IU y Sorianos reprochan la compra del chalé y Podemos la respalda

«Despropósito completo» y «torpeza». Así tildan los líderes de Sorian@s e Izquierda Unida en Soria el caso de la compra del chalé en la localidad madrileña de Galapagar a cargo de los líderes de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero, que ha levantado una gran polvadera con la convocatoria de una consulta durante estos días a las bases de la formación morada.

Luis Alberto Romero, concejal de Sorian@s en el Ayuntamiento de Soria, una de las tendencias del partido asambleario que ganó su plaza en la capital, subrayó lo que considera «despropósito completo» de Iglesias y su compañera de partido. «No hay por dónde cogerlo», dijo, «no se puede aceptar que en tres años pase de defender unos postulados y ahora cambie de esta forma, no se puede defender».

Para Romero, Iglesias «se contradice, debe tener coherencia con lo que defiende». «Si se compra una casa de 600.000 euros con 30 años de hipoteca, no sabemos si lo que se pretende es apoltronarse en la política o terminar siendo el asesor de una empresa».

El edil de la capital también reprochó al líder de Podemos que haya convocado esa consulta que «lo único que pretende es blanquear su error», y prosiguió: «Yo soy de Podemos, por ejemplo, y no voy a votar». Más todavía. Romero es partidario de que en caso de que Iglesias se empecine en este «error» debe «marcharse a su casa». «No sé cómo se le ha podido ocurrir algo así, está al nivel de la casta», apostilló.

Muy duro en sus declaraciones, el concejal denuncia la pérdida «de la ética y el prestigio» y que su solución habría sido «dar marcha atrás y reconocer que había metido la pata, así se solucionaría». «Ha menospreciado al resto de políticos de Podemos, ha sido injusto con ellos».

Romero también dejó claro que él está «desvinculado» de la línea oficial de Podemos en la provincia, y que por eso, en contra del criterio del partido en Soria, se presentó con la marca Sorian@s al Ayuntamiento de Soria. «Yo estoy más cercano a la corriente de anticapitalistas de Podemos». Considera que todo esto «indudablemente, le pasará factura al partido con vistas a las próximas elecciones. «Va a ser una brecha muy profunda la que se va a producir, una evolución». Al edil también le ha llamado la atención que le hayan concedido una hipoteca de semejante envergadura. «No se la dan a cualquiera».

Por su parte, Enrique García, coordinador de IU en Soria, tildó de torpeza la compra del chalé por parte de Iglesias y Montero. «Yo no lo hubiera hecho. Algunos de IU podría hacerlo, pero es importante el ejemplo y predicar dando trigo». A García tampoco le parece desmesurado que Iglesias dimitiera y puso el ejemplo del eurodiputado de IU Meyer, quien poseía unos planes de pensiones y tuvo que dimitir».

«Ha cometido un error y no ha medido las consecuencias de lo que estaba haciendo», manifestó, a la par que está seguro que esto le puede pasar factura al partido y «acabarse Podemos». «O se termina su carrera en Podemos o se hunde si sigue él».

García también lamentó que «con lo listos e inteligentes que son esta gente, no entiendo cómo han podido cometer esta torpeza, no han medido las consecuencias», reiteró. «Cuando me enteré la noticia mi primera reacción fue rechazarla, pero la segunda fue pensar que había sido una torpeza».

De distinta opinión, sin embargo, es Jorge Ramiro, líder de Podemos en Soria, quien se alinea con el sector oficialista para dar su respaldo al responsable político nacional. «La consulta está en marcha y es para que las bases de Podemos les digamos si son dignos de continuar en sus puestos una vez pasada la polémica, pero eso lo resuelven las bases; cada uno de nosotros nos podemos expresar, es como una moción de confianza, en la que ellos verán si tienen suficiente apoyo o se van. Yo por ejemplo, ya he votado que sí».

«Pero esto es la parte final», continuó Ramiro. «Desde el círculo hemos asistido a todo esto con preocupación, y lo hemos discutido, y pensamos que no han hecho nada: cuando llega un momento te puedes hipotecar a 30 años y pagas tu hipoteca, no hay dilema ético ni ilegalidad, es más un tema estético».

El líder de Podemos en Soria subrayó que «a veces se exige que para ser de izquierdas tienes que vivir debajo de un puente, cuando en esas circunstancias, ellos hacen lo que hace el resto de la gente. Lo hemos debatido entre nosotros y nos ha preocupado mucho la reacción posterior y el acoso al que han sido sometidos, con la publicación de los datos de la dirección de su casa, de los bienes de sus padres y grupos de la ultraderecha allí, tratando de construir escándalos, y la consulta es humana y entendible por toda la polémica que se ha creado y para saber si tienen el apoyo de su gente». Sobre si no resulta incompatible vivir en un chalé y ser de Podemos después de las declaraciones que había realizado a lo largo de su carrera política Iglesias, Ramiro lo rechazó:_«Es un tema más estético pero no es incompatible vivir en un chalé, porque creo que ellos han mirado más la anchura de la casa por sus hijos que el tamaño de la piscina, por eso viene bien la consulta».