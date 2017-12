La Junta destina más de 2ME para la contratación de 255 trabajadores

La Junta de Castilla y León ha dedicado 2.021.165,16 euros a la contratación de 255 desempleados en la provincia de Soria, a través de las entidades locales, mediante el Plan de Empleo Local 2017, lo que supone un incremento presupuestario respecto al pasado año de un 12,5 %.

Este Plan, con una dotación regional de 51.325.000 euros, se enmarca en el Plan Anual de Políticas de Empleo 2017, suscrito por la Junta de Castilla y León y los agentes sociales y económicos que conforman el Consejo del Diálogo Social, cuyo montante total asciende a 144,4 millones de euros, un 3,2% de incremento respecto a 2016, y cuyo objetivo es sentar las bases para conseguir más empleo, de mayor calidad y con prioridad para los colectivos que presentan mayor dificultad. Constituye el auténtico guion de las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León en el presente ejercicio, y se sustenta en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020 acordada en enero de 2016, cuyos principales ejes desarrolla.

Según ha significado el delegado territorial, Manuel López, «las políticas activas de empleo son básicas para reducir las desigualdades sociales y para hacer frente a los desafíos demográficos, facilitando la actividad laboral en zonas con especiales dificultades. La Junta prioriza el principio de que el empleo es la mejor respuesta a la despoblación, de esta forma incide en el importante papel que las políticas de empleo tienen en este reto y la imprescindible coordinación que debe existir entre las políticas de población y las de empleo».

El nuevo Plan de Empleo Local continúa enfocado hacia un empleo productivo y dinamizador de la economía local, apoyando sectores como el turístico, el forestal o el agrario. Asimismo, mantiene su apuesta social, con convocatorias específicas para personas con discapacidad, perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y jóvenes del Sistema de Garantía Juvenil.

Su objetivo es la contratación, a través de entidades locales, de desempleados con mayores dificultades de empleabilidad, a través de la realización de obras y servicios esenciales, de interés público o de carácter productivo que contribuyan al desarrollo económico de los municipios.

Además, se priorizan los proyectos con mayor complementariedad de fondos por parte de las entidades locales, especialmente en relación con el sector turístico y los perceptores de RGC. Así, y siempre en el marco del Diálogo Social de ámbito local, se establecen fórmulas para subvencionar más contratos conforme la entidad local asuma una participación presupuestaria.

Por último, se mantiene la apuesta por un empleo de calidad (con carácter general, contratos a tiempo completo y por seis meses) y se especifica que las contrataciones han de realizarse en puestos no estructurales, pero con las mismas retribuciones que el personal de plantilla.

ELMET

Subvención directa de 310.000 euros a la Diputación Provincial de Soria para financiar los costes salariales y de Seguridad Social que se han derivado de la contratación temporal de 25 desempleados para la realización de obras y servicios de carácter medioambiental, con el fin de generar actividad económica en los entornos rurales, propiciando tareas preventivas de incendios, así como otras de carácter productivo relacionadas con los aprovechamientos forestales y de mejora medioambiental. Con esta cuantía se han contratado cuatro cuadrillas, con sede en La Póveda, Almazán, San Esteban de Gormaz y Vinuesa, además de un técnico y un administrativo. Los contratos, de 180 días a jornada completa, han sido gestionados por la propia Diputación.

En estos contratos se ha priorizado a los jóvenes menores de 35 años sin cualificación, así como a los mayores de 45 años, especialmente aquellos con cargas familiares que hubiesen agotado sus prestaciones, y los parados de larga duración y las personas en riesgo de exclusión social. En cualquier caso, se valoró la experiencia en trabajos de carácter forestal y medioambiental.

ELTUR

Se trata de una línea de subvenciones dirigida a los municipios de menos de 5.000 habitantes con más de cinco desempleados y a las diputaciones provinciales o sus organismos autónomos, como apoyo a la contratación temporal de desempleados e inscritos como demandantes de empleo para la realización de obras y servicios relacionados con actividades del sector turístico y del patrimonio cultural, con el objetivo de poner en valor los recursos económicos específicos de cada núcleo rural.

Con carácter general, los contratos han sido de 180 días de duración y a jornada completa, salvo en municipios con menos de 1.000 habitantes, que han podido realizar contratos a media jornada siempre y cuando sea igual o superior al 50 % de la jornada ordinaria.

Mediante esta convocatoria, la Junta ha subvencionado con 400.000 euros la contratación de 40 desempleados en la provincia de Soria: 10 por la Diputación Provincial de Soria y 30 por un total de 20 ayuntamientos (dos contratos realizaron Ágreda, Almarza, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, Borobia, Cabrejas del Pinar, Golmayo, Medinaceli, San Esteban de Gormaz y Tardelcuende, y un contrato Abejar, Bayubas de Abajo, Covaleda, Langa de Duero, Matamala de Almazán, Navaleno, Quintanas de Gormaz, Salduero, Santa María de Huerta y Valdenebro).

Los destinatarios de los contratos han sido trabajadores desempleados inscritos en las oficinas del Ecyl como demandantes de empleo pertenecientes a colectivos de menores de 35 años, preferentemente sin cualificación, mayores de 45 años, especialmente quienes carezcan de prestaciones y presenten cargas familiares, y desempleados de larga duración con especial atención a quienes hayan agotado prestaciones y personas en riesgo de exclusión social.

EXCYL

Subvención directa a los municipios de más de 5.000 habitantes para la contratación de perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía para la realización de obras y servicios de interés general y social, como vía de integración y retorno al mercado laboral ordinario.

El importe de la subvención asciende a 10.000 euros por contrato a jornada completa por un periodo de 180 días.

Las subvenciones concedidas en la provincia han sido de 180.000 euros al Ayuntamiento de Soria (el municipio aportó una cantidad adicional de 14.400 euros), que conllevó la contratación de 18 trabajadores; 40.000 euros al de Almazán (cuatro trabajadores) y 30.000 euros al de El Burgo de Osma (tres trabajadores).

ELEX

Subvenciones, cofinanciadas al 50 % por el Fondo Social Europeo, dirigidas a entidades locales para la contratación de trabajadores desempleados con discapacidad reconocida, igual o mayor del 33 %, para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social en el ámbito de las competencias municipales.

A través de este programa se promueven medidas para mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas con discapacidad a la vez que impulsa y fomenta la economía de los municipios.

El fomento de estos contratos temporales se ha incentivado con un importe máximo de 4.104,14 euros por cada puesto de trabajo a jornada completa y por un período de 90 días.

Esta convocatoria ha supuesto en Soria, con una inversión de 180.582,16 euros, la contratación de 44 trabajadores por 24 entidades locales (dos trabajadores los ayuntamientos de Abejar, Almarza, Almazán, Arcos de Jalón, Bayubas de Abajo, Berlanga de Duero, El Burgo de Osma, Covaleda, Golmayo, Gormaz, Navaleno, Ólvega, Recuerda, San Esteban de Gormaz, Soria y Tardelcuende, así como la entidad menor de Fuentetoba, la Diputación Provincial de Soria, la Mancomunidad de Salduero y Molinos de Duero y la Mancomunidad del Mio Cid; y con un trabajador los ayuntamientos de Cabrejas del Pinar, Dévanos, Duruelo de la Sierra y Santa María de Huerta).

JOVEL

Subvenciones destinadas a municipios de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales para la contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para obras y servicios de interés general y social. El importe subvencionado es de 10.000 euros por puesto de trabajo, por un periodo de 180 días a jornada completa.

Su objetivo es mejorar el nivel de ocupación y reducir el desempleo, favoreciendo la empleabilidad de jóvenes y facilitando el acceso a una primera experiencia laboral.

Al mismo tiempo se favorece, a través de la financiación de costes salariales, que los jóvenes no integrados en los sistemas de formación y educación obtengan un empleo de calidad y de carácter estable. Las ayudas se dirigen a jóvenes no empleados, que no participen en actividades de educación ni formación, con independencia de su nivel de formación e identificados en la base de datos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España. Por medio de esta línea, la Junta de Castilla y León ha subvencionado 16 contrataciones, por un importe de 160.000 euros: 100.000 a la Diputación Provincial de Soria (10 empleos) y 60.000 al Ayuntamiento capitalino (seis empleos).

OPORTUNIDADES (aio)

Subvenciones directas a diputaciones provinciales y municipios de más de 20.000 habitantes, como apoyo a la contratación temporal de Agentes de Igualdad de Oportunidades. El importe total subvencionado en Soria es de 20.832 euros, que corresponde a sendos contratos realizados por el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial.

Cada uno de estos dos trabajadores desarrollan, entre otras funciones, la realización de estudios sobre el entorno económico y social de la contratación de los colectivos más vulnerables; estudios de indicadores de impacto social derivados de la contratación de las personas más vulnerables incidiendo en la perspectiva de género; elaboración de guías y diseño de campañas de difusión de la contratación e inserción de los colectivos más vulnerables; tareas de sensibilización y asesoramiento del sector empresarial y sindical sobre la implantación de acciones que favorezcan el reconocimiento de empresas socialmente responsables y comprometidas; o el apoyo en la evaluación y gestión de las políticas de igualdad de oportunidades colaborando activamente en los consejos provinciales y locales de empleo de reciente creación.

PREPLAN

A todos estos programas habría que añadir los 699.751 euros aprobados por la Consejería de la Presidencia para el Ayuntamiento de Soria (303.849 euros) y la Diputación Provincial de Soria (395.902 euros), gestionados por el Servicio Público de Empleo, que han supuesto la creación de 22 puestos de trabajo por parte del Ayuntamiento capitalino y de 81 en otros 56 ayuntamientos de la provincia. Para estos últimos contratos, la Diputación Provincial realizó una convocatoria por la que los municipios debían aportar el 50 % del coste de las contrataciones, ascendiendo el presupuesto definitivo en esta línea a 1.195.202 euros, aportando la Junta los 395.202 referidos y la Diputación y los municipios 400.000 euros cada parte.

Son subvenciones directas de la Consejería de la Presidencia a los municipios mayores de 20.000 habitantes y diputaciones en materia de empleo para la contratación de desempleados para la realización de obras o servicios públicos de interés general, definiendo previamente los criterios de determinación basados en la población y el número de desempleados, en proyectos capaces de generar servicios a los núcleos rurales, con el fin de aumentar la empleabilidad de los trabajadores mediante su inserción temporal en el mercado de trabajo.

El presupuesto de la Junta en el PREPLAN forma parte del presupuesto del Fondo de Cooperación Económica Local General que se destina a medidas, planes o programas de empleo que ayuden a hacer frente a los desafíos demográficos.