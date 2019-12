La Junta apuesta por la sanidad a la demanda y consultorios agrupados

El gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, visitará Soria ya en enero para empezar a reorganizar una sanidad soriana que será inviable «en diez años si no lo remediamos, porque no habrá médicos», vaticinó ayer el procurador de Ciudadanos por Burgos José Ignacio Delgado, quien ofreció una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Soria junto al diputado provincial Saturnino de Gregorio y la concejala María Ángeles Morales.

Delgado vino para avanzar algunos aspectos de la remodelación de la sanidad en la comunidad, donde el cambio de modelo comenzará a implantarse en la comarca zamorana de Aliste, previsiblemente antes de abril, como un plan piloto que poder extender al resto de la región. «En Soria, por la despoblación, puede ser conveniente y necesario –aplicar esa reforma del modelo asistencial– pero siempre con el consenso de todos, alcaldes, médicos, farmacéuticos...», recalcó el diputado provincial Saturnino De Gregorio.

Una reorganización que pasa por consultorios rurales agrupados –una fórmula intermedia entre los centros de salud y los pequeños consultorios de pueblos– a los que se dotaría de mejores medios, que tengan acceso a internet para contar con la receta electrónica y poder acceder a los historiales, que realicen determinadas pruebas y sobre todo que estén en un radio de acción de menos de 20 minutos para atender al paciente. «Para que no tengan que desplazarse tanto al centro de salud», dijo De Gregorio, a lo que Delgado añadió que no se cerrarán consultorios rurales y en que «los que vivan en el pueblo, cuando necesiten asistencia a domicilio, la van a seguir teniendo».

Sin embargo, la atención sanitaria en los pequeños consultorios se plantea ya toda con cita previa, es decir, a la demanda, para evitar que los médicos acudan el día que tienen fijada la consulta y se arriesguen a que no haya pacientes esperando. En este sentido, recordaron que los médicos rurales pasan buena parte de su jornada laboral en la carretera acudiendo a los consultorios. Una modalidad que, por otro lado, ya se viene aplicando en diferentes puntos de la provincia, como recordó De Gregorio. «En Soria son más de 50 consultorios los que tienen asistencia a la demanda», 31 de ellos dependientes del centro de salud de Almazán, cinco del de San Esteban, también en Golmayo y en Soria Rural, enumeró el diputado de Ciudadanos.

Delgado hizo mención al transporte a la demanda para trasladar a los pacientes a recibir la asistencia médica, como alternativa a que el facultativo se desplace al consultorio. No obstante, matizaron los representantes de Ciudadanos, todos esos aspectos están por concretar, ya que el plan piloto de Aliste es «experimental» y todavía hay que estudiar dónde sería necesario aplicarlo, en el caso de que los resultados sean positivos.

De Gregorio puso un ejemplo concreto mirando hacia la zona básica de salud de Gómara. Uno de esos consultorios rurales agrupados podría ubicarse en Serón de Nágima, donde siempre habría dos médicos, uno fijo en las dependencias y otro que se encargue de la asistencia a domicilio y de los consultorios donde exista demanda previa comunicada.

El procurador por Burgos, quien recalcó que lo que busca el Gobierno de la Junta de Castilla y León son soluciones efectivas, logradas con el consenso de todos los implicados y que garanticen la asistencia sanitaria de calidad de todos los ciudadanos, manifestó que el nuevo modelo contempla la implementación de más ambulancias y unidades móviles medicalizadas, siguiendo un criterio de redistribución equitativa, «como con los helicópteros medicalizados», puntualizó. Pero para ello hace falta financiación, que no está cuantificada.

Delgado se refirió a la apuesta de la telemedicina como complemento, lo que requiere un buen servicio de internet, algo de lo que hoy por hoy no disponen muchos de los núcleos de la provincia. En ese sentido hizo referencia a los 100 millones de euros para poder llevar la banda ancha al medio rural en un proyecto en el que la Junta trabaja con el Gobierno central.

El representante de Ciudadanos en las Cortes destacó que el objetivo es ser «eficaces y eficientes» y llegó a decir que las guardias nocturnas no tienen sentido en determinados puntos: «No podemos tener médicos en el centro de salud que no tienen ninguna visita por la noche, y los hay, y luego faltan médicos en otros sitios. Tiene que haber un sistema de alarma y de ayuda al paciente, si pasa algo, eficaz».

Desde Ciudadanos criticaron la actitud «catastrofista» del PSOE al que acusaron de hacer «una política de alarma y mentira» cuando aseguraron que, según los planes de la Junta, se cerrarían 315 consultorios rurales en la provincia de Soria. «Tienen que sentarse en la mesa de la sanidad para llegar a consensos», insistieron desde Ciudadanos. «Hay que buscar soluciones y eso se consigue negociando, no alarmando», matizó Delgado.