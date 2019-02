El invierno se toma un respiro en la provincia

En mangas de camisa por los parques, en manga corta subiendo del río hacia San Pedro o con la rebequita en la mano. La jornada de ayer dejó imágenes más propias de marzo o abril que de un febrero soriano y evidenció que el invierno lleva unos cuantos días sin asomar por la provincia y tampoco se le espera en esta semana. Algo tan simple como la hora del vermú en los establecimientos con servicio a la calle dio buena medida.

Las cifras recogidas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) refrendaron las sensaciones. De las 13 estaciones de medición que tiene extendidas por la provincia, cinco registraron heladas y en ocho el mercurio ni siquiera llegó a bajar de cero. En febrero, más de media provincia se levantó sin que llegase a helar.

No obstante, hay habituales en las tablas de pueblos más fríos de España que se resistieron a salir. Es el caso de Morón de Almazán, que moderó su mínima hasta los –4,8 grados (el día anterior había bajado de siete bajo cero) para ser el pueblo más helador de Castilla y León; o de El Burgo de Osma, donde se marcaron –3,5 grados.

No obstante, el mediodía resarció las posibles heladas. Dos de los puntos más fríos de la provincia como suelen ser el propio Morón de Almazán o Ucero rebasaron los 19 grados y la capital, por ejemplo, mantuvo unos agradables 18,8 grados. El Burgo, Lubia, Liceras o incluso Vinuesa, donde el Urbión no queda tan lejos, no se fueron mucho de estos datos en una jornada totalmente despejada. Sólo La Póveda y Almazul no llegaron a rebasar los 17 grados.

Para esta semana la previsión oficial es optimista para quien guste del calorcito. Hoy las máximas subirán un par de grados y la cifra se mantendrá tanto mañana como el miércoles en el entorno e los 21 grados en la ciudad. En puntos como la capital será de hecho complicado que se lleguen a registrar heladas nocturnas, por lo que los cuatro últimos días de febrero podrían transcurrir en positivo, aunque para el jueves no es descartable una ligera bajada.

Los cielos se prevén completamente despejados en estas tres jornadas, por lo que la sensación será de días completamente primaverales. El jueves puede comenzar a cubrirse el ambiente aunque las probabilidades de lluvia serán escasas con un 5% para el viernes y un 25% para el sábado. En definitiva, días sin mayores incidencias climatológicas y netamente templados. Las únicas alertas en toda España están en Cádiz y por vientos, así que poca afección a Soria.