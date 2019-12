Interior aún no tiene prevista la dotación de personal de la cárcel

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, entidad vinculada al Ministerio del Interior, aseguró ayer que todavía no está establecida la dotación de personal que trabajará en las instalaciones del nuevo centro penitenciario de Soria. En estas condiciones todavía no se puede determinar ni el número de módulos ni «el tipo de población» que utilizará las instalaciones. Ahora mismo el único escenario que se contempla es que la apertura del nuevo centro llevará aparejado el cierre del actual así como «el trasvase de la población reclusa y el cambio de toda la plantilla».



A través del portal de Transparencia, este medio cuestionó al Ministerio del Interior por las previsiones acerca de la apertura de la nueva cárcel, los plazos previstos para la culminación de los trabajos que están actualmente en marcha o la posibilidad de que el centro acoja internas. La respuesta llega directamente del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortíz González.

En primer término se dan las fechas previstas para la finalización de los expedientes abiertos. En el caso del colector de la cárcel la fecha de finalización es «febrero de 2020», tal y como estaba previsto en el pliego. En cuanto a la dotación del equipamiento, en la respuesta del Gobierno se señala que la previsión de que esté instalado la mayor parte del equipamiento es de marco de 2020, pero en lo referente al equipamiento informático la previsión se alarga hasta «finales de abril de 2020».



La fecha es importante porque da una pista clave para aventurar cuándo se puede producir la puesta en marcha del nuevo centro penitenciario. En febrero de 2019, a través de una respuesta parlamentaria. el Gobierno contemplaba que el centro estuviera «terminado y equipado» en «febrero de 2020».

Inmediatamente el complejo se entregaría a Instituciones penitenciaria y la puesta en servicio se produciría «el segundo trimestre de 2020, una vez que se realicen las tareas de supervisión y control de las instalaciones de servicio y seguridad». Ahora las nuevas estimaciones del Gobierno contempla que el centro culmine su equipamiento a finales de abril de 2020 por lo que parece evidente que la apertura no podrá producirse, al menos, hasta el tercer trimestre del año, es decir, entre julio y septiembre de 2020.

No obstante, los plazos no están definidos por Interior y hay otra cuestión que será fundamental de carta a la apertura, la dotación de personal para el centro y cuántos módulos entrarán en servicio con la inauguración. Desde la Secretaría de Instituciones Penitenciarias se explica que «para determinar el número de módulos que puedan abrirse y el tipo de población es preciso conocer antes la dotación de personal, que por la nueva relación de puestos de trabajo, se adscriba al centro y sea cubierta». Además, añade que «estas circunstancias no tienen aún una delimitación establecida».



La respuesta de Interior inciden en que «con relación a la futura inauguración del Centro Penitenciario de Soria no existe ninguna propuesta en materia de personal tramitada en el día de la fecha». A este respecto asegura que «cuando las previsiones de inauguración del establecimiento sean más cercanas –y con la debida antelación– se formularán las propuestas que procedan en materia de dotaciones de recursos humanos a Función Pública». Por último, aclara que «el escenario que se contempla es que la inauguración del nuevo centro conlleva aparejado el cierre del antiguo así como el trasvase de la población reclusa y el cambio de toda la plantilla».



Hay que recordar que, tal y como informó este medio la semana pasada, desde hace varias semanas se está procediendo a la instalación del equipamiento del interior del nuevo centro penitenciario. En este momento se encuentran activos una veintena de contratos que movilizan una inversión de unos seis millones de euros. Hay que recordar que las obras de la cárcel comenzaron allá por el año 2010 a cargo de la empresa Acciona. En este tiempo, la inversión del Gobierno en las instalaciones de Las Casas ha superado ampliamente los 100 millones de euros.