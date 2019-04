Interior adjudica el colector de la cárcel el último día de campaña electoral

Han pasado ya cinco años desde que las obras del nuevo centro penitenciario de Soria quedaron concluidas a falta de incorporar el necesario emisario de saneamiento para conectar dicho colector con la red municipal de Soria. Ayer, el último día de la campaña electoral para las elecciones generales, el Consejo de Administración de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, Siepse, empresa instrumental del Ministerio del Interior, dio el visto bueno a la adjudicación del mismo, con un plazo de ejecución de nueve meses, a contar desde la fecha de la firma del acta de comprobación de replanteo, un trámite que puede durar un mes.

Un periodo de tiempo marcado en la adjudicación que hace que la nueva cárcel no se dé definitivamente por concluida en su totalidad hasta el primer trimestre del año próximo, por lo que previsiblemente no sería hasta entonces cuando pudiera entrar en funcionamiento esta infraestructura, al margen de los condicionamientos del personal, pendiente de la oferta de empleo público. En cualquier caso, no se cumplirían las intenciones de la Delegación del Gobierno de Castilla y León que proponían finales del presente ejercicio como fecha de la puesta en marcha, tal y como lanzó en febrero pasado la entonces delegada, la soriana Virginia Barcones.

Una respuesta parlamentaria del pasado mes de febrero incluso fijaba la apertura en el segundo trimestre del 2020, señalando que «la ejecución de las obras y el equipamiento se prevé en nueve meses, con fecha para iniciar los trabajos en mayo de 2019». El Gobierno indicó entonces que «si se cumplen los plazos anteriores, el centro penitenciario estará terminado y equipado en febrero de 2020 para su entrega a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias». Así, fijó la puesta en servicio para «el segundo trimestre del 2020, una vez se realicen las tareas de supervisión y control de las instalaciones de servicio y seguridad».

La Siepse ha adjudicado la obra por 1,36 millones de euros, una oferta más ventajosa económicamente que el presupuesto base de licitación previsto inicialmente en 1,94 millones de euros. La empresa adjudicataria ha resultado Construcciones y Obras Valbuena, con sede en Valladolid, según informa la Plataforma de la Contratación.

Según indica el anuncio de adjudicación, ésta se produce al ser considerada la de Construcciones y Obras Valbuena la oferta mejor valorada que ha cumplido las condiciones establecidas en el pliego de condiciones de la licitación. En cuanto a las ofertas presentadas, han sido un total de 21, algunas de ellas excluidas por ser anormalmente bajas en su ejecución.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, apuntó ayer, conocida la adjudicación del colector de la cárcel por parte de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, que el Gobierno de España «da un paso más para abrir la nueva prisión en el primer trimestre de 2020».

Martínez manifestó que este paso posibilitara que en un plazo de nueve meses se produzca la apertura del nuevo centro penitenciario, paralizado, a pesar de que lo que es el edificio del centro penitenciario lleva concluido ya cinco años. También recordó el alcalde de la capital que la nueva cárcel creará empleo directo del que no se deslocaliza.

Las previsiones del Gobierno es que sean necesarios unos 500 puestos de trabajo directos y 700 indirectos. De hecho, la relación de puestos de trabajo, ya elaborada, recoge 419 funcionarios y 32 de personal laboral. Muy lejos de los 131 funcionarios que conforman ahora la plantilla de la cárcel actual. Para aprobar la relación de puestos de trabajo se necesita la orden ministerial de apertura del centro.

El proyecto del emisario de saneamiento del centro penitenciario de Soria, en su tramo entre el enlace de la carretera SO-P-6006 y el punto de conexión de la red municipal, permitirá realizar la evacuación de las aguas residuales hasta la red de la capital para su posterior tratamiento en la estación depuradora de Soria. Fue el Consejo de Ministros del 14 de diciembre del año pasado el que acordó declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos para su construcción, al objeto de permitir disponer de los terrenos para poder acometer el colector.

El objetivo marcado por el Gobierno, así confirmado por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en la visita que giró al futuro centro ubicado en Las Casas el pasado mes de marzo, es que la cárcel no entre en funcionamiento en su totalidad sino que lo haga iniciamente sólo en cuatro módulos, que necesitarían 210 funcionarios.