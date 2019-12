La instrucción de la DGT será la base de la ordenanza de patinetes

El Ayuntamiento de Soria tiene previsto presentar en cuestión de semanas la nueva normativa sobre el uso de patinetes y otros vehículos de movilidad personal. Las reglas estarán vinculadas a la ordenanza de movilidad y, según explicó la concejala Ana Alegre, la base de la normativa se tomará de la reciente instrucción publicada por la Dirección General de Tráfico (DGT) al respecto de este tipo de vehículos. En ese escrito se definen las características de los nuevos vehículos de movilidad personal y las sanciones en las que incurrirán sus usuarios con cuestiones como el consumo de alcohol, el uso del móvil o la utilización de auriculares.



Desde hace varios meses el Ayuntamiento de Soria manifestó su intención de regular el uso de este tipo de vehículos. En ese marcos, se han mantenido reuniones informativas con usuarios y la Policía Local. «La idea era modificar la ordenanza, pero estábamos a la espera de la instrucción de la DGT, sabíamos que iban a sacar este documento y ahora la labor será recoger lo que expone», explicó la concejala Ana Alegre.



El documento de la DGT «será la base» de la nueva normativa municipal. En este sentido la edil indicó que el documento de Tráfico recoge las «cuestiones mínimas» que hay que tener en cuenta de cara a regular la circulación de patinetes. «Se trata de un vehículo especial y hay que cumplir las normas», remarcó.



Desde el Ayuntamiento se pondrá un énfasis especial en la «educación» para fomentar la convivencia entre los usuarios de patinetes, los peatones y el tráfico rodados. La idea es poder tener preparada la nueva normativa entre los meses de enero y febrero. Alegre apuesta por volver a mantener encuentros con los usuarios de este tipo de vehículos. «Ahora mismo el uso de este medio de transporte está empezando, pero va a ser clave en el futuro y en Soria será muy utilizado», aventuró.



La instrucción de la DGT adelanta la definición prevista para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en la modificación en trámite del Reglamento General de Vehículos «con el objetivo de contribuir a la transparencia y a la competencia de los operadores afectados, empezando por los propios usuarios actuales y futuros». «Un VMP es un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre los 6 y los 25 km/h», según explicó la DGT. Otras cuestiones a tener en cuenta es que «los artilugios que no sobrepasen la velocidad de 6 km/h tienen la consideración de juguetes» y que «a los VMP no se les exige autorización administrativa para circular ni para conducir, ni seguro obligatorio. Por tanto, no se detraerán puntos al conductor cuando esté claro que el tipo de vehículo que conduce es un VMP».



Entre las sanciones previstas, hay que tener en cuenta algunos supuestos. Por ejemplo «Los usuarios de vehículos de movilidad personal tienen la obligación de someterse a las pruebas de alcohol y drogas, siendo sancionados, con la misma cuantía económica que si condujeran otro vehículo, en caso de sobrepasar las tasas de alcohol (500 o 1.000 euros en función de la tasa) o en caso de que haya presencia de drogas en el organismo del conductor (1.000 euros)». Asimismo, al tratarse de conductores de vehículos, «tienen prohibido conducir haciendo uso manual del teléfono móvil o de cualquier otro sistema de comunicación. La sanción sería de 200 euros» y «también tienen prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido (200 euros)». Estará prohibo circular por zonas peatonales o aceras, salvo en las circunstancias que contemplen las ordenanzas municipalesy el uso del caso también queda en manos de los municipios.