Una jornada de diez

Un novillo que se iba para Pedrajas y otro que no quería entrar en la Vega de San Millán, ambos conducidos en camión hasta el descansadero del Pinarcillo. Un susto para el Jurado de La Blanca, Álvaro Borque, quien, indispuesto, acabó por precaución en el hospital, donde certificaron que no pasaba nada. Lo que a su vez demoró la salida de la Vega. Y diez reses en el coso de San Benito poco antes de las 17.00 horas. Cifra definitiva, pues el undécimo no llegó a pisar el polígono y el duodécimo había caído fulminado antes de llegar a Losán. Tales son los mensajes de La Saca de 2018, presidida por el calor y en la que no se produjeron las temidas tormentas. En cuanto a las incidencias, Cruz Roja tuvo que trasladar al Hospital Santa Bárbara a nueve personas, cuatro de ellas por contacto con los toros (rasguños y pisotones).



Diez «dice del trabajo que se ha hecho», señaló el presidente de la Asociación de Amigos de La Saca, Raúl González. «El día ha estado muy fuerte de calor, por lo tanto eso nos ha influido, si no, hubiera podido ser otra Saca de 12», como el año pasado. Pero «se ha demostrado que con calor también sabemos meter toros en la plaza», expresó. Lo más complicado, «el tipo de toro que había», eran «muy difíciles de manejar, de trabajar, continuamente embistiendo». Así, «la verdad que era un trabajo bastante difícil, a las vacas no iban nada bien, no se acoplaban». De manera que «los chavales han tenido que echar el resto para poder traer diez a la plaza».



A las 12.00 horas el último cohete marcaba el momento esperado de una salida en Cañada Honda, vistosa y con la alarma de uno que se desvió un poco. A eso de las 14.50, salida de los diez de la Vega, que una media hora después se unían en el Pinarcillo a los dos trasladados para salir hacia la ciudad a las 16.08 horas. El primero entró en la plaza a los doce minutos.