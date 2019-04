El juez perdona a un soriano una deuda de casi 2 millones de euros

La Ley de Segunda Oportunidad, todavía una gran desconocida que tímidamente se va haciendo hueco primero entre los autónomo pero también entre las personas jurídicas, ha permitido a un soriano librarse de una deuda de casi dos millones de euros, una de las más altas de España sujeta a este tipo de procesos judiciales. La decisión del Juzgado de lo Mercantil de Soria posibilita así al empresario a volver a emprender otro proyecto, algo que de otro modo sería inviable por cuanto el endeudamiento constante le impedía dar ningún paso en ese sentido.

De hecho, ya ha puesto en marcha otra iniciativa, según indicó el asesor técnico y mediador concursal de la Cámara de Comercio e Industrial en materia de Ley de Segunda Oportunidad, Santiago Soto, poniendo en valor esta normativa, aprobada en 2015 y a la que recurren cada vez más empresarios cuyos proyectos no han resultado viables, por diferentes circunstancias, llevándose consigo todo el patrimonio del autónomo, incluso de sus familias.

«La Ley de Segunda Oportunidad responde a un anhelo que hasta no hace mucho tiempo se pensaba que era imposible en España, porque el fracaso de un autónomo empresarial implicaba que no podía volver a iniciar una aventura económica», explicó Soto sobre un mecanismo que incentiva el regreso del emprendedor. «Todos sabemos que respondemos con nuestros bienes presentes y futuros y si a alguien le va mal, o sus familiares han avalado y con la liquidación de sus bienes y cierre de la empresa no es suficiente para saldar sus deudas, se le quedaba la deuda para siempre», recordó el técnico de mediación concursal, algo que ha cambiado con la ley, ya que una vez superados los requisitos, los jueces están dando la razón al autónomo.

En Soria ya hay autos de exoneración, como indicó Soto, «hay quien ya se ha beneficiado», matizó. En febrero del año pasado ya se contabilizaban 30 casos, el 80% formalizados en juzgados de primera instancia, es decir, por parte de particulares, mientras que el 20% restante obraba en el Juzgado de lo Mercantil, por lo tanto por iniciativa de autónomos, según la información de Repara tu deuda.

La media de la condonación ronda entre los 100.000 y los 300.000 euros en la provincia de Soria, en la tónica general española –el caso cercano a los dos millones de un matrimonio en gananciales es un extremo inusual–, y en la mayoría de los casos son los bancos los principales acreedores.

«Estamos muy lejos de otros países del entorno, Francia, Alemania, Inglaterra..., rondan los 90.000 expedientes al año, cuando en España anda en los 8.000 desde 2015. Aquí el estigma social negativo de una liquidación y esa segunda oportunidad no se ve muy bien pero a la gente no le está quedando más remedio que acudir», afirmó Soto, quien puntualizó que esto no significa que la situación económica «esté mal, no tiene por qué, es un devenir normal. Si alguien tienen una oportunidad de volver a empezar, porque ha fallado, le ha salido mal la apuesta del negocio, por qué va a tener que esperar a que sea demasiado tarde», especificó. Las estadísticas demuestran que este mecanismo permite mayor circulación económica y mayor riqueza, además de combatir la economía sumergida.

El presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Santamaría, explicó que gracias al nuevo servicio puesto en marcha por la institución cameral, ésta hará las funciones de mediación concursal de modo que cuando el proyecto de un autónomo fracase, que no sea el final de su emprendimiento. «No tiene por qué estar condenado a no volver a intentarlo otra vez, más todavía apoyándose en la experiencia que ha tenido. En un negocio los activos son las experiencias positivas pero también las negativas. Tenemos que aprender de los errores y aunque no haya ido todo bien, no sólo por la gestión sino por factores externos, sí pueden aprender de su experiencia», destacó el presidente cameral, Alberto Santamaría, quien destacó que lo importante es que el tejido económico vaya creciendo.