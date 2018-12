La Junta paga a Golmayo la EDAR que sale del convenio con Acuaes

El proyecto de la estación depuradora de aguas residuales de Soria se deja un potencial socio por el camino al comprometerse el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, a pagar una EDAR independiente para el término de Golmayo, lo que hace que salga del convenio pendiente con la sociedad mercantil estatal Acuaes. Tras las dudas e incertidumbres que Benito Serrano, alcalde de este municipio, planteó tanto en la reunión en Madrid como en la Junta sobre el texto del convenio, el vuelco dado viene a dar una solución «conveniente para todos».

El compromiso es que el Gobierno regional se encargue de la ampliación de la depuradora de Fuentetoba, cuyo coste no está definido a falta de realizar el proyecto. «El problema de Fuentetoba nos lo resuelve la Junta, pues aunque está dentro de los parámetros legales, hay un posible desarrollo –urbanístico– y queremos cubrirlo», añadió Serrano, satisfecho porque «el Ayuntamiento no paga nada». Nada que ver precisamente con el 7,1% que aportaba Golmayo para entrar en el proyecto de la EDAR para la capital. El que sigue adelante con su vinculación es el Ayuntamiento de Los Rábanos, pero también con cambios sustanciales, ya que la Junta se compromete igualmente a abonar el coste de las obras que le correspondían al municipio y que se cifró en el 1%, aunque ese porcentaje variará, al igual que el 92% que pone Soria de la participación de las entidades locales que llega al 32,5% de total del proyecto. Los Rábanos únicamente debe hacerse cargo del coste efectivo de depuración, tal como prevé el convenio firmado con el Ayuntamiento de la capital en 2013.

Este nuevo escenario se materializó en la reunión que mantuvo ayer en Soria el consejero con los alcaldes de Golmayo, Benito Serrano, y Los Rábanos, Gustavo Martínez, tras contactar con el de Soria, Carlos Martínez, «para solucionar la situación que afecta a las condiciones de incorporación de ambos municipios sorianos en el proyecto de la nueva EDAR de Soria, que se va a construir en el paraje de Sinovas, en el término municipal de Los Rábanos», informó la Junta, que considera que «con este acuerdo se podrán acelerar los trámites para la firma del convenio entre Acuaes, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Soria y el Ayuntamiento de Los Rábanos que permita el inicio de las obras de la nueva depuradora y la licitación del emisario». Un conjunto de obras que supondrá una inversión de 50 millones de euros y que se encontraba bloqueado desde el año 2013.

La Junta asume esta financiación «para dar una respuesta adecuada a los intereses de los municipios sorianos de Golmayo y Los Rábanos».

Asimismo, el Gobierno regional recordó que su intervención, por la que pasa a cofinanciar la parte no cubierta con Fondos Europeos acordada en la pasada primavera entre la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, supuso el desbloqueo de la situación de la depuración de aguas residuales de la única capital de provincia de Castilla y León que no lo tiene debidamente resuelto, al verter en el embalse de Los Rábanos, declarado como zona sensible.