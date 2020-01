La jueza pide la nulidad de las actuaciones en el juicio de Utrilla

La jueza del Juzgado de lo Penal de Soria ha pedido la nulidad de las actuaciones en el procedimiento por prevaricación seguido contra el alcalde de Medinaceli, Felipe Utrilla, y el teniente de alcalde, Javier Fernández, por estimar que la competencia no es de dicho juzgado sino de la Audiencia Provincial al superar la pena posible a aplicar a los acusados los diez años, en este caso de inhabilitación para cargo público, según el nuevo Código Penal.

Esta circunstancia, si finalmente prospera, supondría tener que repetir el juicio que se celebró –y quedó visto para sentencia– el pasado 2 de diciembre en el Juzgado de lo Penal en este caso en la Audiencia Provincial de Soria. En dicha vista oral, el caso quedó visto para sentencia, después de que la Fiscalía, que en principio no había solicitado ninguna pena por considerar que no existía delito, finalmente se adhiriera a la tesis de la acusación particular y reclamara también una pena de nueve años de inhabilitación para cargo público para ambos acusados.

Cuatro concejales de la oposición en el Ayuntamiento ocilitano denunciaron al alcalde y al teniente de alcalde por entender que ambos incumplían la normativa al contratar el Ayuntamiento materiales y servicios con sus empresas, de electricidad y construcción, respectivamente.

Según explicaron fuentes del Juzgado de lo Penal, a pesar de que la pena solicitada por las acusaciones no supera los nueve años, es decir, inferior a diez que es la barrera establecida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sea considerado asunto de la Audiencia Provincial, sí que la sobrepasa el artículo 404 del Código Penal en que dichas partes fundamentan su acusación del delito continuado de prevaricación ya que fija la horquilla de penas a imponer entre los nueve y los 15 años, es decir, la pena genérica. Este artículo 404 resultó modificado en este sentido en la revisión del Código Penal en 2015 endureciendo las penas.

La petición de nulidad de las actuaciones ha sido puesta ya en conocimiento de todas las partes implicadas en el procedimiento para que realicen las alegaciones pertinentes. La Fiscalía todavía no se ha pronunciado al respecto, según indicaron ayer fuentes del Ministerio Público, pero sí la acusación particular y la defensa de los encausados.

Por parte de la acusación particular, ejercida por los concejales de la oposición del Ayuntamiento de Medinaceli, alegan en contra de la nulidad de las actuaciones al entender que dado que el delito se inició en 2012, la pena a imponer debería regirse por el artículo 404 de antes de la modificación del Código Penal de 2015, incluso aunque el delito se considere continuado en el tiempo. «Además, lo más favorable al reo es el artículo 404 antes de la modificación, cuando el máximo de inhabilitación eran diez años», explicó el abogado de la acusación, Carlos Revilla, quien ya avanzó que si finalmente es la Audiencia la competente, no aumentará la pena de nueve años.

En cuanto a la defensa, su postura es favorable a la nulidad de las actuaciones y así lo ha manifestado ya en el procedimiento judicial que se sigue contra los dos representantes municipales de Medinaceli, también diputado provincial en el caso del alcalde Felipe Utrilla.