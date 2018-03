La Junta comunicó la semana pasada a Diputación que no iba abrir el vial

El presidente de la Diputación, Luis Rey, aseguró ayer que las máquinas quitanieves de la Diputación acometieron trabajos de limpieza del acceso a la Laguna Negra el pasado 15 de marzo, algo que no realizaron antes «a la espera de contar con la autorización de la Junta de Castilla y León». En este sentido explicó que estas fechas están incluidas en el acuerdo con la Junta de Castilla y León para el mantenimiento de esta carretera «y la semana pasada nos dijeron que no era necesario porque no lo iban a abrir al tráfico por seguridad».

El presidente de la Diputación subrayó que la gestión del monte y del Parque Natural es competencia de la Junta de Castilla y León y que la Diputación «pone a disposición de la Junta la maquinaria y el personal necesario para acometer las tareas de limpieza y para que no nos digan que no hacemos los deberes».

En este sentido Rey expuso, que al margen de la decisión de la Junta de no abrir los accesos a la Laguna Negra por cuestiones de seguridad, la conveniencia de limpiar los accesos, por lo menos hasta el aparcamiento para garantizar la circulación de los vehículos en situaciones de emergencia. Y precisamente eso es lo que han hecho las máquinas quitanieves de la Diputación. Ha quedado abierto un carril, por lo que no se pueden cruzar dos coches, pero en un tramo de seis kilómetros los excursionistas que quieran realizar la subida a pie tienen el vial limpio, como comprobó ayer el presidente, en la visita que realizó a la carretera para comprobar el estado de la misma.



Rey explicó que en algunos tramos no se puede eliminar el hielo y la nieve, como son en los caminos de tierra, en referencia a la zona de los aparcamientos, una de las razones por las que no se permite el acceso de los vehículos hasta el mismo para evitar atascos. «Quizá se podría pensar en que los aparcamientos no fuesen de tierra», dijo Rey. Este planteamiento y algún otro es el que quiere abordar en una reunión más sosegada con los representantes de la Junta de Castilla y León en Soria y evitar, en medida de lo posible, la situación que se ha producido en la Laguna Negra cuyo acceso en coche está cerrado por la nieve y el hielo en plenos días de Semana Santa porque la Laguna Negra, «es uno de los parques naturales más visitados de toda la Comunidad Autónoma», recordó Luis Rey.

Por su parte la alcaldesa de Vinuesa, Asunción Medrano, lamentó que «ha hecho mucho daño, lógicamente» a la hostelería de la comarca. «La Diputación llevaba desde el lunes esperando para limpiar el acceso, esperando la orden». Finalmente y en vista de que «la gente subía», se optó por abrir los seis kilómetros más practicables para poder intervenir en caso de incidencia o emergencia. «Es prudente, lógico y práctico por seguridad si se necesita evacuar». Sin embargo se han perdido «dos días buenos para poder quitar la nieve», recordó.

Medrano reclamó «un poco de mantenimiento, de interés y de voluntad» a Parques Naturales dado que la situación se ha producido «muchos años». Por ello, aunque alabó que se haya procedido a despejar hasta la barrera, a 1.800 metros de la Laguna Negra propiamente dicha.

No obstante reconoció que «también hay a quien le gusta» este tipo de excursión, pero «avisando y previendo. Si hoy (por ayer) había gente, sólo hay que imaginar cómo puede estar mañana (por hoy), Jueves Santo». Por ello y aunque «hay nieve por un tubo, creo que se debería haber informado» con mayor antelación.