin cobrar el alquiler puede llegar a los 18 meses.



Los datos que se exponen en el informe colocan a Soria en el penúltimo lugar de la Comunidad Autónoma en cuanto al volumen medio de la deuda de los inquilinos con los propietarios de los pisos (2.039,5 euros y el mínimo lo marca Zamora con (2.019,99 euros). La mayor deuda media se sitúa en Burgos con 4.169,17 euros, León con 3.600, Salamanca y Segovia con 3.500 euros, Palencia con 3.200, y Ávila y Valladolid con 2.900.



La problemática de los impagos del alquiler puede terminar en procesos de desahucio. Desde la Cámara de la Propiedad Urbana de Soria, la secretaria de la entidad, Nieves Alcalde, confirmó que la tendencia recoge un aumento «importante» de los desahucios de personas que no pagan el alquiler. «En este caso podemos hablar de dos grupos, por una parte hablamos de gente que realmente tienen dificultades para pagar porque no puede y después también tenemos un grupo de auténticos profesionales que van rotando de piso en piso», comentó. Alcalde añadió que en el caso de la provincia de Soria la mayor parte de los desahucios corresponden a familias consideradas de «renta media».



Desde la Cámara de la Propiedad Urbana remarcaron que en los contratos relativos a viviendas que se firman en la provincia «es más la gente que cumple que la que no cumple». «Los registros de morosos es una herramienta que ha existido toda la vida, pero evidentemente, una persona puede convertirse en moroso en un piso por unas determinadas circunstancias, pero no tiene porque no pagar en todas las viviendas», comentó.



Alcalde explicó que la judicialización de los procesos de desahucio es la vez «un problema y una solución». «Yo siempre pongo un ejemplo, hay mucha gente en Soria a la que la pensión no le alcanza y en su momento invirtieron en viviendas para poder complementar esa pensión, entonces la persona que deja de percibir esos ingresos también está sufriendo un problema gordo», apuntó. La representante de la Cámara de la Propiedad también alertó de que en ocasiones los propietarios se encuentran con sus viviendas en pésimas condiciones. «Es un sector donde te encuentras un poco de todos, desgraciadamente hay gente que no puede pagar, pero también te encuentras que hay muchos jetas que cada ciertos meses los van echando de pisos porque no pagan», reiteró. Alcalde incidió en que «esta gente se conoce perfectamente los plazos que marca la legislación y los estiran al máximo, pero normalmente en Soria la persona que es solvente termina siempre pagando».



La secretaria de la Cámara de la propiedad, destacó que no obstante conviene diferenciar las problemáticas que afectan a cada territorio. «Por poner un ejemplo, en Ibiza hay un tipo de problema y aquí otros completamente diferentes», remarca. «En condiciones generales, ahora mismo los propietarios lo que prefieren es que haya un inquilino que se quede mucho tiempo, pero la realidad es que hay mucha movilidad», señala.