El juez condena a Yagüe a pagar 900E por desobedecer a la autoridad judicial

El Juzgado de lo Penal de Soria ha condenado a María Eugenia Yagüe Martínez del Campo, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, a pagar una multa de 900 euros por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, al negarse a proporcionar los datos personales de los socios de dicha entidad, requeridos por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Burgo de Osma como consecuencia de un pleito civil abierto entre la acusada y la comunidad de propietarios en que tiene su sede la Fundación. Yagüe se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de ocho meses de prisión y alternativamente a una multa de 1.350 euros.

La sentencia considera probado que la acusada estaba obligada a aportar los datos personales de todos los socios de la reseñada Fundación, así como de sus patronos y benefactores, en virtud del requerimiento efectuado por diligencia de ordenación de fecha 8 de febrero de 2017 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de El Burgo de Osma. Recalca que, «guiada por el ánimo de desatender el mandato judicial, no aportó la información que le fue interesada», y requerida en varias ocasiones, advirtiéndole del hecho de que su actitud conllevaría consecuencias penales.

La hija del general franquista Juan Yagüe declaró en el juicio que nunca ha desobedecido y que su actitud respondía a la convicción de que no podía desvelar datos no sólo personales, sino económicos, que le pedía el Juzgado de El Burgo de Osma, sobre todo por ir contra la Ley de Protección de Datos y atentar a la intimidad de sus 20 patronos.

El fallo de lo Penal, dado a conocer ayer, señala que «la acusada se ha negado reiteradamente a cumplir el mandato judicial, intentando imponer su interpretación de la ley, frente a lo acordado en el juicio» de la jurisdicción civil. Respecto a las explicaciones de la acusada, la sentencia manifiesta que ella misma reconoce que ha sido requerida personalmente por el Juzgado de Primera Instancia de El Burgo de Osma para aportar la documentación requerida, incluso, que se entrevistó con la jueza titular para exponerle su caso, «pero que sus razones no han sido atendidas».

En ese sentido, el fallo judicial recalca que Yagüe debe cumplir el mandato legal y facilitar al juzgado la documentación requerida. «La negativa de la acusada a cumplir el mandato judicial carece de amparo legal. La Ley de Protección de Datos no ampara la negativa a facilitar al órgano judicial los datos requeridos, tal y como pretende la defensa», argumenta el texto del juez, recordando que el artículo 10.4.b) de dicha Ley excluye de su ámbito de aplicación los datos que sean requeridos por la autoridad judicial en el ámbito de sus competencias, en cuyo caso «no es preciso el consentimiento de los titulares de los datos».

Por consiguiente, añade, «la acusada venía obligada a facilitar al juzgado los datos requeridos y no lo hizo por su única y exclusiva voluntad, contraria al requerimiento judicial». Sostiene además que se trata «de una desobediencia grave y reiterada», aunque como no existen circunstancias agravantes opta por la pena de multa, «al ser la más leve prevista».

El requerimiento de los datos, cuya negativa a entregarlos ha provocado este procedimiento penal, deriva de la ejecución de una tasación de costas de un pleito civil mantenido entre la acusada y la comunidad de propietarios en la que tiene su sede la Fundación María Eugenia Yagüe Martínez del Campo, en la localidad soriana de San Leonardo de Yagüe. El administrador de dicha finca requirió el pago a dicha Fundación, y por mandato judicial incluso embargó su cuenta.

Sin embargo, la acusada siempre ha defendido que no es la Fundación la que debería pagar esos honorarios del administrador de la finca, en todo caso ella como persona física, que cedió la vivienda para que fuera la sede de la entidad que preside, pero tiene las dudas sobre la contabilidad de dicha comunidad de propietarios, que calificó de «desastre», y sobre algunas facturas.

El fallo del Juzgado de lo Penal es recurrible ante la Audiencia Provincial de Soria, en el plazo máximo de diez días.