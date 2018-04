El juez desestima la reclamación por el accidente en Las Bailas de 2015

El Juzgado Contencioso Administrativo de Soria ha desestimado la demanda interpuesta por un joven contra el Ayuntamiento de Soria en la que reclama una indemnización de 580.130 euros por la lesión que sufrió el Lunes de Bailas de 2015 cuando se lanzó al río Duero y sufrió daños que le dejaron tetrapléjico.

El trágico suceso ocurrió el 29 de junio cuando el demandante se zambulló en el río Duero, en la zona de la ampliación de San Polo, al igual que otros jóvenes, y se golpeó con una piedra saliente oculta bajo el agua que le provocó daños gravísimos en las cuatro extremidades.

Inicialmente, el joven lesionado reclamó por vía administrativa al Ayuntamiento de la capital, en concepto de reclamación patrimonial, la suma de 580.130 euros, si bien fue desestimada a partir del dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Castilla y León que respaldó los argumentos del Consistorio de que lanzarse al río fue una decisión «voluntaria» de la víctima.

Posteriormente, el representación legal del joven interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria, que ahora ha desestimado esta demanda interpuesta contra la resolución por silencio administrativo por la que el Ayuntamiento de Soria deniega la reclamación patrimonial de indemnización.

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, Carlos Sánchez Sanz, estima en la sentencia, a la que ha tenido acceso HERALDO / DIARIO DE SORIA, que «la causa directa del accidente fue la imprudencia del demandante, motivo por el que desestima la reclamación».

El juez argumenta en los fundamentos de derecho de la sentencia, contra la que se ha presentado recurso de apelación, considera que la acción emprendida por el joven fue «imprudente» y añade que: «Al margen de las fiestas de San Juan, al margen del Lunes de Bailas, el hecho de lanzarse de cabeza a un río es una acción imprudente que puede tener consecuencias fatales como sucedió en este caso».

El magistrado explica en la resolución judicial que: «Lo propio de esta fiesta no es bañarse en el río Duero sino es una bajada a la ribera del río acompañando a la banda de música municipal y una vez allí se escuchan canciones típicas de las fiestas y se celebra una merienda. No es menos cierto que algunos participantes aprovechan para bañarse en el río, como han declarado los testigos que han depuesto en este procedimiento, pero ello es algo que es ajeno a la fiesta en sí».

Además, el titular del mencionado órgano judicial apunta que el riesgo que debe ser controlado por el Ayuntamiento «es el inherente a la fiesta en sí, no alcanzando a hechos ajenos a la fiesta que resultan imposibles de controlar» y añade que: «Resulta ilusorio pensar que en una aglomeración como la que se produce en cualquier acto festivo, el Ayuntamiento tenga que velar por todos y cada uno de los participantes porque ello es simplemente imposible».

Para el juez, tampoco «es realista» pensar que en este tipo de fiestas se vayan a respetar unos carteles estableciendo prohibiciones simplemente por el hecho de colocarse. «Y finalmente, no se puede pretender que en esas condiciones unos agentes de la Policía Local vigilen y controlen activamente a cientos de participantes», afirma el magistrado, quien, además, matiza que las lesiones del demandante no se producen por el hecho de bañarse o de lanzarse al agua, «sino de tirarse de cabeza».

En este sentido, el juez alude al testimonio de un testigo que dijo que el joven lesionado se tiró de cabeza, «desde la orilla sin comprobar la profundidad del río o si podía haber algún obstáculo». Por ello, entiende que la causa «eficiente, directa del accidente», fue la propia actuación del demandante al lanzarse al río de cabeza sin asegurarse de la profundidad del agua. El juez duda de que «la colocación de carteles hubiese evitado el accidente».

La representación legal del joven lesionado sostiene que: «Si bien había una dotación de bomberos para prevenir ahogamientos, esa previsibilidad no es acompañada de los medios materiales y humanos necesarios para evitar accidentes como el sucedido».

El abogado, Eliseo Lafuente, argumenta para justificar la reclamación patrimonial, que: «No existe ningún cartel de prohibición de baño ni fijo, ni específico para el día del Lunes de Bailas, así como no hay ninguna advertencia correspondiente a la prohibición del baño por la peligrosidad de la zona».

Según la representación legal del lesionado, el Ayuntamiento es «conocedor del Estado y la peligrosidad no sólo por haber sido la administración interviniente en la adecuación de la ribera del Duero y sostiene que a partir de 2016 procedió a realizar actuaciones en la zona de Bailas. El Ayuntamiento sabe y conoce que la gente se tira al río ese día y más desde la adecuación de la ribera, que tiene una apariencia de piscina natural».

Además, entre los argumentos que esgrime el abogado figura que existen informes realizados por los efectivos del Cuerpo de Bomberos para conocimiento de sus superiores y de los responsables políticos del Ayuntamiento de Soria, si bien no ha habido ninguna intervención al respecto hasta que no se ha producido este fatal accidente, «que se podría haber evitado con el mismo sencillo método que se evitó al año siguiente, poner unas vallas atadas con bridas las unas a las otras con carteles explicativos de la prohibición y peligrosidad del baño».

Para el representante del joven, es responsabilidad del Ayuntamiento por «no establecer los mecanismos de seguridad en la ribera del Duero, existiendo piedras en la orilla, lo que por sí mismas ofrecían una potencial peligrosidad, ante la afluencia de gente, el calor, y siendo una actuación la del actor tradicional en el festejo, no ofrece duda alguna sobre la concurrencia de dicho requisito, ya que la omisión de los servicios municipales al no adoptar tan elementales medidas de cautela aparece como acontecimiento causal, sin el cual es inconcebible que se hubiera producido el salto del joven al río, lo que debe ser considerado como hecho idóneo para producir este resultado».

El Ayuntamiento de Soria, por su parte, argumenta que no concurren los requisitos de la responsabilidad patrimonial y se opone al cálculo de la indemnización.

El ayuntamiento argumentó que: «No es una zona habilitada para el baño, ni tampoco aparenta ser segura para el mismo, circunstancias estas que, por otra parte, son así no solo durante el Lunes de Bailas sino durante los 365 días del año en los que sigue siendo una zona no apta para el baño que, además, no se utiliza para ello».

Desde el Ayuntamiento se sostiene que: «El daño se produjo porque el reclamante, libre y voluntariamente, decidió lanzarse al agua de cabeza, de forma totalmente imprudente, sin saber qué se iba a encontrar». Para el Consistorio, «no hay participación de la Administración en la producción del daño y no existe nexo causal».