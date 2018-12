La Junta tilda de «error» el retraso en la recepción de la licencia del Hospital Santa Bárbara

«Ha habido algún error, por parte del Ayuntamiento de Soria, que no tiene importancia, pero el hecho es que la licencia no ha llegado», señaló ayer el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Manuel López Represa, para explicar por qué el permiso municipal de obras para el Hospital Santa Bárbara de Soria todavía no obra en poder del Gobierno regional, a pesar de que la junta de gobierno local del Consistorio capitalino le dio el visto bueno el pasado viernes y la notificó ese mismo día. «Lo ha notificado a través de sede electrónica y no tenemos ni idea de a quién se lo ha mandado porque la Junta no ha comunicado ni autorizado un correo electrónico para hacerlo», puntualizó López Represa.

Teóricamente el problema debería quedar resuelto en breve ya que, según el delegado, en la jornada del miércoles la Junta se puso en contacto con el Ayuntamiento para detallar el problema, con la conclusión de que éste lo enviaría vía registro. «No se ha hecho la notificación fehaciente, que es lo que tiene efecto, pero no hay problema porque la empresa ya ha comenzado a trabajar sobre el terreno haciendo catas y en temas de infraestructuras como colectores, luz y teléfono, algo que hay que hacer previo a las obras», detalló el delegado.

Así debería cerrarse este capítulo de la tramitación de la obra, después de que desde el Ayuntamiento se enviara un informe técnico, que no la licencia, y el alcalde, Carlos Martínez, instara al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, a grapárselo en la espalda, razón por la que este último compareció ante los medios el pasado lunes con una grapadora, matizando que no disponía aún de la licencia. Ante esto, el procurador soriano del PSOE Ángel Hernández obsequió con un ladrillo, un paquete de grapas y la licencia en papel al consejero, en sesión plenaria en las Cortes. También el alcalde de Soria mantuvo un encuentro con el consejero el miércoles para abordar este asunto.

«Al consejero se le dejo la licencia en su escaño. ¿Qué más necesitan para empezar las obras? Vamos a ser un poco serios», reclamó por su parte el concejal de Urbanismo, Javier Muñoz, recalcando que disponían de un plazo de diez días para remitir la notificación «y se hizo el mismo viernes».

El delegado de la Junta incidió en que el tener la licencia en papel no es suficiente. «El procurador le dejó la notificación pero esa no es la manera, eso no es válido desde el punto de vista procedimental», destacó, aunque restando importancia a la confusión creada por cuanto el objetivo general es ejecutar las obras en el hospital.

Éstas comenzarán ya «a mediados de enero, según ha comunicado la empresa», dijo López Represa, tras constantes reuniones entre técnicos de la Gerencia de Soria y la Regional de Salud. «La obra como tal ya está iniciada, pero a mediados de enero se empezará a mover el terreno», matizó.

La primera actuación será en la rampa, en ambas vertientes, para proceder a su eliminación y habilitar una entrada provisional donde irá posteriormente la puerta principal. Una vez terminada, se acometerá el edificio anexo, eliminando plazas de aparcamiento.