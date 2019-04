La Junta ejecutó 910.000 euros en formación para el empleo en 2018

Más de 1.300 sorianos se beneficiaron el año pasado de los programas de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Castilla y León, que ejecutó 909.692 euros para 42 acciones formativas dirigidas a desempleados y otras 61 para trabajadores ocupados para mejorar su empleabilidad. Así, se beneficiaron 620 personas desempleadas y otras 720 ocupadas, según los datos facilitados por fuentes de la Delegación Territorial en Soria.

Durante el año pasado la Junta llevó a cabo 32 acciones formativas de las que se beneficiaron 435 alumnos. Cabe mencionar que la mayor parte se incluían en la convocatoria 2017-2018, un total de 31, de trece familias profesionales: cinco de hostelería y turismo, otras cinco de servicios socioculturales a la comunidad, cuatro de formación complementaria, tres de administración y gestión, otros tres de informática y comunicaciones, dos de comercio y marketing, dos de instalación y mantenimiento, dos de sanidad, dos de seguridad y medio ambiente, una de electricidad y electrónica, uno en fabricación mecánica, y una en industrias extractivas. Además, se realizó otra acción del programa 2018/2019, de industrias alimentarias, si bien al ser de carácter plurianual siguen en marcha 35 acciones más a lo largo de este año.

Para estas subvenciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, cuyo objeto es la financiación de oferta formativa, se presupuestó 841.994,2 euros para el programa 2017/2018, de los que el año pasado se ejecutó un total de 352.933,61 euros, correspondiendo 288.646,78 euros a pagos de anticipos y liquidaciones finales de acciones formativas de entidades colaboradoras; 27.146,88 para material didáctico de las acciones formativas de medios propios. Desde servicios centrales se realizó el pago de la contratación de profesores, 37.139.95 euros de acciones de medios propios. Los pagos provincializados fueron 315.793,66 euros.

Para la programación 2018/2019 la Administración regional presupuestó 962.750,24 euros para 36 acciones formativas, la mayor parte con entidades colaboradoras en general (21), cinco con entidades sin ánimo de lucro, y diez en medios propios, que en esta ocasión son en los centros integrados de FP Pico Frentes, La Merced y el Centro de Formación Agraria de Almazán.

Así, de la partida presupuestaria 652.800 euros se corresponden a entidades colaboradores en general, 120.000 euros a entidades sin ánimo de lucro y 189.950,24 euros a medios propios (104.423,04 euros para medios didácticos, 84.427,20 euros para contratación de profesores y 1.100 euros para cubrir póliza de seguro de los alumnos).

No obstante, el año pasado se ejecutó un total de 251.793,25 euros correspondiendo 231.120,00 euros a pagos de anticipos a entidades colaboradoras; 8.544,38 euros a material didáctico de las acciones formativas de medios propios. Desde servicios centrales se realizó el pago para acciones de medios propios de 11.028,87 euros de la contratación de profesores y 1.100 euros del seguro de los participantes. Los pagos provincializados fueron 239.664,38 euros.

Además, la Administración regional cuenta con un programa de orientación, formación e inserción profesional, que tiene por finalidad llevar a cabo actuaciones de orientación, formación e inserción profesional dirigidas a trabajadores desempleados que se encuentren inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con el fin de mejorar su capacidad de inserción y su cualificación profesional y que están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Entre las programaciones de 2017 (dado que se podían realizar hasta el 30 de junio del año siguiente) y 2018 se han incluido nueve acciones formativas identificadas con los certificados de profesionalidad correspondientes con las familias de comercio y marketing, hostelería y turismo y administración y gestión.

Las acciones, de más de 3.600 horas en total para 170 alumnos, se realizaron en Ibecon 2003 , Academia Técnica Universitaria de Soria y de Almazán, Formación y Gestión de Servicios Sociales, y Trainning Soria de El Burgo de Osma.

con compromiso

Hay otra línea de subvenciones para financiar acciones de formación profesional para el empleo desarrolladas por empresas, y entidades sin ánimo de lucro, dirigidas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores a través de la realización de cursos específicos de formación y asumiendo el compromiso de contratación de un porcentaje de las personas participantes en las mismas por parte de las empresas o entidades solicitantes.

En la anualidad de 2018 se presentaron cuatro solicitudes, de las que se renunciaron a dos y se ejecutó una acción formativa en la especialidad de transporte de mercancías por carretera, para la que se le concedió una subvención de 48.000 euros a la empresa beneficiara Molinero Logística que formó a 15 alumnos. Gracias a esta línea formalizó nueve contratos y percibió 47.818,43 euros.

Cabe recordar que las acciones desarrolladas al amparo de esta convocatoria (cuya resolución fue del 21 de diciembre de 2017 para los años 2018 y 2019) se podrán llevar a cabo desde el día siguiente a la fecha de notificación de la resolución de concesión hasta el 31 de julio de 2019.

para ocupados

La Junta también contempla programas de formación para trabajadores ocupados que atienda a los requerimientos de productividad y competividad de las empresas, a las necesidades de adaptación a los cambios operados en el puesto de trabajo y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, de forma que les capacite para el desarrollo cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad. Así, en 2018 se adjudicaron 58 acciones formativas a la provincia de Soria. Renunciaron a 9 acciones y se desarrollaron un total de 49 acciones formativas de carácter presencial, 48 vinculadas a Certificado de Profesionalidad y una de ellas de la especialidad formativa de Formación Complementaria en Comunicación en lengua castellana no vinculada a Certificado de Profesionalidad. No se llevó a cabo ninguna acción formativa en la modalidad de teleformación. Finalizaron las acciones formativas un total de 571 alumnos.

Asimismo comprenden los programas destinados a dar respuesta a la necesidad de formación específica para delegados, cuadros y miembros de la estructura de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para el mejor desarrollo de sus funciones relacionadas con la formación para el empleo, la negociación colectiva y la participación institucional. En la provincia de Soria se llevaron a cabo 12 acciones formativas de este tipo, siendo los beneficiarios de esta formación 158.