La Junta salva la depuradora de Soria con su aportación del 32,5%

Cuando la situación del proyecto de la depuradora de Soria parecía abocada a un callejón de salida, la intervención de la Junta de Castilla y León ha salvado la infraestructura. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, confirmó que la administración regional asumirá un tercio del coste del proyecto, o lo que es lo mismo, la mitad del 65% que el Ministerio exigía al Ayuntamiento de Soria. Todavía queda un aspecto clave por aclarar, la ubicación de la nueva depuradora, aunque ayer Suárez-Quiñones habló de un proyecto de 30 millones lo que podría indicar que la alternativa elegida es la de San Saturio. No obstante, destacar que la ubicación, a día de hoy, no está cerrada y que la Junta participará en cualquiera de las dos iniciativas, según explicaron fuentes del Gobierno regional.



El compromiso de la Junta se hizo público en la tarde de ayer tras una reunión entre el consejero y la ministra Isabel García Tejerina. Según informó el propio Ministerio «el consejero ha trasladado la disposición de la Junta de Castilla y León de participar en la financiación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Soria, una vez que el Ayuntamiento concrete su participación, una decisión no delegable puesto que el saneamiento y la depuración de aguas es una competencia municipal». Suárez- Quiñones especificó que la colaboración para este proyecto se enmarcará en el Plan de Dinamización de la Provincia de Soria.



Desde el Ministerio de Medio Ambiente incidieron en que el esquema de financiación al que se suma la Junta ya quedó establecido a través del convenio firmado entre el Ayuntamiento y Acuanorte en 2013 y que «prevé la cofinanciación con fondos europeos». «Este esquema de financiación es el que se ha seguido en ciudades como Segovia y Burgos, que también suscribieron convenios análogos, gracias a los cuales sus nuevas depuradoras también fueron cofinanciadas y ya se encuentran operativas», añadieron. La ministra y el consejero han coincidido en desear que esta propuesta permita avanzar en este proyecto de depuración, puesto que Soria es la única capital de Castilla y León que incumple los parámetros de vertido, por lo que es objeto de un procedimiento de infracción por parte de la Unión Europea.



García Tejerina señaló que el Ministerio tenía una gran preocupación por la depuración de Soria ya que «era la única capital de provincia de Castilla y León que no tiene la depuración que debemos exigir para la devolución del agua a nuestros ríos». La ministra reconoció que a pesar de las múltiples reuniones con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, el proyecto estaba «paralizado por el propio Ayuntamiento». En este contexto, según explica Tejerina. «la Junta ha decido participar». «Es importante que la Junta se haga cargo de la mitad de la financiación que compete al Ayuntamiento y que gracias al esfuerzo de las administraciones solventemos esta situación que era inasumible».



Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, afirmó que la Junta «compartía» la preocupación del Ministerio por los problemas de depuración de Soria y que «esa preocupación, en el marco del Plan de Dinamización de Soria, un compromiso especial de Juan Vicente Herrera para impulsar el desarrollo de la provincia, nos lleva a ser parte de la solución». «Teníamos que ser parte de la cofinanciación y asumir la mitad de lo que correspondía al Ayuntamiento y eso servirá para desbloquear un proyecto importante de 30 millones de euros», remarca.

El anuncio del Ministerio provocó una cascada de reacciones en la provincia. El primero, el alcalde de la capital, Carlos Martínez, que se mostró «satisfecho» por el desbloqueo del proyecto. «Lo primero que tengo que hacer es agradecer la participación del presidente Herrera y del consejero de Fomento de la Junta para resolver un tema que estaba noqueado por la posición inamovible del Gobierno», señala. Martínez quiso poner en valor que el desbloqueo llega después de que «dar la batalla por una cuestión que era justa». «En política no hay nada imposible, todo es una cuestión de voluntad y hoy, hay algunos que han quedado con las vergüenzas al aire, el PP de Soria no ha estado a la altura y hasta ayer mismo me estaba diciendo que firmara», explicó.

Martínez subrayó que además de la «apuesta» de Herrera, también hay que destacar el «esfuerzo» del Ayuntamiento de Soria y su vecinos ya que «hay otras localidades que pagarán cero euros». «Lo importante hoy es que se desbloquea un proyecto, afrontaremos el 32,5% que es una cifra viable aunque requerirá de un importante esfuerzo». Con respecto a la ubicación, el regidor indicó que «con esta financiación» prefiere el proyecto de Los Rábanos aunque insiste en que lo importante es que «no perdamos ni un segundo para llegar a tiempo de justificar los fondos europeos». En este sentido recordó que «la depuradora de Sinova está adjudicada y según nos han dicho las obras podrían comenzar mañana mismo». Martínez insistió en que la solución llega después de «mucho trabajo» y que ha sido posible «a pesar del PP de Soria».



La visión de la presidenta del PP de Soria, Marimar Angulo, era completamente diferente. «Hemos encontrado una solución después del papelón que ha hecho el alcalde que en su día renunció a la depuradora cuando la financiación era al 80/20». La líder del PP afirmó que este acuerdo llega después de mucho trabajo y agradeció la implicación de la ministra, el presidente Herrera, el consejero de Fomento y del presidente del PP de la región, Alfonso Fernández Mañueco. «La Junta ha dado un paso adelante y se suma al proyecto cubrieron el 50% de lo que tenía que asumir el Ayuntamiento», resumió.



Angulo recordó que Soria era la «única» ciudad de Castilla y León y «una de las pocas» de España que no tenía el problema de la depuración resulta, de lo que responsabiliza al alcalde por su «inacción». La presidenta del PP incidió en que ahora Martínez debe decidir por fin la ubicación de la depuradora recordando que el proyecto de Sino ya esta adjudicado. «Espero que acepte de buen grado la colaboración de la Junta y no suelte improperios», manifestó. Por último, Angulo instó a que el Ayuntamiento afronte de una vez por todas el cambio de tarificación ya que «los sorianos pagamos dos millones de un agua que no consumimos».