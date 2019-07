La Junta invertirá 150.000 euros por curso en monitores de comedor externos

La Junta destinará 150.000 euros por curso durante los próximos tres para dotar de monitores a determinados comedores de colegios públicos. En total serán 26 empleos a tiempo parcial (dos horas diarias) y se calcula que atenderán a 659 comensales repartidos por buena parte de la provincia.

La licitación, puesta en marcha esta semana, no llega por tanto a todos los centros públicos. Tal y como explica el pliego, hay algunos colegios que cuentan con instalaciones y personal propios para estos menesteres. Sin embargo en otros casos los alumnos reciben el servicio en instalaciones distintas.

La propia Dirección Provincial de Educación de Soria explica en la documentación que «al carecer ciertos Colegios Públicos de comedor escolar dentro de sus instalaciones, es necesario que hagan uso del comedor en las instalaciones de Escuelas Hogar y CRIEs, en las localidades que disponen de estos centros educativos. Por lo tanto esta Escuelas Hogar y CRIEs carecen de medios personales para prestar adecuadamente el servicio complementario de atención y cuidado de los usuarios del comedor, por lo que es necesario la contratación de servicios con una empresa especializada del sector».

Además de acompañar y cuidar a los alumnos en la comida, los monitores se encargan de los períodos previos y posteriores a la misma, lo que incluye la ayuda y fomento de las prácticas de higiene anteriores y posteriores a la comida, y el desarrollo de actividades lúdico educativas».

La base de licitación es de 449.563,92 euros y cubrirá el coste del servicio para los cursos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022. Esto supone prácticamente los 150.000 euros mencionados. No obstante, como los cursos no coinciden exactamente con el año natural los presupuestos son dispares.

En el ejercicio en curso se dota el contrato con 58.931,60 euros; al año que viene y en 2021 habrá 149.854,64 euros para cada ejercicio; y en el período de 2022 hasta el último día de curso habrá otros 90.923,04 euros para redondear el monto. No obstante de los 100 puntos que puede obtener como máximo una oferta, 49 se corresponden con la mejora del precio. Por ello estas cifras pueden variar.

Respecto a los centros en los que se repartirán los monitores contratados, el mayor número va para el CEIP Fuente del Rey, con el comedor la Escuela Hogar Madre de las Mercedes, 258 usuarios estimados y 10 monitores. Le sigue, con 113 alumnos y cuatro cuidadores, el CEIP Virgen del Rivero de San Esteban de Gormaz, con comedor en la Escuela Hogar Alfonso VIII.

Otros cuatro monitores, aunque esta vez para 92 usuarios, recalarán en el adnamantino CEIP Diego Laínez, con el comedor en la Escuela Hogar Nuestra Señora del Campanario; bajo el Moncayo, el CEIP Sor María de Ágreda requiere tres monitores para atender a 75 niños en el comedor de la Escuela Hogar García Royo. Tres alumnos menos pero el mismo número de monitores se prevén en Arcos de Jalón para el comedor de la Escuela Hogar Julián Sanz del Río, donde acuden los usuarios del CRA El Jalón.

Un monitor atenderá el comedor del CRA Tierras de Berlanga en la Escuela Hogar Nuestra Señora del Rosario. También una persona gestionará a los 12 comensales previstos en el CRA PInar Grande de Navaleno. Todos ellos cubrirán la estimación de 534 días días lectivos, lo que supondrá una carga de trabajo de 27.768 horas.

Para decidir cuál de las ofertas -si es que hay varias- logra hacerse con el contrato, además de los 49 puntos por mejor precio se valorará con hasta 20 la bolsa de horas; con un máximo de 18 la realización de talleres; con un tope de ocho el programa de actividades educativas y de tiempo libre; y con hasta cinco, la formación complementario.

La Dirección Provincial de Educación sufragará el contrato mediante «pagos parciales» y sólo contabilizando las horas realmente ejecutadas, sin que se pueda revisar el precio durante los tres cursos. Además, se facilita un listado del personal adscrito en este momento al servicio.