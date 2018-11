Justicia acondiciona al fin el acceso para la entrada de los detenidos

El Ministerio de Justicia ha licitado obras complementarias en el Palacio de los Condes de Gómara, por valor de 214.876 euros, para acondicionar accesos y en concreto el patio interior, cuya intervención se quedó fuera de los trabajos de rehabilitación y reforma recién acabados en el edificio de los juzgados.

Se trata de una actuación «absolutamente necesaria», destaca el presidente de la Audiencia Provincial de Soria, José Manuel Sánchez Siscart, por cuanto soluciona un problema que arrastraban los juzgados como es el acceso de los detenidos, hasta ahora practicada por la puerta principal del palacio, con la consiguiente exposición pública.

«Era necesario mejorar esta situación, porque los detenidos llegan custodiados, con esposas, y hay que ofrecer un trato digno, respetando la presunción de inocencia, sin que tenga que ser estigmatizado, sobre todo en una ciudad pequeña como es Soria», señala Sánchez Siscart, quien resalta la importancia en cuestiones de «seguridad y dignidad del detenido, para que pueda entrar de forma discreta y además no se tenga que entrevistar con su abogado en medio del pasillo».

Las obras, que permitirán garantizar y «dignificar» el traslado de los detenidos, matiza el presidente de la Audiencia Provincial de Soria, tendrán una duración de cuatro meses desde que se firme el acta de replanteo. Pero hasta que se llegue a ese trámite, las empresas tendrán que presentar sus ofertas antes del 17 de diciembre de este año. La apertura de las plicas, en concreto las ofertas económicas, tendrá lugar el 26 de diciembre.

Sánchez Siscart indica que previsiblemente las obras se llevarán a cabo en el primer semestre del año próximo, confiando en que para entonces también pueda entrar en funcionamiento el juzgado de guardia, cuyas obras se ejecutaron en la rehabilitación general, pero que aún no se ha podido empezar a utilizar.

La entrada de detenidos se hará por lo tanto directamente al juzgado de guardia, facilitando además la labor tanto policial como del propio personal del juzgado. Sólo los detenidos relacionados con violencia de género serán desviados al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, que es el que se encarga de estos asuntos y de los de familia. Cuando se ponga en funcionamiento el juzgado de guardia, los administrados no tendrán que ir a cada juzgado concreto, dependiendo del que se encuentre de guardia en cada momento, como está ocurriendo actualmente.

La actuación que ahora licita el Ministerio de Justicia completa los trabajos realizados en el proyecto de adecuación para la instalación de la nueva oficina judicial –todavía pendiente de implantación–, en las cuales no se contemplaba intervenir en el recinto del patio interior del edificio, patio con una superficie total de 1.939 metros cuadrados, según la memoria del proyecto de obras complementarias en el Palacio de Justicia de Soria.

El presente proyecto tiene por objeto rehabilitar un espacio que se encuentra «en mal estado», con intervención, además de en el aparcamiento, de la instalación de alumbrado, saneamiento y recogida de aguas, instalación de riego para las zonas ajardinadas e instalación de las conducciones para la seguridad y control de accesos.

La intervención en el aparcamiento del patio interior permitirá a los vehículos policiales acceder pero no se destinará al estacionamiento de los coches de trabajadores del palacio de Justicia pues se trata de escasas plazas. «No será para uso colectivo», confirma Sánchez Siscart. Asimismo, también se ha previsto un aparcamiento para minusválidos junto al acceso por la calle Arco de los Condes de Gómara.

Acceso por calle Arco

Precisamente por las dificultades que ofrece este vial, el proyecto contempla ampliar el ancho de dicho paso, en la calle Arco de los Condes de Gómara –junto a la iglesia de los frailes franciscanos– para que el giro de los vehículos sea posible. «Dicho acceso se hace completamente imprescindible como alternativa los jueves, al esta imposibilitado el acceso por la calle Doctrina», especifica la memoria, que hace referencia al mercadillo, lo que hace inviable que pasen al interior de las dependencias judiciales los coches de traslado de detenidos y del servicio de la Audiencia Provincial.

Las obras se aprovecharán para adaptarse igualmente a la normativa en materia energética, por lo que se ha previsto la realización de una nueva instalación eléctrica y de alumbrado. Se instalarán báculos dotados de luminarias led para la iluminación de los viales y para la seguridad del edificio en su perímetro. También se acometerá una red de riego para las zonas ajardinadas, ahora notablemente deterioradas, en cuya intervención se incluye la supresión de los restos de las praderas, «que se hacen inviables por el clima de Soria», según la memoria. En cuanto a la superficie arbolada, se eliminarán los ejemplares que estén secos y se actuará en la superficie ajardinada para adecentar una zona que ya ejercicio de campo de operaciones durante las pasadas obras.