La joven que denunció a un amigo por violación mantiene los hechos

Amigos pero separados por una denuncia, de agresión sexual, que les ha vuelto a juntar en la sala de vsitas de la Audiencia Provincial de Soria que ayer acogió la primera de las dos vistas de un juicio en la que se juzga la autoría de violación a un joven para quien el Ministerio Fiscal solicita una pena de diez años de prisión.

La sesión comenzó ayer con la declaración, a puerta cerrada para preservar su intimidad, de la denunciante y presunta víctima. Posteriormente declararon varios testigos y también el acusado, que reside en el mismo municipio de la provincia que la joven que le ha denunciado por violación oral, vaginal y anal. La presunta víctima, que declaró tras un biombo, mantuvo la acusación de haber sido violada por C.I.M., con quien había estado alternando junto con otras dos personas el día de los hechos, el 30 de octubre de 2015.

La denunciante mantuvo que la violación se produjo en la casa de este, a donde llegaron durante la madrugada junto con su hermana, si bien esta abandonó sobre las 5.00 horas de la madrugada el inmueble ubicado en un municipio de la zona de Pinares, en Soria.

La presunta víctima, en su declaración ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Soria, reconoció haber ingerido alcohol e incluso sustancias estupefacientes.

La denunciante, que cuando ocurrieron los hechos tenía novio, indicó que fue al domicilio del acusado de manera libre y voluntaria y que después de la presunta violación lo abandonó sin que fuera retenida, en torno a las 6.00 horas.

La Fiscalía explica en las conclusiones provisionales, que el 30 de octubre de 2015, la denunciante quedó por la tarde con su novio en el municipio en el que vive ella y, posteriormente, se unieron varios amigos para tomar algo, entre los que estaba su hermana y el acusado. El novio de la presunta víctima abandonó el grupo y se quedaron los otros tres que má tarde se dirigieron a una casa del procesado. Una vez en la vivienda, la hermana de la denunciante decidió abandonar el inmueble y se quedaron los otros dos solos.

Según el relato del fiscal, en un momento dado, el acusado agarró por los brazos a la joven, quien intentó soltarse y se negó a mantener relaciones sexuales. Seguidamente, el encausado tiró a la joven encima de la cama y tuvo lugar la violación. Después, según la Fiscalía, invitó a la joven a que abandonara el inmueble no sin antes advertirle de que no contara nada. Como consecuencia de los hechos, la joven sufrió lesiones y estrés postraumático necesitando tratamiento.

Por su parte, el acusado declaró ante el juez que «no llegó a más porque ella no quiso», y aseguró que había estado con la joven en su casa, de madrugada, «besándonos y tocándonos», dijo, hasta que ella quiso parar. De este modo, el encausado sostuvo que la relación había sido «consentida, yo hice lo que ella quiso y cuando quiso», afirmó, negando que hubiera consumación sexual, que es lo que denunció la denunciante.

«Me dejó con las ganas porque de golpe y porrazo dijo que no quería», manifestó, defendiendo que ante esta actitud de la joven la dejó marcharse, versión totalmente opuesta a la de la denunciante. Un testigo, amigo del acusado, declaró que las chicas bailaban de forma provocativa en el bar, «de forma buscona y refrontándose con él».