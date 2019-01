La Junta sanciona a diez bares por incumplir la Ley Antitabaco

Han pasado casi quince años desde que entró en vigor la Ley Antitabaco, que prohibe fumar en los bares y restaurantes, pero todavía se sigue haciendo caso omiso a esta normativa, sobre todo en bares de copas y por las noches, donde los responsables de los pubs son más ‘permisivos’ con el hábito tabáquico, a veces por desconocimiento, pero otras muchas por evitar desencuentros con los clientes. Durante el año pasado diez establecimientos fueron denunciados por incumplir la legislación, todos ellos en la capital.

Cabe destacar también que nueve de las denuncias a los establecimientos hosteleros infractores se realizaron por la Policía Local, mientras que una procedió de la Policía Nacional. Y dos son reincidentes, lo que agrava la sanción, según explicó la jefa del Servicio Territorial de Sanidad, Elena del Vado. En total, el importe de las sanciones en materia de tabaco en el año 2018 asciende a 30.449,80 euros, si bien tres de ellos están pendientes de confirmar por la Dirección General de Sanidad Pública y que aglutinan un montante de 11.005 euros. Pero además, en dos de los expedientes se ha reducido en un 40% el importe de la sanción propuesta por reconocimiento de hechos y pago voluntario. De los 10 expedientes sancionadores en materia de tabaco correspondiente al año 2018, ocho de ellos han concluido por

Resolución del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, tras imponer la sanción administrativa correspondiente, y los otros dos están tramitándose en la actualidad. En el caso de los dos reincidentes, dos bares nocturnos, las multas se agravan. «Puede haber reducción de la cuantía, si reconocen los hechos y el pago de forma voluntaria, pero la sanción es mayor, incluso superar los 6.000 euros», añade Del Vado. De hecho, la sanción más alta del año 2018 ha sido de 8.000 euros a un pub, calificado como infracción grave y por reincidencia, y la más baja ha sido de 24 euros, en este caso por reconocimiento ha tenido descuento del 20%, ya que la multa sin descuento era de 30 euros por tratarse de infracción leve.



Se han presentado tres recursos de alzada en vía administrativa frente a las resoluciones de tres de los expedientes sancionadores, que son precisamente los que están pendientes de confirmar de forma definitiva por la Dirección General de Salud Pública.



En cuanto a la calificación de las infracciones, siete de ellos se distinguen como graves, que coincide con el sujeto activo de la conducta infractora (son los titulares de los establecimientos donde está prohibido fumar), y tres leves. Las tres leves se impusieron al multar a fumadores que de forma voluntaria se saltaron la prohibición de no consumir tabaco en el interior de los establecimientos. Tras ser debidamente identificadas en los lugares en los que estaban fumando se procedió a formular la denuncia. La cuantía de estas sanciones fue de 30 euros a cada uno. En cuanto al resto de sanciones, siete, consideradas de carácter grave, la responsabilidad recayó sobre el titular de establecimiento por permitir fumar en el interior, a sabiendas de que no está permitido y de que hacerlo supone vulnerar la ley. La cuantía suele ser de 600 euros, ya que se aplica el mínimo contemplado por la norma, excepto en el caso de que exista reincidencia.



La cuantía de las sanciones depende de la gravedad de la infracción y a su vez, existen tres tramos dentro de cada intervalo de sanción, que determinar una cuantía mayor o menor dependiendo de la concurrencia de determinadas circunstancias del caso concreto, como puede ser la reincidencia o la menor edad del infractor. Las infracciones leves tienen una multa de entre 30 euros hasta 600 euros, las graves suponen una sanción desde 601 euros hasta 10.000 euros y las muy graves, entre 10.001 hasta 600.000 euros.



La Ley Antitabaco, la 28/2005, de 26 de diciembre, entró en vigor el 1 de enero de 2006, aunque algunos aspectos de la norma no comenzaron a aplicarse hasta septiembre de 2006 y enero de 2007. Son consideradas infracciones graves el hecho de habilitar zonas para fumar en establecimientos y lugares donde no esté permitida su habilitación, el permitir fumar en los lugares en los que existe prohibición, así como la acumulación de tres infracciones leves. También la comercialización, venta y suministro de cigarrillos, además de la entrega o distribución de muestras de cualquier producto del tabaco, sean o no gratuitas. Es infracción grave la instalación de máquinas expendedoras de labores de tabaco en lugares expresamente prohibidos. Lo mismo en el caso de la venta o entrega a personas menores de 18 años de productos del tabaco o que imiten productos del tabaco e induzcan a fumar, así como de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores, entre otras infracciones.



Desde que entró en vigor la Ley Antitabaco, en enero de 2006, el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha tramitado 60 expedientes, todos ellos con sanción administrativa correspondiente. En estos catorce años no se ha registrado ninguna infracción calificada de muy grave. Todas han sido leves o graves.