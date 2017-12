El interés general blinda ante la posible multa de depuración

Si al final lo que ahora es una perspectiva acaba materializándose en una sanción al no haberse ejecutado la depuradora en el pasado periodo de financiación europea, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tendría que cargar con ella. Es el punto de vista municipal, expresado ayer por la concejala de Obras, Ana Alegre, después de que en la víspera el Ministerio diera a conocer la llegada de una carta de emplazamiento de la Comisión Europea debido a una irregularidad en materia de depuración. «Hay que recordar, la depuradora de Soria es de interés general, por lo tanto es competencia del Ministerio 100% y no entiendo por qué existe ahora esa duda de si nos la van a pasar o no», señaló Alegre en torno a una posible sanción.



La concejala salía así al paso de las aclaraciones llegadas desde la Subdelegación del Gobierno, en el sentido de que el Ministerio prepara un pliego de descargo, con el objeto de derivar la multa al Ayuntamiento de Soria. El Gobierno considera que la responsabilidad de que no se hicieran las obras no es suya. Tanto la capital como Golmayo declinaron firmar el último documento relativo al programa de saneamiento, en el que también participaba Los Rábanos. Fue la adenda relativa al túnel-emisario para conectar la recogida desde Soria y Golmayo hasta la planta proyectada aguas abajo del embalse. En la decisión peso la incertidumbre sobre el plazo de ejecución, que si sobrepasaba el cierre de 2015 supondría que las arcas locales iban a asumir las cantidades sin ejecutar más allá de ese plazo. Entonces la financiación procedía al 80% de los fondos europeos y un 20% de la parte local.



El Ministerio recordó la indagación de la Comisión Europea tras el encuentro que el alcalde, Carlos Martínez, y Alegre mantuvieron en Madrid con la directora general del Agua, Liana Ardiles. «Está clarísimo de quien es la competencia, tiene que ser el Ministerio el que la asuma», insistió la responsable de Obras. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010 estableció el interés general de la depuradora de Soria y el emisario de Golmayo. Esto suponía para la Administración General del Estado la responsabilidad de licitar y ejecutar las obras.



El Consistorio soriano decidió «no firmar la adenda porque ahora estaríamos hablando de otras cosas, estarían echando en cara ese endeudamiento que nos hubiese supuesto eso, cuando encima teníamos informes técnicos, jurídicos, que decían que no podíamos firmar esa adenda».



Alegre se estaba refiriendo así a los informes del secretario y del interventor, quienes desaprobaron la suscripción de las condiciones de pago del túnel. «No procede suscribir la adenda de referencia al no asegurarse la viabilidad económica de la actuación ni garantizarse su financiación», estimó el interventor en 2014. Por su parte, el secretario alertaba sobre el «riesgo» de que no llegaran los fondos europeos (el túnel se vinculaba al nuevo periodo de financiación) y la incapacidad de los municipios de asumir el sobrecoste. Además, la parte local no tenía parte en la contratación ni la ejecución de la infraestructura.



El Ministerio había comunicado que en el encuentro en Madrid se habían planteado dos escenarios. Por una parte, de nuevo la construcción en Los Rábanos, con un coste de unos 50 millones. Por otro, la remodelación y ampliación de la actual planta en las inmediaciones de San Saturio, por 30. En uno y otro caso, los fondos europeos sólo cubrirían un 35% del coste. Alegre desveló ayer que el Ministerio planteó una tercera posiblidad: «parchear» la depuradora y que «eso eran diez millones». Fue algo que «lo descartamos al minuto», aseguró la concejala.



El planteamiento municipal pasa por entrevistarse con la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para abordar el aspecto financiero, sobre todo teniendo en cuenta que en otras ciudades el Estado ha financiado depuradoras al 100%. Si bien el deseo pasa por este porcentaje, «en todo caso» el Consistorio podría aportar el 20%, en las mismas condiciones que en el anterior periodo de fondos.



En cuanto a la ubicación, «la decisión de hacer en un sitio o en otro tiene que ser de ellos, nosotros lealtad absoluta a la decisión que tomen, nos parecerá mejor una, mejor otra, pero lealtad absoluta».



Antes de pasar aguas abajo del embalse de Los Rábanos, en Sinova, el último planteamiento (hubo otros anteriores) era que la nueva planta se quedara en su actual ubicación. «Si se decide en la que está ahora», opinó Alegre, es «una buena opción, pero con todo, poniéndole para los olores, la ‘tapa’, haciendo todo el proyecto íntegro», sería una opción «rápida» y «más fácil». Eso sí, la idea general es que la planta «tiene que ser la que sea mejor de verdad para la ciudad y también económicamente nos cueste menos».