El Juzgado condena al Almazán a reintegrar al exjugador de la Arandina Viti

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán ha decidido que el exjugador de la Arandina Víctor Rodríguez Viti, al que se le imputa la agresión sexual a una menor junto a otros de sus compañeros de equipo, debe ser reintegrado en el Club Deportivo Almazán, que le contrató en junio de este año y posteriormente le rescindió el contrato.

El Juzgado atiende así la demanda presentada por el futbolista, quien consideró que la decisión del club incumple las condiciones establecidas en el contrato al rescindirlo unilateralmente. Según indicó su representante legal, Rafael Uriarte, fue una respuesta de la Sociedad Deportiva Almazán «al qué dirán», por su implicación en el caso Arandina.

Ahora la sentencia declara incumplido el contrato, de fecha 9 de junio, «de formación y perfeccionamiento como futbolista», según los términos del documento firmado entre el club y el jugador, y condena al demandado a cumplir dicho compromiso contractual en sus propios términos, «reintegrando a Víctor Rodríguez Ramos en el puesto en el que fue contratado, con las mismas e idénticas obligaciones y derechos que ostentaba en el momento de su expulsión». El futbolista se incorporó en calidad de portero.

Esta decisión del Juzgado de Almazán se esperaba desde hace días, después de que la Sociedad Deportiva Almazán decidiera no oponerse a la readmisión en virtud de la demanda presentada por el jugador. Según indicaron fuentes del club, esta opción fue la contemplada ante la imposibilidad de hacer frente a la otra vía que abría el demandante, «subsidiariamente», y que consistía en abonar una indemnización de 19.700 euros al jugador, de los que 7.700 corresponderían a la compensación económica fijada en el contrato durante su vigencia, y 12.000 euros en concepto de lucro cesante y daños y perjuicios morales.

«La SD Almazán no dispone de fondos para hacer frente al importe», manifestó el club. De este modo explicó el Almazán el allanamiento a la demanda, aunque emplazó al fallo judicial definitivo. Según la sentencia, cabe recurso de apelación en el el plazo de 20 días desde la notificación, que se produjo ayer mismo. El club no ha manifestado su intención, si bien al haberse allanado ya aceptó la condición de reactivar el contrato del exjugador de la Arandina.

El letrado de la defensa aseguró que está dispuesto para reincorporarse ya y que ha mantenido contacto telefónico con el entrenador del Almazán en los últimos días. Uriarte recordó que Víctor Rodríguez Viti se encuentra alejado de los campos de juego desde el mes de julio en el que se rescindió su contrato y el de su compañero en la Arandina e igualmente investigado por agresión sexual a una menor, Carlos Cuadrado Lucho. Este último fue contratado por Club Atlético Bembribre, donde milita actualmente.

El contrato del portero contempla un sueldo de unos 700 euros mensuales y su vigencia es por esta temporada, por lo que se dará por concluido en el mes de mayo.

Por otro lado, Uriarte matizó que todavía no ha tenido respuesta al recurso interpuesto al auto de procesamiento emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aranda de Duero que se encarga de la causa abierta por agresión sexual a una menor, en la que también está implicado un tercer jugador, Raúl Calvo.