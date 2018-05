Los jurados de cuadrilla de San Juan ya están en plena acción, para empezar, acudiendo a visitar a sus vecinos para que entren en fiestas. Reconocen que no siempre es fácil pero no cejarán en el intento, «que quien no entre no sea porque no hemos ido a verle», asegura el designado como portavoz de los alcaldes de barrio de 2018, Julio Santamaría Sotillos, de la cuadrilla de Santo Tomé, San Clemente y San Martín.

Uno de los asuntos que más preocupa a los jurados, como ha ocurrido año tras año, es el desarrollo del festejo del Viernes de Toros, ya que el deseo es poder recuperar el desfile de las cuadrillas hasta la plaza Mayor, con tiempo suficiente para regresar después a la plaza para las faenas de la tarde. La pregunta que plantean es, «¿qué pasa si no se entra al ruedo después de cada toro y se hace cada dos o cada tres?», expone Santamaría.

Si bien, tiene que ser una decisión fruto de la concienciación de los propios sanjuaneros, alejada de cualquier tipo de prohibición. «Tiene que salir de la propia gente», añade el portavoz de los jurados, sin querer involucrar a los responsables de la plaza de toros y por lo tanto quienes abren y cierran las puertas. «Depende de la gente de Soria, y los que vengan de fuera si ven lo que se hace no harán otra cosa», comenta el jurado de Santo Tomé, San Clemente y San Martín.

Todavía están pensando en cómo lanzar esta campaña que busca concienciar sobre la necesidad de agilizar el festejo, pero la idea es que en lugar de que los sanjuaneros irrumpan en el ruedo cada vez que se termina la lidia de un novillo, es decir, en seis ocasiones, lo hagan sólo tres veces. «Eso permitiría ahorrar en torno a una hora y media, lo suficiente para que se pueda hacer el desfile de las cuadrillas hasta la plaza Mayor, uno de los momentos más bonitos, con toda la ciudad llena de gente, y que se ha perdido porque con lo que se tarda en la plaza de toros no es posible si tienes que ir a comer al local y estar de nuevo en el coso a las cinco de la tarde» señala Santamaría. Todavía tienen por delante un mes para que el mensaje vaya calando, con el propósito de que dé tiempo a desarrollar el desfile.

Pero antes de eso llegará el Miércoles el Pregón y los jurados han de decidir quién conseguirá ese honor. La decisión se adoptará por votación de todos los alcaldes de barrio, un método que han venido utilizando los jurados de los últimos años ya que existen varios candidatos a pregoneros. Santamaría apunta que hace ya tiempo, «en las primeras reuniones», que concretaron que la elección sería mediante el voto, si bien desconocen cuántos optarán a ello. En su caso, como jurado de Santo Tomé, San Clemente y San Martín, ya tiene incluso el texto preparado.

Pregonero

De este modo, la identidad de los pregoneros de San Juan 2018 se conocerá ya el 8 de junio, un día antes de la celebración del festejo del Lavalenguas. «Cada uno presentará su pregón en un sobre en blanco, sin nombre, y tras leerlos todos cada uno votaremos el que más nos guste», indica el portavoz.

En cuanto a la entrada de los vecinos en fiestas, todavía es pronto para hablar de participación, señala, si bien confían en que los peores momentos de la crisis económica, en los que bajaron las cifras, se hayan superado ya definitivamente. «El que ha entrado toda la vida lo sigue haciendo», reconoce Santamaría, quien opina que la asignatura pendiente está todavía en los jóvenes, a los que parece que cuesta concienciar sobre su participación. «Si los vecinos no entraran las fiestas de San Juan sería como las de cualquier otro sitio donde el que e encarga es el Ayuntamiento;pero aquí, lo distinto que tenemos es precisamente que los propietarios de las fiestas son los vecinos, una distinción que no podemos perder», recalca.

Con todo preparado en las cuadrillas y a la espera del primer acto presanjuanero el 2 de junio, el Desencajonamiento, «ya se nota en la cara de la gente que no queda nada para San Juan», señala Santamaría en referencia a las rondas por las casas para que los vecinos entren en fiestas. El portavoz destaca que los jurados de 2018 han constituido un grupo muy «bien avenido, con una relación estupenda», algo que destacan como «toda una suerte». El hecho de que todas las cuadrillas tengan sus jurados ya desde el 11 de enero ha facilitado también esa relación, comenta.