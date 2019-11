La Junta Electoral avala la publicidad electoral de la PPSO

La Junta Electoral Provincial resolvió esta semana una de las polémicas que ha salpicado la campaña electoral en la provincia. Soria Ya cargó contra la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) al considerar que la publicidad electoral de la formación podía confundir a los electores al utilizar frases y simbología similar a la utilizada por la plataforma ciudadana en sus actos. Por este motivo presentó un escritor ante la Junta Electoral provincial. Desde este organismo se avala la publicada electoral de la PPSO ya que considera que las expresiones utilizadas «no son privativas de ninguna entidad», según la resolución a la que pudo tener acceso este medio.



El escrito se presentó ante la Junta Electoral el pasado martes, cinco de noviembre. Desde Soria Ya se ponía en conocimiento del organismo que la PPSO «ha utilizado» el lema de la plataforma en los folletos de propaganda electoral buzoneados el martes 30 de octubre. Desde el colectivo ciudadano se especificaba que «el uso, a través de la maquetación y el diseño, lleva a confusión y a una mala interpretación ya que, a primera vista, las palabras Soria y Ya aparecen lo suficientemente juntas para que se pueda leer Soria Ya, pareciendo que la plataforma ciudadana tiene algún tipo de relación con la campaña electoral de la PPSO». Además, desde Soria Ya incidían en que la PPSO utilizaba la expresión «Soria tiene futuro» que es «de uso habitual y recurrente por parte de Soria Ya». El uso de esa frase según la plataforma ciudadana «puede confundir al lector en una primera lectura».



Por estos motivos «consideramos que el diseño de dicha campaña electoral «puede llevar a equívocos de forma intencionada, confundiendo y manipulando el voto de los electores, que pueden relacionar el nombre de Soria Ya con las candidaturas de la PPSO y condicionar de alguna manera su voto en las elecciones generales».



El colectivo también puso de manifiesto ante la Junta Electoral que la PPSO «no es titular» de la marca Soria Ya y se advierte que «está en trámite el registro de dicha marca en favor de la asociación de amigos de la provincia de Soria». Este último detalle es importante. Soria Ya no está registrado aún como marca, de hecho, el escrito ante la Junta Electoral no lo presenta exactamente la plataforma sino que se hace a través de la asociación de amigos de la provincia de Soria. En el escrito se adjunta un documento como prueba del inicio de la tramitación del registro de Soria Ya como marca el pasado mes de abril, un proceso que ahora mismo se encuentra en suspenso.



A pesar de esta consideración, Soria Ya entiende que «el uso de un lema o parte de la marca Soria Ya realizado por la PPSO vulnera la norma de uso de patentes y marcas». Por último, desde el colectivo ciudadano recalcan que el «empleo destacado» de la frase Soria tiene futuro «crea un nexo entre PPSO y Soria Ya volviendo a confundir y manipular de esta manera al elector».



Tras este planteamiento, la plataforma solicitaba dos cuestiones a la Junta Electoral. Por una parte, requería que se obligara al cese «durante la campaña electoral» de las expresiones «Soria Ya y Soria tiene futuro» por parte de la PPSO «así como cualesquiera otras frases reivindicativas de dicha plataforma ciudadana» para que «no se siga vinculando a Soria Ya con las candidaturas de la PPSO y confundiendo al electorado». Además, se solicitaba que se «obligue a la disculpa y difusión pública a la PPSO por el uso indebido de los temas mencionados».



Tras ese escrito, la Junta Electoral abrió un plazo de 24 horas para que la PPSO pudiera presentar las alegaciones que considerara oportunas. A través de su presidente, José Antonio de Miguel, la formación política presentó un escrito en el que deja constancia, en referencia a la posible confusión de los votantes, que ya se han producido aclaraciones a través de la prensa provincial. Con respecto al uso del lema Soria quiere futuro, desde la PPSO inciden en que «es el principio fundamental de su formación» por lo que «es perfectamente lícita su utilización» ya que «no es exclusiva de ninguna organización». Desde la PPSO alegan también que previo al lanzamiento de su publicidad electoral se consultó el estado de los lemas de la campaña y «no aparecían registrados». Asimismo resalta que no hay lugar a ninguna ilegalidad ya que ni la marca Soria Ya ni el lema Soria Quiere futuro «han sido utilizado como tales en campaña y que, en todo caso, esa marca y ese lema no se hallan registrados».



Tras escuchar a ambas partes la Junta Electoral emitió un acuerdo en el que de forma clara expresa que «las expresiones utilizadas por PPSO no son privativas de ninguna entidad». La Junta Electoral también aclara que «los problemas y conflictos entre marcas registradas deben hacerse valer por otra vía distinta, si bien es necesario reseñar que la Asociación de Amigos de la provincia de Soria se presentó ante el órgano competente la solicitud de marca colectiva, pero en la actualizad se encuentra en periodo de suspensión según la documentación aportada por la propia asociación».



La resolución de la Junta Electoral avala los planteamientos de la PPSO. Tras la denuncia pública de la Soria Ya, el presidente de la PPSO explicó, en declaraciones a este medio, que «hemos utilizado el lema Soria tiene futuro porque estamos convencidos de ello, las palabras o lemas, a no ser que estén registrados, no son patrimonio de nadie». «Nosotros lo que buscábamos era una campaña con un mensaje claro y conciso», comentó añadiendo que «defendemos lo mismo que Soria Ya e incluso les ofrecimos los puestos en nuestras listas, cuestión que rechazaron y respetamos, pero no estamos intentando confundir sino convencer», aseveró De Miguel. «Si les ha molestado lo siento, pero no tengo ninguna intención de buscar una confrontación con la plataforma», insistía el presidente de la PPSO.